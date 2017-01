ART CONTEMPORAIN— Quand le portrait transcende les limites

Que nous disent les portraits que les plasticiens contemporains proposent ? L’exposition imaginée par Julie Crenn en puisant dans les réserves du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) de la Réunion et dans la collection de Salim Currimjee apporte quelques réponses à cette question, dans une perspective indianocéanique et en fait, bien au-delà de ces rives, tant la diversité des références et des approches présentées frappe par leur ouverture d’esprit.

Dans les dessins à la mine d’or et d’argent de Stéphanie Hoarau, le visiteur part à la rencontre des marginaux de Saint-Denis avec lesquels l’artiste a pris le temps de faire connaissance. L’exposition présente ici des petits formats sous vitrine qui fascinent par la délicatesse du trait et l’expressivité, au point de transmettre cette étrange impression de connaître une part de leur vérité ou de leur personnalité, et de les rendre familiers alors que la plupart du temps ils font partie de ce monde invisible que chacun sur son quant-à-soi évite de fréquenter. Stéphanie Hoarau a par ailleurs également peint ces portraits en grand format. Minnette Véri propose en esquisses, réalisées au fusain puis photographiés, des visages féminins qui se succèdent sur un écran vidéo et finissent par se superposer dans la mémoire. Par rapport au travail précédent, on retiendra une manière plus enlevée, voire expressionniste qui éloigne du portrait académique.

Plusieurs des œuvres proposées jouent sur la confusion des genres et interrogent nos consciences de diverses manières. Les aquarelles que Giulia Andreani a réalisées en allant puiser dans des archives photographiques anciennes, nous montrent que d’une certaine manière, le débat n’est peut-être pas si récent qu’on le croit… Il prenait la forme d’une cheminote avec tous les attributs de l’homme ouvrier, ou d’une duchesse de Morny en trois-pièces et chapeau melon. Notre regard peut en sortir subtilement troublé, de la même manière que lorsqu’il découvre l’autoportrait de Samuel Fosso, transformé en Angela Davis. Si l’on connaît déjà dans cette galerie le combat de Zanele Muholi pour les lesbiennes d’Afrique du Sud, c’est néanmoins le caractère tout à fait pénétrant du regard de Musa, qui pourrait être homme ou femme, et qui nous questionne sur les thèses de Judith Butler, la théoricienne du genre. Chez Abel Techer, cette confusion des genres se traduit par cette aspiration à transformer son corps, où la présence de deux pompons suspendus et de ciseaux posés sur une table ne manqueront pas d’intriguer. La douleur qu’engendre la part manquante, voire le désir d’être autre, peut dans ce tableau donner lieu à diverses interprétations.

Nous ne reviendrons pas ici sur Her majesty queen Sophie de Mary Sibande, qui est ici la seule œuvre à jouer sur les codes sociaux. Portrait ou corps en mouvement ou en mutation apparaissent dans ce Diabolo Gaga de Pascal Lièvre qui crée une sorte de monstre fait de paillettes au regard presque inquiétant. Myriam Mihindou s’est intéressée, dans ses images solarisées, aux transformations physiques que la transe pouvait engendrer, tandis que Thierry Fontaine continue dans la voie de ce personnage masculin, qu’il prive malicieusement de visage en l’enduisant de terre, qu’il couvre ici de lampes électriques allumées ! Avec Kimido Yoshida, nous approchons ce sens subtil de la fadeur si présent dans l’esthétique japonaise, traduit ici à travers les nuances beiges et blanches d’un masque de théâtre Nô au côté du visage fadé qui le porte. Référence à Angela Davis mise à part, la seule célébrité de cette exposition est le roi Christophe auquel Raphaël Baronitni consacre un étendard quasi psychédélique où cette figure tutélaire de Haïti revêt à la fois le simple visage de l’esclave et les attributs du roi. Bien sûr, le nu masculin assis, peint de face dans un décor herbu qui n’en semble pas moins artificiel, comme dans un studio de photographie, marquera d’autant plus qu’il affiche son réalisme sur un grand format.