ART—BARCLAYS (AFRIQUE DU SUD): Appel à candidatures pour l'Atelier Art Competition

Barclays South Africa, en collaboration avec pARTage, invite les jeunes artistes mauriciens à participer à l'Atelier Art Competition 2017. La date limite pour soumettre sa candidature et ses travaux est fixée au 28 avril.

Les jeunes artistes mauriciens sont conviés à participer à l'Atelier Art Competition 2017, de la Barclays South Africa, en collaboration avec pARTage. Cette compétition est ouverte à ceux âgés de 21 à 35 ans (au plus tard le 20 février 2017, au moment de l'ouverture du concours). Chaque participant a droit à trois entrées réalisées durant les 24 derniers mois avant la date de fermeture du concours. Les travaux, incluant l'encadrement, ne doivent pas depasser 2X2 mètres et peser plus de 30 kilos. Quand aux sculptures, elles ne doivent pas peser plus de 100 kilos. Les installations proposées ne doivent pas prendre plus d'une heure pour leurs assemblages et doivent occuper un espace maximum de 2 mètres cubes (2X2X2 m). Tous les travaux proposés seront mis en vente et le prix proposé doit être le même que celui inscrit sur le formulaire de participation en ligne. Il revient au participant de s'assurer que son travail est prêt à être exposé avec les accessoires nécessaires.

Pour participer, l'artiste doit se connecter sur le site www.laterliercompetition.com pour s'inscrire et donner tous les détails sur son travail. Un numéro de référence, qu'il devra apposer sur son œuvre, lui sera alors communiqué. Il est appelé à soumettre ses travaux à pARTage, au 419, Kestrel Street, Morcellement Safeland, Flic-en-Flac, entre le 24 et le 28 avril, à 16h au plus tard.

Une première sélection est prévue en mai 2017 par pARTage. Les travaux sélectionnés seront ensuite envoyés à Johannesburg pour l'exposition de L'Atelier 2017 et figureront dans le catalogue dédié à cette intention. L'exposition itinérante gagnera d'autres destinations africaines. Un jury international choisira les six meilleurs travaux. Les gagnants recevront des stages artistiques résidentiels à Paris, à Johannesburg, en Allemagne et à New York. Dans l'éventualité où un artiste sud-africain est primé pour un des prix, le Gerard Sekoto Award, il bénéficiera d'un stage de trois mois à Paris.

Ce concours a pour but de donner l'occasion à une nouvelle génération d'artistes africains de voir le jour et de se faire connaître. Pour l'édition 2016, les travaux de Sharmeen-A Mandary, Muhammad Muntasir Koodruth, Raymond R.Y.M.D, Joshila Dhaby, Joanne Venise Martingale, Thierry Amery et Kavinash Thomoo avaient été sélectionnés. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 20 février et le resteront jusqu'au 28 avril, 16h. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous connecter sur www.laterliercompetition.com.