ARNAQUE: Une “guérisseuse” extorque Rs 4,5 M à une sexagénaire

La police de Moka recherche actuellement une arnaqueuse ayant extorqué un total de Rs 4,5 M à une sexagénaire. Elle se serait fait passer pour une guérisseuse et lui aurait promis de guérir son fils, qui souffre de troubles mentaux.

Une ex-éducatrice de 62 ans, désormais retraitée et domiciliée à Bois-Chéri, Moka, a consigné une déposition au poste de police de sa localité hier. Elle ne sait plus à quel saint se vouer depuis qu’elle a été escroquée d’une très forte somme. Elle a raconté qu’en juin 2014, elle avait fait la connaissance d’une dénommée Rooksaana. Cette dernière s’était présentée à elle comme une “guérisseuse” et était parvenue à gagner sa confiance en lui promettant de l’aider à guérir son fils, qui souffre de troubles mentaux. Durant le même mois, les deux femmes se sont à nouveau rencontrées à Plaine-Verte. La retraitée lui avait alors remis une première somme de Rs 52 000 contre la promesse qu’elle ferait des offrandes à des divinités pour guérir son fils. Par la suite, les deux femmes se sont revues à plusieurs reprises à Bagatelle et à chaque fois, de grosses sommes d’argent avaient été remises à la “guérisseuse”. Leur dernière rencontre remonte au 23 décembre dernier, où une somme de Rs 230 000 a été remise à la dénommée Rooksaana. D’après la retraitée, l’arnaqueuse aurait même pris son passeport et celui de son fils, leur promettant de les emmener à Madagascar pour d’autres offrandes. Toutefois, après avoir extorqué un total de Rs 4,5 M à la plaignante, la “guérisseuse” n’a plus donné signe de vie et ne s’est pas pointée au dernier rendez-vous que les deux femmes avaient fixé. Constatant que l’état de santé de son fils ne s’était pas amélioré, la retraitée a réalisé qu’elle avait été dupée et en a informé la police. Les enquêteurs recherchent activement l’arnaqueuse.

CCID—Peine de 42 ans de prison: La mère d’un condamné porte plainte contre des jurés

La mère de Jean Désiré Huberto Charles, qui a été condamné à 42 ans de prison pour avoir immolé sa concubine, porte plainte au CCID contre certains membres du panel de jurés ayant prononcé le verdict de culpabilité.

Irène Charles, 70 ans, dont le fils Jean Désiré Huberto Charles a écopé de 42 ans de prison pour avoir immolé sa concubine Marie Greta Menes, a consigné une déposition au Central Criminal Investigation Department (CCID) mercredi en présence de son homme de loi, Me Neeven Moonesamy. Et ce, après avoir reçu par voie postale une vidéo dans laquelle elle aurait reconnu des jurés participant à une fête dans un restaurant, en présence d’un membre du judiciaire, pendant que le procès se tenait aux Assises…

Pour rappel, Jean Désiré Huberto Charles a été reconnu coupable à une majorité de huit contre un. Le drame s’est produit le 6 mai 2006 à Solitude. Il avait plaidé non coupable lors de son procès aux assises.

Selon nos informations, la vidéo remise par la plaignante aux enquêteurs du CCID a été transmise à la section cybercrime pour être décortiquée.

« On a visionné la vidéo. On était choqués. Il semblerait que c’était une fête bien arrosée et qu’un anniversaire avait été organisé à l’intention d’une personne en particulier. Autant que je sache, les membres du jury auraient dû se retrouver dans un endroit discret pour qu’ils ne subissent aucune influence. Nous préférons attendre le dénouement de l’enquête », nous a confié hier après-midi un proche de Jean Désiré Huberto Charles.

En décembre dernier, Jean Désiré Huberto Charles a fait parler de lui une nouvelle fois. Son ex-épouse, M. V., a consigné une déposition contre lui au poste de police de Roche-Bois. Elle l’accusait d’avoir fait irruption chez elle pour endommager des meubles et d’autres objets de valeur. Elle a également dit ignorer dans quelles conditions il s’est retrouvé en liberté, alors qu’il a été condamné par la Cour d’assises en 2012 à 42 ans de prison. « J’aimerais savoir dans quelles conditions il a quitté la prison et s’il m’avait tuée ce jour-là, qui aurait pris la responsabilité », avait-elle confié aux officiers de police aux Casernes centrales.

Pour rappel, le médecin légiste qui avait examiné la victime, Marie Greta Menes, avait découvert que cette dernière était à un début de grossesse lorsque Jean Désiré Huberto Charles l’avait immolé. Ce dernier est un ancien médaillé de badminton, qui avait porté haut les couleurs de Maurice en 1993 aux Jeux des îles aux Seychelles. Selon l’acte d’accusation, il aurait aspergé un liquide inflammable sur sa compagne après une dispute avant de l’immoler. La victime, admise aux soins intensifs le 6 mai 2006, devait succomber à une septicémie une semaine plus tard. Le juge Prithiviraj Fekna, qui présidait le procès, avait souligné dans son jugement que l’accusé avait voulu faire croire à un suicide.