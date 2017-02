ARRANGEURS : Zot kase-ranze pour faire des tubes

Leur métier consiste à habiller les chansons afin de leur donner du rythme et une couleur. L’apport des arrangeurs en studio est capital, cette dernière touche étant souvent déterminante. Le métier de ces hommes de l’ombre est pourtant méconnu.

Sans eux, la musique aurait comme un arrière-goût d’inachevé. Ils interviennent sur les maquettes qu’ils reçoivent avant que l’enregistrement des morceaux. “C’est souvent l’arrangeur qui permet la création d’un tube”, confie Elvis Heroseau. “C’est l’arrangeur qui structure la chanson, comment elle doit démarrer et comment elle doit se terminer. Par exemple, le chanteur peut avoir imaginé que le morceau débutera par le couplet, mais l’arrangeur peut estimer qu’il est mieux de mettre le refrain au début. L’arrangeur est aussi celui qui donnera les directives aux musiciens pendant l’enregistrement des morceaux. Il leur dira comment placer le son de leur instrument et sur quel rythme”, ajoute Rico Claire, qui était arrangeur sur le premier album d’Alain Ramanisum.

Habiller les chansons.

Tous les arrangeurs vous diront la même chose : leur rôle est d’habiller les morceaux qu’on leur confie. Qu’il s’agisse d’un simple texte sans mélodie ou d’un texte déjà habillé de musique, son rôle sera d’enlever le superflu. “La première chose que tu fais, c’est écouter le morceau. Tu détectes le feeling qu’il dégage et tu trouves ensuite ce qu’il faut ajouter pour habiller le morceau”, dit Elvis Heroseau. “Un arrangeur est la personne qui orne une chanson. C’est lui qui amène la chanson dans la direction souhaitée”, confie Michel Nanny, dans ce métier depuis 1998.

Ceux qui le pratiquent ont la lourde responsabilité d’habiller les chansons afin d’en tirer le maximum et les rendre belles. “L’arrangeur saura, par exemple, quel type de son de clavier il faudra placer et à quel moment. C’est lui qui décidera du tempo du morceau, et jugera si un rythme de guitare est agressif ou doux”, souligne Rico Claire.

Pour faire ce métier, l’arrangeur doit avoir une bonne notion des instruments couramment utilisés : guitare, clavier, batterie, basse, ainsi que des instruments à cuivre comme le saxophone ou la trompette. Si la maîtrise de tous les instruments n’est pas obligatoire, une connaissance de leurs sonorités est nécessaire. “Je suis claviériste, mais pour faire le travail d’arrangeur, j’ai dû apprendre comment le son d’un saxophone ou d’une basse se place sur une mélodie”, confie Michel Nanny.

Sakenn so kouler.

Le chanteur qui se présente devant un arrangeur n’a parfois qu’un texte à lui proposer. C’est alors à celui-ci d’essayer de trouver une mélodie. Dans ce cas précis, la maîtrise d’un certain nombre d’instruments est primordiale. “Dans ces cas-là, je prends une guitare classique et j’essaye de trouver l’air qui correspond le mieux aux paroles. Je commence par placer une ligne de basse, surtout s’il s’agit d’un reggae. Ensuite, je cherche des rythmiques qui vont avec la basse; je cherche le pattern. Tu dois créer l’air, le rythme, la mélodie, les solos, mais surtout savoir où placer chaque son produit par un instrument”, souligne Elvis Heroseau. “Il faut que l’arrangeur sache comment ne pas en mettre trop ou trop peu”, précise Michel Nanny.

Il arrive également qu’un morceau change de style après être passé entre les mains d’un arrangeur. “La chanson Danse encore de Ziakazom m’avait été confiée et était à l’origine un séga. Après l'avoir écoutée, je me suis rendu compte qu’une touche latino la rendrait plus intéressante, et la chanson a bien marché. Même chose pour le morceau L’amitié de Caroline Jodun, qui était un peu séga et seggae, et que j’ai transformé en reggae avec l’accord de la chanteuse, parce que je sentais que c’est ce que le morceau demandait”, confie Michel Nanny.

Vous l’aurez compris : ce métier est avant tout une question de feeling. “Avec le temps, les choses deviennent automatiques. Dès que t’as entendu la chanson, les idées grouillent dans ta tête et tu sais déjà quoi faire pour la rendre plus jolie”, explique Michel Nanny.

Chaque arrangeur a ses particularités. Une façon de voir les choses ou une affinité avec un style en particulier. “Sak aranzer ena so kouler. Kan enn dimounn vinn get mwa pou aranz so morso, normalman li fini kone ki kalite son li pou gagne avek mwa”, dit Elvis Heroseau.