ART CONTEMPORAIN—Simon Back présente Rezo

Simon Back apporte un nouvel éclairage sur son travail, notamment grâce à trois sculptures en fer forgé qu'il expose actuellement à la galerie Imaaya jusqu'au 31 mars. Bien sûr, le dessin et la peinture occupent une place de choix dans cette exposition, intitulée Rezo, où la relation de l'homme à la technologie apparaît comme thème prédominant. L'artiste d'origine zimbabwéenne, qui a jusqu'alors passé la moitié de sa vie à Maurice, dessine et peint non seulement sur papier ou sur toile, mais aussi sur des antennes paraboliques… ces objets qui font désormais partie des paysages urbains, censés relier les humains entre eux.

La tête, du moins son évocation sous forme de silhouette, fait partie de l'écriture de Simon Back depuis longtemps. Ce motif devient ici un thème central dans plusieurs des créations présentées à la galerie Imaaya jusqu'au 31 mars, à commencer par trois pièces en fil de fer forgé, sculptures dans lesquelles on retrouve paradoxalement l'idée du trait caractérisée par ces fils qui viennent ici esquisser un volume. Formant métaphoriquement une sorte de panier, du moins de réceptacle ou de contenant, ces têtes contiennent toutes quelque chose, ici une photo ou un bout de tissu, là un arrosoir, l'ensemble prenant un tour quasi-surréaliste.

Ces sculptures présentent aussi l'avantage de faciliter la lecture de certains tableaux du peintre, où la silhouette d'une tête revient comme motif ou thème récurrent, enveloppant souvent d'autres éléments, parfois dans un enchevêtrement de lignes au noir, qui constituent souvent la base de son œuvre. Tête en tant que contenant, tête en tant que vaisseau qui transporte beaucoup de chose, et se déplace aussi avec son chargement…

Simon Back livre ici un travail peut-être plus personnel qu'habituellement avec notamment des références plus explicites qu'à l'accoutumée à sa propre vie partagée entre le continent africain et l'île métissée, avec également des éléments métaphoriques tout à fait concrets. Les technologies, les réseaux, le prolongement de l'être par la machine évoquent cet être humain du XXIe siècle, disposant d'autant plus d'outils de communication qu'il est seul, avec son histoire, son vécu, sa sensibilité…