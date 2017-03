ART CONTEMPORAIN: Morceaux choisis de l'expression picturale congolaise

Isaac Mondele, Batalatala, Kitoko, Zemba, JP Mika et Somi sont les artistes sur lesquels la galerie 1,242 South East met l'accent pour sa deuxième exposition, ouverte au public jusqu'à fin mai, à Mon Trésor Mon Désert. Zemba Luzamba y est exposé pour la première fois et deux de ses confrères et compatriotes y sont particulièrement mis en avant, Kitoko et Somi. Des œuvres passionnantes et impressionnantes réalisées par de grandes figures de l'art congolais.

La galeriste et spécialiste de l'art congolais Chris Oorlynck propose au public de rentrer de manière plus fouillée dans le travail de quelques-uns des artistes qu'elle représente à Maurice, où elle vit depuis quelques mois, et en Europe. La nouvelle et deuxième exposition de la galerie 1,242 South East, qui se trouve dans les locaux de l'ancienne sucrerie de Mon Trésor Mon désert, expose pour la première fois le travail d'un peintre congolais installé en Afrique du Sud, dont les portraits impressionnent à la fois par leur simplicité, leur fini et l'impression prégnante qu'ils dégagent…

La galerie a accroché quatre tableaux de Zemba Luzamba à ses cimaises. Cet artiste s'est installé en Afrique du Sud à partir de 2000, peu après des études d'art en RDC et en Zambie. Ces personnages, le plus souvent masculins, sont soit en pied soit en plan américain, souvent assis sur un fond neutre. Extrait de tout contexte ou décor, l'attention se porte sur le geste, le plus souvent très quotidien et banal (regarder sa montre ou cirer ses chaussures par exemple) que le personnage accomplit. Les tenues de ces hommes sont soignées et font le plus souvent penser à la bourgeoisie sud-africaine. Outre l'action et la tenue vestimentaire, l'expression du visage intrigue souvent, comme le niveau de concentration, voire le plaisir ressenti à accomplir une tâche simplissime, de l'homme ci-contre, qui semble cirer amoureusement une de ses chaussures. Le fond blanc lumineux éclaire le sujet et un grand sentiment de sérénité émane de l'ensemble…

Le bestiaire de Kitoko et Somi

Deux autres artistes, dont les travaux étaient présents à l'exposition inaugurale, sont cette fois présentés plus en détail. Impossible de ressortir de cette galerie sans être marqué par le regard triste et profond des grands singes des montagnes. Sagesse de la montagne est le titre de plusieurs tableaux, dont un très grand format où s'étale le portrait absolument hypnotique d'un de ses spécimens, dont le pelage mêle un graphisme extrêmement minutieux et une palette de couleurs explosive, le tout montré sur fond noir. S'ils n'ont rien de réalistes, ces portraits démontrent au moins une chose, que nous pouvons d'ailleurs facilement constater en observant les petits chimpanzés qui se baladent dans nos forêts, qui est que chaque individu de ces espèces porte une expression singulière dans laquelle il est aisé de se projeter en tant qu'humain.

Un grand singe à la coiffe psychédélique a le regard insistant et grave, la gueule émaciée et surgit du néant, un fond noir, tel un esprit puissant qui viendrait nous interpeller. Kitoko, l'artiste et professeur de Kinshasa qui l'a réalisé, est particulièrement soucieux de l'avenir de ces grands animaux, le plus souvent en danger imminent d'extinction, qui ne sont pas assez protégés et qui disparaissent à cause de la déforestation et plus généralement des activités humaines non respectueuses de l'environnement. Kitoko propose également dans cette galerie des petits formats particulièrement aguichant et humoristiques, presque féminins, dans lesquels il associe un singe et un fruit (voir ci-contre). Les sujets de Kitoko ont indéniablement une personnalité qui nous concerne.

Somi fait lui aussi parler un bestiaire, d'un autre genre quant à lui, plus symbolique, où l'animal vient représenter un pays ou une institution. Passionné par l'environnement, ce peintre travaille particulièrement sur les thèmes du réchauffement climatique, des conférences environnementales, de la déforestation et des errements politiques humains dans ces domaines. Lion, aigle, léopards, zèbres, cerfs, etc sont mis à contribution pour singer les humains en conférence, chacun symbolisant un pays ou une grande puissance, en train de gloser sur les dangers auxquels la planète fait face. Ces discussions paraissent grandiloquentes. Parfois, un groupe de ces personnages animalesques examine la planète comme un être vivant qu'il faut ausculter ou sauver de quelque incendie ravageur de puits pétroliers attaqués par les guerres. L'ironie veut qu'il pose leur patient symbolisé sur un tronc d'arbre coupé…