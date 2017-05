« Nou pou travay pou ou

Nou pou eradik lamizer

Nou pou donn dilo 24/7

Nou pou donn sans egal

Nou pou eliminn koripsion

Nou pou azir dan transparans

Nou pou kre mirak ekonomik

Nou pou rezet politik ti kopin

Ar nou non »

Voilà, en gros, ce que nous promettaient les dirigeants de l’Alliance Lepep aux dernières élections, comme l’ont d’ailleurs fait ceux des précédentes alliances. Nous les avons regardés dans les yeux, et… zot pa ti paret manter. Aujourd’hui, nous n’avons nos yeux que pour pleurer. Adieu veau, vache, cochon. De mirak ekonomik, il n’y en a eu que pour leurs affidés.

Ne nous faisons pas d’illusions : deux alliances de la carpe et du lapin viendront, en 2019 ou avant, nous servir la même rengaine et nous irons voter pour l’une d’elles et encaisserons le même coup de pied, toujours placé à un endroit délicat. Nos élections sont devenues une “musical chair” où, avec un minimum de patience, chaque alliance aura son moment de s’asseoir à la table du diable et se goinfrer. Les alliances électorales ne sont que des jeux de stratégie. Sir Anerood l’a publiquement reconnu : « Si vous ne savez pas utiliser les stratégies, vous ne connaîtrez pas la victoire… Entre le PMSD et nous, il n’y a pas grand-chose en commun… Mais il faut parfois savoir unir ses forces pour vaincre l’adversaire. » (20 décembre 2016). Le mensonge et la corruption des esprits sont déjà présents dès les premières chaleurs. La victoire à tout prix ! Il ne serait pas surprenant de voir, dans l’intérêt supérieur du pays, Bérenger aller jouer du violon sous le balcon des Jugnauth, ou Ramgoolam retrouver auprès de Duval ses cinq sous manquants pour faire la roupie. La politique est visiblement devenue une affaire de gros sous. À bas la sincérité, vive la cinq-sous-rité ! Le ticket s’achète au prix fort. Le transfuge aussi, apparemment. Comme dans certains business, les dirigeants s’enrichissent, même en cas de banqueroute.

Selon la bible, le grand prêtre d’Israël devait choisir un bouc (émissaire) en le tirant au sort, pour le charger de la mission d’évacuer tous les péchés de la population. Il passait sa main sur la tête de l’animal afin de lui transmettre le fardeau et l’envoyait dans le désert, vers une mort certaine. De nos jours, nos grands prêtres, entre-temps devenus d’intouchables marchands du temple, passent la main carrément sur la tête de la population pour lui transmettre le fardeau de leurs propres péchés avant de l’envoyer aux enfers.

Cette situation perdurera tant que nous resterons des béni-oui-oui. C’est le propre des marchands de vouloir toujours plus. Hier, ils aspiraient le sang de nos parents par seringues, aujourd’hui ils s’abreuvent directement à notre veine jugulaire. Demain, probablement, ils se serviront des os de nos enfants comme poukni pour attiser le feu de leur cupidité.