ART CONGOLAIS - GALERIE 1 242 : L'humour corrosif de Cheri Benga et le fini de Tsham

Tsham et Cheri Benga ont fait le déplacement de Kinshasa en décembre pour représenter les 16 artistes congolais exposés pour la première fois à Maurice pour l'inauguration de la galerie 1 242 South East. Comme son nom l'indique, celle-ci se situe au sud-est de Maurice, dans les locaux de l'ancien établissement de Mon Trésor Mon Désert, à quelque 1 242 miles de la côte est-africaine… Cheri Benga illustre ce courant fondamental de la peinture congolaise qui, sous des airs faussement naïfs, chronique le quotidien et dresse une critique sans concession de la société. De l'instrument d'écriture le plus banal qui soit, le stylo-bille, Tsham tire quant à lui des chefs-d’œuvre dans lesquels la statuaire africaine prend littéralement vie.

Le peintre Cheri Benga était présent à Maurice non seulement pour présenter son travail dans le cadre idyllique de la galerie 1 242, mais aussi pour parler de l'Association des artistes peintres populaires (AAPPO), qu'il préside et dont plusieurs participants à cette première exposition sont membres. Par peintre populaire, il faut entendre « qui n'a pas fait l'académie des beaux-arts », mais n'en est pas moins peintre et témoin de leur époque pour autant. L'association vise notamment à rendre ces artistes visibles dans les réseaux d'art contemporain et les aider à exposer hors du Congo.

Cheri Benga est pour sa part une sorte de chroniqueur du monde actuel, proposant des tableaux qui tous ont une histoire à raconter, parfois faussement naïve, d'autres fois franchement hilarante de dérision et d'ironie. L'air de rien, ces tableaux portent un regard pointu sur la vie quotidienne des Congolais, relevant certains travers de la société, les jalousies, les angoisses et cruautés du quotidien, en relatant aussi parfois des faits d'actualité tout à fait identifiés.

Dans Fin d'études tragiques, on assiste à une empoignade généralisée dans une cour d'école, qui s'est produite un jour dans la région de Banza-Ngungu. La proclamation des résultats de fin d'année a déçu les élèves qui règlent leur compte aux professeurs, qu'ils n'ont peut-être pas assez corrompus pour obtenir les notes dont ils rêvaient… Pendant ce temps, le directeur file en douce avec son attaché-case. Avec le roi Simba symbolisé par un lion anthropomorphe, le peintre caricature les excès du pouvoir. Dans L'anniversaire du roi Simba, les musiciens et invités à une réception, tous mués en animaux du bestiaire africain, semblent quelque peu crispés sous le regard supérieur du lion qui trône sur son fauteuil en cuir. C'est que, comme précisé en bas, « de coutume le roi se tape l'un de ses invités après la fête ». Il est en d'autres termes en train de choisir son menu… Le plus souvent, Cheri Benga montre la vie quotidienne de son pays, des scènes de marché, les transports en commun, la pauvreté d'un village, ou encore les jalousies qui peuvent envenimer parfois les relations de voisinage, incarné chez lui par un « serpent mystérieux », véritable boa constricteur qui étouffe sa victime.

Statues animées

Tsham nous rappelle dans ses tableaux que le Congo est le pays africain dont la statuaire est la plus développée et variée du continent, notamment en raison de la diversité culturelle de ses peuples. S'il a toujours dessiné, il se souvient notamment de ses camarades de classe qui venaient voir ce qu'il faisait lorsqu'il vivait au Kasaï, non loin de la frontière angolaise. Bientôt, il troquera la mine de plomb contre le stylo à bille (il précise de marque Bic), qui présente sur la première l'avantage de ne pas s'effacer.

Mais du plus banal des instruments d'écriture, il tire un fini tout à fait surprenant, quasi photographique, où les statuettes et masques représentés offrent des qualités de brillance, un relief et un lissé remarquables. Il faut aussi prêter attention à la finesse des motifs qui constituent le fond de ses tableaux ou qui caractérisent certains ornements. Chaque tableau est entouré d'un liseré aux formes géométriques dont la galeriste nous confie qu'il répond à une exigence purement pratique consistant à nettoyer les stylos qui ont tendance à baver.

Ici, les statues et les masques se voient pousser des bras et des jambes, portent des expressions et participent aux activités humaines les plus variées. Ils dansent, s'amusent, se rencontrent, se font des accolades amicales ou enterrent leurs morts. Parfois ils célèbrent leurs rois, comme le roi Kuba, ou implorent Dieu de venger leurs morts par le truchement symbolique d'une machette à double tranchant. Riche d'une connaissance aussi vaste que pointilleuse de la statuaire traditionnelle africaine, Tsham la célèbre en lui donnant littéralement vie.

Les cultures se rencontrent dans ces tableaux, comme les Fang du Gabon ou Igbo du Nigeria dans Rencontre amicale entre Africains. L'artiste en appelle aussi parfois au grand Nord canadien avec des sculptures inuites, ou encore à l'Amérique latine avec des représentations mayas. En fait, les statues et les masques du monde entier l'intéressent et leur diversité stylistique le réjouit puisqu'il a même introduit dans son travail le fameux Manneken Pis, ce petit angelot de la capitale belge, qui fait tant sourire les touristes en pissant l'eau de la ville dans une fontaine.

Ouverture aux scolaires

Depuis son ouverture le 8 décembre, la galerie 1 242 South-East reçoit un accueil particulièrement favorable et a pu conclure une dizaine de ventes, ce qui est remarquable en regard de la valeur de certaines pièces. Hommes d'affaires mauriciens et expatriés français connaisseurs de l'art congolais constituent le profil de cette première clientèle, qui est toujours séduite par l'écrin de verdure, à l'abri des bruits de la ville, dans lequel cette nouvelle enseigne prend place, dans les locaux de l'ancien établissement Mon Désert Mon Trésor. Cette galerie, pour l'heure consacrée à l'art congolais, pourrait s'ouvrir à l'avenir à quelques artistes mauriciens, dont Chris Oorlynck, la directrice, découvre actuellement le travail. 1 242 South-East offre en fait le pendant physique à la galerie en ligne qu'elle a créée il y a quelques années, avec les mêmes objectifs de mettre en valeur les créations des artistes congolais. Africa Bomoko est le nom de cette version électronique, qui signifie « Afrique ensemble » en lingala. Le rôle de Chris Oorlynck ne s'arrête pas là puisqu'elle ira aussi du 30 mars au 2 avril représenter trois de ces artistes – les peintres Shula et Maory Prince ainsi que le sculpteur Isaac Mondele – à l'Art Paris Art Fair, qui réunit 140 galeries d'une vingtaine de pays, au Grand-Palais. La présente exposition durera jusqu'à fin février. Outre le fait d'accueillir des artistes en résidence sur le site, Chris Oorlynck espère ouvrir cette galerie aux écoles mauriciennes dans les mois qui viennent. « Je rêve d'organiser, nous dit-elle, un atelier par semaine avec des enfants qui pourraient ainsi dessiner et s'exprimer dans un cadre serein et dédié à la création artistique, où ils pourront se familiariser avec le travail de grands artistes. » Notre interlocutrice précise qu'elle entend développer cette activité prioritairement avec des enfants issus de milieux défavorisés.

La galerie expose 13 autres artistes congolais – à savoir Alfi-Alfa, Botalatala, Chéri Chérin, Francklin, Isaac Mondele, JP Mika, Katembwe, Kitoko, Maory Prince, Sam Ilus, Shula, Somi et Freddy Chimba – ainsi que le photographe belge Oliver Anbergen.