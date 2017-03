ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE: Le Moulin à Poudre, un pan d’histoire majeur en proie aux pilleurs

Le site archéologique du Moulin à Poudre a ouvert ses portes hier à la presse et aux amateurs d’histoire intéressés par les nouveaux récits que la recherche permet désormais de faire sur notre passé. S’étalant sur plus de 22 arpents, à quelques encablures de l’hôpital SSR, et tout près des superbes bâtiments victoriens de l’ancienne léproserie, ce site exceptionnel pourra révéler un pan particulièrement important de l’histoire militaire française, à l’époque où l’île de France produisait de la poudre à canon qu’elle exportait vers les autres colonies, et qu’elle a notamment expédiée aux troupes napoléoniennes. Seule ombre au tableau : les pillages continuels de pierres de taille qui semblent alimenter un juteux commerce illicite.

Une nouvelle saison de fouilles sur le site archéologique du Moulin à Poudre est en train de s’achever, mais les chercheurs qui œuvrent à mettre au jour les indices matériels pour reconstituer ce pan essentiel de l’économie militaire de la période française, sont inquiets. Depuis que les premières explorations sur le site ont commencé en 2015, Jayshree Mungur-Medhi constate régulièrement la disparition des pierres de taille de certains bâtiments ou murs d’enceintes, qui lui fait craindre le pire. « Nous allons maintenant refermer le chantier, nous explique-t-elle, et nous espérons reprendre de nouvelles fouilles en novembre, le temps de procéder à l’analyse et l’interprétation de ce que nous venons de trouver et de trouver les financements de cette prochaine saison. Mais je me demande s’il restera quelque chose ! Nous nous donnons tellement de peine pour mettre au jour, restaurer et conserver ces vestiges, qu’il est révoltant de voir régulièrement des pans entiers de mur qui disparaissent. Ces vestiges ont une importance historique essentielle pour raconter l’histoire de Maurice. Et ils ont aussi une valeur monétaire insoupçonnée lorsque l’on sait qu’une seule pierre taillée ancienne peut se vendre à Rs 15 000. Ce que nous considérons comme un patrimoine historique inestimable est pour d’autres un business très juteux et très bien organisé… »

On voit en effet sur le site à différents endroits des marquages orange ou bleus fluorescents, qui servent à guider les voleurs qui opèrent essentiellement la nuit depuis que le site fait l’objet de fouilles archéologiques. Ici, certains bâtiments ont complètement disparu. Là, un mur a été éventré. Ailleurs, tout un côté a commencé à perdre ses plus belles pièces ! Les archéologues ont pu retracer le trajet des pilleurs dans la forêt, qui s’aident probablement de brouettes pour pouvoir transporter leur butin en suivant les sentiers jusqu’à la route principale. Bien sûr, une plainte a été déposée au CID, mais pour l’heure l’enquête n’a pu véritablement aboutir. Pendant un temps, deux gardiens ont été embauchés pour surveiller le site lorsque les équipes de chercheurs, techniciens et étudiants ne sont pas là, mais là encore, cette coûteuse précaution n’a pas permis de mettre fin aux vols.

Autre initiative, les chercheurs ont pour ainsi dire tagué les pierres qui restaient sur les sites ravagés, afin de permettre une sorte de traçabilité, et il semblerait que ces marquages rouges aient un léger effet dissuasif. Mais l’inquiétude de notre interlocutrice pour les mois à venir demeure tout à fait fondée. Une fréquentation plus soutenue du site pourrait empêcher les pilleurs de commettre leur forfait. Aussi, une des solutions envisagées est de faire de ce site un lieu de visite pour les amateurs d’histoire et de mettre en place un parcours santé à proximité, ce qui viendra en complément de la pépinière endémique qui est proposée en face des bâtiments de l’ancienne léproserie.

Plus de 22 arpents

Le Moulin à Poudre se caractérise tout d’abord par son étendue qui en fait un des plus grands – si ce n’est le plus grand – sites archéologiques mauriciens jamais mis au jour. À la période française, les lieux étaient dans un premier temps occupés par des forges qui extrayaient le fer sur place, grâce au sol particulièrement riche en minerai. Celui-ci le demeure d’ailleurs aujourd’hui. Deva Ramasawmy, qui effectue bénévolement des études électromagnétiques pour rechercher les pièces métalliques enfouies sous terre, rencontre parfois des difficultés, quand son appareil de détection ne fait plus la distinction entre un sol très ferrugineux et les artefacts recherchés.

Le gouvernement français a décidé d’implanter son moulin à poudre sur ce site de Pamplemousses, après les explosions de l’ancien moulin à poudre de Balaclava. Des terres ainsi que plusieurs bâtiments provenant de l’ancienne forge appartenant à Hermans et Rostaing ont été achetés. Seul moulin à poudre existant dans une colonie française au XVIIIe siècle, il constituait un site militaro-industriel fondamental. Ce complexe exportait en effet dans les autres colonies et comptoirs et l’on sait qu’il a notamment alimenté les troupes napoléoniennes.

La poudre de guerre était confectionnée à partir de salpêtre, importé du Bengale, du charbon de bois noir et du soufre, le tout étant mélangé, écrasé et égrené jusqu’à l’obtention de la poudre la plus fine possible. Vendue sur le marché local, elle était utilisée sur les navires du Roi et échangée contre des marchandises et des esclaves à Madagascar. Trois types de moulin ont été construits sur le site par des maîtres artisans dont on essaie aujourd’hui de retrouver les vestiges. Le moulin a été conçu par l’ingénieur en chef Joseph François Cossigny, qui en a adapté le design au contexte local, et s’est particulièrement attaché à prévoir des structures capables de contenir les éventuelles explosions inhérentes à ce type d’installation. La présence de pierres de taille particulièrement longues et massives témoigne de cette volonté de consolider au maximum les structures porteuses de plusieurs bâtiments stratégiques. Le moulin à pulvériser suscite un grand intérêt pour les chercheurs car il ne connaît pas d’équivalent en France à l’époque, ce qui laisse penser qu’il a été entièrement conçu à Maurice…

238 esclaves du gouvernement

La campagne de fouille qui est en train de s’achever s’est particulièrement concentrée sur la raffinerie de salpêtre, où l’on voyait hier matin les étudiants de l’Université nettoyer et mettre en évidence une canalisation joliment ouvragée et impressionnante par sa longueur. Le complexe contenait aussi une sécherie pour le salpêtre et la poudre, une tonnellerie pour embariller la poudre de guerre, ainsi que les résidences du Commandant, de l’Écrivain et d’autres officiers, un magasin à poudre, ainsi que les logements des poudriers et du Maître poudrier. Les cartes permettent aussi de localiser des canaux et jardins, une canardière et un vivier. À l’extérieur, de l’autre côté du ruisseau qu’il faut traverser pour accéder à ces installations, se trouvait le Camp des Noirs qui a fait l’objet des deux premières campagnes de fouille, permettant notamment de mettre en évidence un parc à bœufs particulièrement conséquent.

Parmi les ouvriers qui travaillaient sur le site, les esclaves du gouvernement bénéficiaient de privilèges particuliers. Portant une médaille qui permettait de les distinguer des autres types d’esclaves, ils étaient libres d’aller et venir dans le camp et étaient rémunérés pour leur travail au moulin. Les métiers qu’ils exerçaient étaient notamment ceux du poudrier, du charron, du forgeron, raffineur, menuisier ou maçon. Les femmes écorçaient quant à elles les bois destinés à la préparation du charbon, qu’elles écrasaient ensuite, et tamisaient. Elles s’occupaient aussi du broyage et du séchage de la poudre, en plus de la cuisine qu’elles faisaient pour les hommes et les laboureurs. On sait qu’en 1786, 238 esclaves du gouvernement travaillaient au Moulin à Poudre et que d’autres provenaient de la Commune de Pamplemousses. En 1804, on relève un manque de main-d’œuvre avec seulement 197 esclaves.

L’implantation de la colonie anglaise à partir de 1810 a mis fin à cette manufacture. Les bâtiments et structures originelles ont été modifiés et transformés en prison jusqu’en 1830, avec une section pour les femmes, et une autre dotée de cellules individuelles, qui a accueilli les prisonniers politiques du Sri Lanka, venus avec le ministre Ehelepola, si populaire en son pays qu’il était devenu indésirable pour les autorités coloniales… Ensuite, ce site a été transformé en orphelinat dans les années 1860, avant de venir une léproserie à partir de 1923 jusqu’à la fin du XXe siècle.