ARRÊT DES VOLS D’AIR ASIA: Un journal singapourien parle de « pressions ethniques »

L’arrêt subit des vols d’Air Asia sur Maurice est répercuté dans la presse étrangère. Le journal singapourien The Independent évoque des « pressions ethniques par un groupe qui contrôle Air Mauritius », derrière une telle décision.

La direction d’Air Asia X a mis en avant un plan de restructuration pour expliquer la suspension de ses vols sur Maurice. Elle a également émis le souhait d’exploiter davantage d’autres marchés, comme l’Australie, la Chine, le Japon et Taïwan. Toutefois, dans une édition en ligne, le journal singapourien The Independent parle de pressions provenant d’un groupe ethnique à Maurice. « It has been speculated that Air Asia X’s pullout is probably due to lobbying from a certain group, who exerted political pressure on the authorities for the suspension of the flights”, écrit le journal.

The Independent ne manque pas non plus de faire ressortir que les vols d’Air Asia X sur cette route étaient toujours complets. Et d’ajouter : « While it is difficult to conceive Air Asia X pulling out on such short notice, it may be related to pressure from a specific ethnic group that dominates the local flagship carrier, Air Mauritius. » Le journal précise également que la MTPA avait récemment laissé entendre à la presse malaisienne que les arrivées touristiques en provenance de Malaisie avaient augmenté depuis la venue d’Air Asia X.

Par ailleurs, l’annonce de la suspension des vols d’Air Asia X a provoqué la panique chez les passagers et les agences de voyages. Un passager ayant réservé des places pour un vol sur l’Australie le mois prochain témoigne : « J’ai appris la nouvelle par la radio. Je me suis rendu au bureau d’Air Asia, à Bagatelle. Les employés n’étaient même pas au courant. On m’a proposé trois options : le remboursement, un crédit sur six mois ou écourter mon séjour. J’ai pris la dernière option, mais cela nous pose des inconvénients. »