ARRÊTÉ AVEC DES DOSES D'HÉROÏNE : Kinsley Léopold ne pourra pas aller au Kenya pour la CAF Champions League

Le gardien de but de l'équipe de football Association Sportive de Port-Louis (ASPL) 2000 avait été arrêté en septembre 2016 à Batterie-Cassée avec 22 doses d'héroïne ainsi que 0,5 g de cette même drogue à son domicile lors d'une fouille par la brigade antidrogue. En liberté sous caution, le gardien évolue sur le plan local. Toutefois, il a fait une demande en Cour de District de Port-Louis pour pouvoir accompagner ses coéquipiers à la CAF Champions League de 2017, au Kenya, dont le premier tour des qualifications débute aujourd'hui.

Mais Kinsley Léopold a été débouté en cour, la magistrate Navina Parsuramen ayant rejeté sa demande de révision de l'ordre d'interdiction de quitter le pays qui pèse sur lui pour qu'il puisse voyager du 8 au 13 février pour disputer le premier tour avec son équipe. La poursuite, représentée par Me Rishi Hurdowar, avait avancé que le jeune homme pourrait fuir la justice ou commettre à nouveau le même délit. Le président de l'ASPL 2000, Anwar Elahee, avait été appelé à la barre pour tenter de convaincre le tribunal de revoir son interdiction de quitter le pays.

C'est à la suite d'une perquisition au domicile de Jean Kinsley Steward Léopold, à Latanier Lane, Batterie-Cassée, le 17 septembre 2016, que la brigade antidrogue avait découvert 22 doses d’héroïne ainsi que 0,5 g de cette même drogue, dont la valeur marchande est estimée à Rs 15 000. Un attirail servant à la préparation et l’emballage de la drogue, soit des lames de rasoir et une balance électronique, avait également été saisi. Suite à son arrestation, environ 500 personnes s'étaient rassemblées devant le domicile du gardien de but, mais les officiers de l’ADSU sont parvenus à quitter les lieux avec le suspect. Le jeune gardien de but se dit « déçu » de la décision de la cour car il voulait « représenter Maurice pour cette compétition », ajoutant : « Mais on ne m'en donne pas l'occasion ». Il dit toutefois « toujours s'accrocher au sport sur le plan local ». Kinsley Léopold devra se présenter à nouveau en cour le 15 mai.