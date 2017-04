ARRIVÉES TOURISTIQUES : Une progression plus lente (+1,4%) notée le mois dernier

Les arrivées touristiques pour le mois dernier se sont élevées à 110 27,1 comparativement à 108 704 pour le mois correspondant de 2015, soit une hausse de 1,4%. Ce taux de progression est inférieur à ceux enregistrés pour février (+4,3%) et janvier 2017 (+5%).

Le dernier relevé mensuel publié hier par Statistics Mauritius indique que notre premier marché touristique, en l'occurrence la France, a affiché un taux positif (+7,6%) avec un total de 24 070 visiteurs pour le mois de mars 2017. Cette performance ainsi que celle de l'Allemagne (+ 13,7% à 10 865) ont dans une bonne mesure permis au grand marché qu'est l'Europe de réaliser une croissance de 2% pour le mois avec 66 340 visiteurs. Les performances en repli du Royaume-Uni (-6,9% à 10 987), de la Suisse (-17,4% à 2 823) et de l'Italie (-4% à 2 432) ont été compensées. Par ailleurs, on observe que les petits marchés – tels la Belgique, l'Espagne, la Finlande et la Turquie – ont fléchi.

Deuxième marché en nombre, La Réunion a terminé le mois écoulé avec un taux de croissance de 8,5%, le nombre de touristes de l'île sœur se chiffrant à 14 028. En revanche, l'autre marché régional en importance, l'Afrique du Sud, a accusé une baisse de 23,3% avec 7 456 visiteurs, ce qui a été également le cas pour Madagascar (-21,8% à 806). Le léger affaiblissement des marchés chinois et indien est aussi à signaler. Le nombre de touristes venant de Chine s'est élevé à 5 122 en mars 2017, contre 5 262 pour le mois correspondant de 2016. Quelque 5 122 touristes indiens sont recensés en mars 2017, contre 5 365 pour le même mois de l'année dernière. Par contre, une forte hausse de 284,7% du nombre de touristes de Malaisie (627) a été enregistrée le mois dernier. Pour ce qui est de l'Océanie, Statistics Mauritius fait état d'une croissance zéro avec un total de 1 232 touristes alors que du côté du continent américain (2 000 arrivées), un bond de 45,5% a été noté.

Le bilan des arrivées pour le premier trimestre 2017 montre une progression de 3,6%, le pays ayant accueilli 339 682 visiteurs. Le marché français arrive largement en tête avec 80 119 touristes mais sa progression n'a été que de 0,5%. De La Réunion sont arrivés 41 646 touristes, soit une hausse de 3,3% comparativement au trimestre correspondant de 2016. Malgré son recul de mars 2017, le marché britannique a terminé le trimestre avec un total de 28 913 touristes (+3,8%). L'Allemagne a consolidé sa quatrième place avec 28 001 arrivées (+11,7%), précédant la Chine (21 799, +0,3%), l'Afrique du Sud (18 732, -16,4%), l'Inde (17 249, -1,3%), l'Italie (9 203, +5%) , la Suisse (8 884, +2,8%) et la Suède (8 174, +6,4%). À noter que les quatre premiers marchés, à savoir la France, La Réunion, le Royaume-Uni et l'Allemagne représentaient 52,6% du total des arrivées touristiques pour le premier trimestre 2017.