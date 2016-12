AQUACULTURE : Vingt des 31 sites dédiés à l’exploitation industrielle

L’avenir du secteur de la pêche repose sur l’aquaculture. Telle est la conviction du ministre de tutelle, Prem Koonjoo, annonçant plusieurs projets dans ce secteur, à la fois sur une base industrielle et par les coopératives des pêcheurs. Des compagnies étrangères ont déjà démarré leurs opérations. Sur les 31 sites identifiés pour l’aquaculture, 20 seront consacrés à l’exploitation industrielle.

« Nous donnons des facilités aux coopératives de pêcheurs pour débuter dans l’aquaculture, mais ils n’ont pas les moyens nécessaires pour l’exploitation à grande échelle », a expliqué Prem Koonjoo, qui a décidé de consacrer 20 des 31 sites identifiés à l’exploitation industrielle. Certaines compagnies, précise-t-il, ont déjà démarré leurs opérations. Deux firmes sud-africaines, elles, se sont lancées dans la production de larvins à travers le centre de recherche d’Albion. Un accord a également été signé avec une firme malgache pour la production de camarons. « Nous voulons encourager les étrangers à investir à Maurice et ainsi créer de l’emploi. » À titre d’exemple, il cite la ferme marine de Mahébourg, qui « grâce à la concession de la mer signée récemment, passera de 500 tonnes à 3 000 tonnes de poissons par an ».

Prem Koonjoo précise cependant que les petits pêcheurs n’ont pas été laissés pour compte. « Nous avons donné des cages d’une valeur de Rs 1 million à dix coopératives de pêcheurs, avec une capacité de production de 8 à 10 tonnes. De même, ces coopératives ont eu leur certificat pour l’aquaculture à petite échelle. »

Par ailleurs, souligne Prem Koonjoo, des casiers rétractables seront distribués aux pêcheurs ainsi que des outils électroniques pour la localisation en cas de problème. Il évoque également le « grant » de Rs 200 000 et les facilités d’emprunt à travers la DBM pour l’achat de canot pour la pêche hors du lagon.

Dans la foulée, le ministre de la Pêche souligne que l’exportation de poissons et de produits transformés a augmenté de 35% cette année. « Au total, 109 000 tonnes de poissons et produits transformés ont été exportés. Il y a eu la création de 16 000 emplois dans ce secteur. » Une compagnie sud-africaine, incorporée à Maurice, opérera cinq bateaux de pêche dans notre ZEE.