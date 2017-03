L’artiste sud-africain Zander Blom prend la suite en avril de l’exposition collective « Où poser la tête », à l’Institut d’art contemporain de l’océan Indien (ICAIO), à Port-Louis. Ceux qui n’ont pas vu ou souhaiteraient revoir cette dernière exposition consacrée à l’avant-garde du portrait et orchestrée par la curatrice Julie Crenn ont jusqu’au 28 mars. Le peintre Zander Blom donnera une conférence le 30 mars prochain avant d’installer son exposition, intitulée Polaris & Ursae minor, qui sera ouverte au public du 11 avril au 20 juin.

Zander Blom a commencé par s’intéresser à l’abstraction et l’avant-garde historique, en menant un travail de réflexion sur l’œuvre de Francis Bacon, Jackson Pollock et Piet Mondrian. Ne pouvant de Pretoria ou Cape Town découvrir leur travail qu’à travers livres et cartes postales, il s’est notamment interrogé sur la distance d’espace et de temps qui le séparait d’eux. Est-il alors possible de véritablement comprendre le moteur de leur création, et leur ressenti alors qu’ils façonnaient l’histoire de l’art, ou vaut-il mieux appréhender leur œuvre avec le bénéfice du recul ?

Après avoir associé la photographie à la peinture pendant un temps, Zander Blom est passé à l’exécution de ses travaux à la peinture à l’huile pour poursuivre cette réflexion sur l’art contemporain. Blom nous apprend que l’abstraction appartient à tous et trouve sa légitimité partout, y compris à Maurice en avril 2017 ou à Pretoria en 1997… Polaris, du nom de l’étoile polaire et Ursae minor ou Petite ourse de la constellation à laquelle cette étoile particulièrement brillante appartient, tire son nom d’un essai sur l’œuvre de Blom par le critique Nicola Trezzi.

L’imagerie spatiale fait actuellement partie des thèmes d’inspiration du peintre, avec par exemple des vues de la Terre depuis l’espace, ou encore des photographies d’interventions en architecture qui renvoient à d’autres espaces galactiques.

Tout comme l’espace-temps ne nous empêche pas de regarder les étoiles, même si l’image qui nous atteint remonte en fait loin dans le passé, rien ne nous empêche de nous approprier l’avant-garde abstraite du siècle passé. Fera notamment partie de cette exposition l’installation Modern painting, qui met en scène différents éléments de l’atelier de l’artiste : palette maculée de peinture, chaussures, pinceaux, couteaux, etc.

DOCUMENTAIRE

La femme, une question de justice, de paix et de démocratie

« Des femmes et des hommes », le documentaire de Frédérique Bedos, qui a été diffusé le 8 mars dernier à l’IFM, permet non seulement de faire le point sur les inégalités des genres à travers le monde, qui tendent à progresser en défaveur des femmes depuis plusieurs années, mais aussi d’approfondir la réflexion et d’envisager des solutions, avec le concours de féministes et de spécialistes de haut calibre que la réalisatrice est allée interroger à travers le monde. Il en ressort notamment que dépassant l’univers des femmes, cette question apparaît comme une clé fondamentale pour le progrès de la justice économique et sociale, de la démocratie et de la paix en général.

« Des femmes et des hommes » permet d’aborder la question des inégalités entre hommes et femmes, de manière réfléchie et constructive. Pas de pathos, de catastrophisme ou de sensationnalisme dans les témoignages et la réflexion qu’apportent les féministes de plusieurs pays que Frédérique Bedos a interviewées. La force de ce documentaire consiste à démontrer que les sociétés ne pourront pas progresser dans leurs aspects les plus fondamentaux, tels que la réussite économique, la démocratie, la construction de la paix etc., tant que les droits humains des femmes ne seront pas respectés, et qu’elles n’atteindront pas un statut, une place et une liberté d’action équivalents aux hommes à tous les niveaux de la société.

Essentiellement basé sur des interviews, ce film de 52 minutes aborde tour à tour l’égalité économique, l’égalité juridique, la parité, l’égalité d’accès au pouvoir, de même que des phénomènes discriminatoires particulièrement révoltants tels que « l’Evacide » ou le « fœtucide » dont les filles sont victimes en Inde ou encore le viol comme arme de guerre et le commerce dont les femmes peuvent être l’objet.

Une représentante de la FAO ouvre le débat sur l’inégalité économique qui concerne tous les pays en occident comme en orient, au sud comme au nord. Les salaires des femmes sont significativement inférieurs à ceux des hommes, mais en dépit de cela, celles-ci tendent plus que les hommes à utiliser leurs revenus pour nourrir leur famille. Sachant qu’il existe 840 millions de personnes affamées à travers le monde, la lutte contre la faim et contre la pauvreté ne peu donc se passer de la lutte pour l’égalité des genres. Cette justice économique passe notamment par l’accès à la propriété et aux outils et techniques de production, qui est loin d’être égal en termes de genres. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni et ailleurs, les titres de propriété reviennent très majoritairement aux hommes. Il en est de même pour l’accès aux méthodes et moyens de production, bien que les femmes travaillent en tant que main-d’œuvre. On estime que plus de 100 millions de personnes sortiraient de la famine si les femmes avaient accès aux ressources productives.

Troisième vague féministe

François Gaspard estime que nous vivons actuellement la troisième vague féministe. Après l’accès au vote au début du XXe siècle, puis la maîtrise de son propre corps dans les années 60, c’est aujourd’hui le combat pour la parité qui fait bouger les lignes. Les femmes doivent pouvoir accéder à des postes de décision dans le monde du business et le monde du travail en général. À ceux qui lui reprochent son aspect purement mécanique à la parité, Nicole Ameline qui préside depuis 2013 le CEDAW, comité de lutte contre les discriminations faites aux femmes de l’ONU, se demande si l’on doit encore attendre un siècle avant que les femmes accèdent à des postes de pouvoir, rappelant que la démocratie est la loi du nombre et que la véritable humiliation est de ne pas compter…

Une réalisatrice soudanaise souligne l’importance de l’héritier mâle dans les sociétés africaines et le fait que les femmes africaines partagent l’expérience de la domination masculine. En Chine, Huang Hung estiment que deux a priori président culturellement à la discrimination, avec le concept confucéen selon lequel les femmes intelligentes sont immorales et l’idée que les femmes comme les enfants sont difficiles à gérer. Si la Chine communiste a amené l’égalité administrative des hommes et des femmes, la libéralisation économique a changé la donne et les femmes n’ont de toute façon toujours pas accès aux postes importants dans les ministères et diverses instances de décision.

Le Dr Rama Mani met l’accent sur la pratique en Inde qui consiste à empêcher la naissance des petites filles, un phénomène qui n’existait pas il y a vingt ans. Dix millions de fœtus ont été avortés sur ces dix dernières années et l’on atteint un stade où il existe 37 millions d’hommes en plus que de femmes, ce qui crée un déséquilibre dans la société indienne à tous les niveaux. On constate le même genre de phénomène en Chine, avec la politique de l’enfant unique où l’on a privilégié la naissance des petits garçons, qui prend d’autres formes maintenant avec son assouplissement.

Construire la paix

Frédérique Bedos est aussi allée à la rencontre de femmes qui exercent leur métier dans des secteurs où elles sont ordinairement peu représentées, telles que la chef d’orchestre Zahia Ziouani, le grand reporter Caroline Sinz ou la femme rabbin Delphine Horvilleur, qui ont dû faire doublement leurs preuves pour accéder aux responsabilités. À propos des religions, les personnes rencontrées soulignent que la religion est souvent utilisée comme un écran de fumée ou comme une excuse pour justifier des inégalités, alors qu’une étude sérieuse des textes ne présente en réalité pas ce genre d’exigence. Delphine Horvilleur évoque pour sa part une « religion autiste », complètement séparée de l’époque, où par exemple rien ne bouge à l’intérieur de la synagogue tandis que la société continue d’évoluer… Outre les témoignages de Caroline Sinz et Memona Hinterman sur les violences faites aux femmes, notre compatriote Premila Patten rappelle la fréquence du viol utilisé comme arme ou tactique de guerre malgré toutes les lois existantes.

Si ce film insiste à la fin sur la nécessité de l’implication des hommes dans le combat pour que les femmes soient traitées comme des êtres humains à part entière, il conclut aussi sur le caractère fondamental du rôle de la femme dans la construction de la paix. Ainsi est-il par exemple avancé que 50 % des accords de paix échouent au bout de cinq ans, notamment parce que 50 % de la population concernée n’est pas représentée à la table des négociations… Car comme le fait remarquer le Dr Mani, faire la paix ne consiste pas simplement à faire cesser le feu, mais beaucoup plus fondamentalement, à trouver les moyens de faire renaître un berceau de civilisation dans des pays qui ont été dévastés par la guerre…