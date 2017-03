ARRESTATION JUGÉE ILLÉGALE: Le couple Ruhomaully réclame Rs 15 M de dommages au VPM Soodhun

L’informaticien Hassenjee Ruhomaully et son épouse, Farihah, tous deux arrêtés en mars 2016 après une plainte logée contre eux au CCID par le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, réclament Rs 15 M de dommages au No 4 du gouvernement pour le préjudice causé après leur arrestation, soutenant avoir été « embarrassés, humiliés et privés de leur liberté ». Ils déplorent que les fausses accusations du VPM aient mené à leur arrestation et leur mise en détention qu’ils jugent « illégale ».

Dans sa plainte logée en Cour suprême, Hassenjee Ruhomaully, directeur de Mauriweb Network Services Ltd, soutient n’avoir que partagé un document qu’avait partagé un autre internaute, un certain Paul Lismore, comme cela se fait couramment sur Facebook. Le 3 février 2016, le VPM Soodhun tient une conférence de presse, où il allègue que des personnes mal intentionnées, sur le réseau social Facebook, « ont porté atteinte à son intégrité et à sa réputation ». Le VPM Soodhun devait alors transmettre l’affaire au Central Criminal Investigation Department (CCID).

Hassenjee Ruhomaully explique que le lendemain, une quinzaine de policiers ont débarqué chez lui avec un mandat d’arrêt contre son épouse et lui. Le couple avait alors été emmené aux Casernes centrales pour donner leur version des faits sur ces documents publiés sur Facebook. Les plaignants déplorent le fait d’avoir été détenus dans une cellule au Vacoas Detention Centre, et ce malgré les explications fournies.

Le couple avait comparu en cour de Rose-Hill, où des accusations provisoires avaient été retenues contre lui. Il avait ensuite recouvré la liberté contre une caution de Rs 2 500 chacun. Le couple Ruhomaully soutient que son arrestation à la suite des « dénonciations malicieuses du VPM Soodhun lui a causé beaucoup de tort ». Hassenjee Ruhomaully ajoute qu’il est diabétique et qu’en cette période de tourmente, il avait dû être transporté à une clinique pour des soins. Il soutient qu’il « a même été interrogé par des policiers alors qu’il se trouvait aux soins intensifs ».

Le 2 février, le couple est informé en cour de Rose-Hill que les accusations provisoires retenues contre eux ont été rayées. Et ce, après qu’il ait porté plainte, le 17 janvier, contre le VPM Soodhun au CCID. L’informaticien et son épouse s’en sont ainsi remis à la Cour suprême, réclamant des dommages de Rs 15 M au VPM pour ses agissements constituant une « faute grave » qui leur causerait toujours du tort. Le couple Ruhomaully est représenté par Me Akil Bissessur et l’avouée Me Renouka Brigemohane.