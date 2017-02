ARBITRAGE ET MÉDIATION: Neil Kaplan président de la MARC Court

Neil Kaplan, CBE QC, a été nommé président de la MARC Court, instance créée par le MCCI Arbitration and Mediation Center (MARC). Celui-ci a été établi en 1996 par la Chambre de commerce et d'industrie en vue de mettre à la disposition de la communauté des affaires une plateforme pour un règlement rapide et efficace des litiges commerciaux, et ce sans avoir recours à une cour de justice. La MARC Court fait partie de la nouvelle structure de gouvernance mise en place par le centre d'arbitrage et de médiation du MCCI et, selon les milieux concernés, cette structure est en ligne avec les meilleures pratiques et normes internationales et vise à mieux répondre aux attentes de la communauté des affaires qui ont recours à l'arbitrage et à la médiation pour régler les conflits.

Neil Kaplan compte plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans l'arbitrage commercial. Il a été impliqué dans plusieurs cas d'arbitrage et de traitement de dossiers ayant trait à des accords d'investissement bilatéraux. Neil Kaplan a été « called to the Bar » en 1965 et a servi en tant que Principal Crown Counsel au bureau de l'Attorney General à Hong Kong et en tant que juge de la Cour suprême de ce même pays, où il avait la responsabilité de différents dossiers d'arbitrage. Neil Kaplan a reçu plusieurs distinctions pendant sa carrière et est souvent décrit comme « the father of Hong Kong arbitration ». La MARC Court travaillera en collaboration avec le secrétariat permanent créé par le centre d'arbitrage et de médiation de la MCCI, et ce en vue de veiller à la neutralité et à la transparence dans le processus de nomination et d'admission des arbitres et autres médiateurs sur le panel du centre.

En sus de la MARC Court, un conseil consultatif du MARC a été institué. Composé d'experts internationaux, ce comité consultatif conseillera le centre sur ses politiques et projets de développement et l'adoption de meilleures pratiques internationales.

Notons que le centre d'arbitrage et de médiation de la MCCI travaille en collaboration avec d'autres chambres de commerce et d'industrie à travers le monde ainsi qu'avec des centres d'arbitrage de renom, tels l'ICC Court of Arbitration, le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, l'Indian Council of Arbitration et l'Arbitration Foundation of South Africa. Le MARC coopère également avec la Commission de l'océan Indien et l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'océan Indien dans l'élaboration de méthodes de résolution de litiges commerciaux aux niveaux national et régional.