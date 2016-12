ARTABIO ECO VILAZ : Ce projet relancera les métiers d’art, selon Sunil Bholah

Boopen Doobah, Chairperson de Smart Habitat & Green Built Trust/SHCC, a annoncé à la presse hier à l’hôtel St-Georges la création d’un Artabio Eco Vilaz, qui sera situé sur les collines de Mare d’Australia, à Flacq. « Au niveau du développement, on avance vers le vert », a-t-il dit. Ce projet sera réalisé en trois phases, la première coûtant Rs 20 M, la 2e Rs 50 M et la 3e Rs 3 M.

Les promoteurs du projet Artabio Eco Village sont Dravindra Kumar Ajoodheea et Nassooria Joomun. Ce village, souligne Dravindra Kumar Ajoodheea, sera entièrement artisanal et bio, et comprendra des tables d’hôte, de même que différents secteurs liés à l’artisanat, comme l'artisanat et les bijoux. Pour Boopen Doobah, Chairperson de Smart Habitat & Green Built Trust/SHCC, ce village se situe dans les hauteurs panoramiques de Mare d’Australia et les promoteurs ont voulu faire de cet endroit une attraction touristique liée à la nature. Ils ont aussi inclus le « wellness » et ce lieu, dit-il, sera un « “melting point” pour les entrepreneurs », poursuivant : « Il y aura une grande piscine taillée dans du bois et une architecture qui alliera le traditionnel au modernisme. » La première phase se fera sur 3 arpents et la deuxième sur 5 arpents. « Ce sera un projet 100% mauricien, qui impliquera l’apport de 37 maîtres artisans. Pour la deuxième phase, on fera appel à 150 personnes. On recrutera des gens qui ont un talent dans le secteur de l’habitat et de la construction. »

Sunil Bholah, ministre des Affaires et des Coopératives, a salué la mise en place du Smart Habitat & Construction Club & ARTABIO Eco Art & Craft Village. « Il sera bénéfique et d’un grand apport pour lancer les métiers d’art. Je salue l’initiative pour la promotion de cet Eco Vilaz, un concept novateur se situant sur les collines de Mare d’Australia. Cela conviendra à ce segment de touristes à la recherche de verdure. C’est un projet qui attirera davantage de touristes. »