ARTISANAT : Des produits locaux vendus dans les boutiques de MDFP

Depuis peu, les produits artisanaux conçus à Maurice sont vendus dans les boutiques de Mauritius Duty-Free Paradise (MDFP), dont ceux de l’aéroport de Plaisance. Un Memorandum of Understanding (MOU) a été signé dans ce sens entre la Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) et la MDFP hier à Port-Louis. « Nous voulons donner plus de visibilité à nos produits artisanaux », a déclaré le ministre du Business et des Coopératives, Sunil Bholah, à cette occasion.

Selon le ministre, plusieurs stratégies ont été initiées par la SMEDA au cours de l’année écoulée en vue de renforcer ce secteur. Dans ce contexte, une Craft Academy a été créée à Coromandel dans le but d’aider les artisans à développer de nouveaux produits et d’améliorer le design de leurs produits existants. Ce qui, déclare-t-il, a amélioré la qualité de nos produits artisanaux. « Un centre d’exposition a été mis en place à Coromandel. De plus, un MoU a également été signé avec la Chambre de commerce et de l’industrie (MCCI) pour permettre aux artisans d’exposer leurs produits sur la plateforme de cette organisation », fait-il ressortir.

Le MoU signé entre la SMEDA et la MDFP favorise l’implémentation de la décision gouvernementale de réorganiser le secteur de l’artisanat à Maurice. « Nous sommes convaincus que les produits locaux seront commercialisés efficacement dans les boutiques de MDFP. Ce qui devrait aussi aider à montrer notre savoir-faire local, booster la visibilité de nos opérateurs qui sont engagés dans cette activité et faciliter ainsi leur accès au vaste marché touristique », fait ressortir le ministre Bholah.

Selon le MoU, MDFP achètera les produits artisanaux exclusivement auprès de la SMEDA à partir d’une liste agréée de ces produits, dépendant de leur performance au niveau des ventes, des prix au détail et des tendances sur le marché. Sunil Bholah s’est dit sûr que ces arrangements aideront à renforcer le secteur de l’artisanat.

Un deuxième MoU a également été signé hier entre la SMEDA et le Mauritius Network Services (MNS). Cette dernière est le principal fournisseur des “e-government solutions”, qui accélèrent la prestation et améliorent l’efficacité des services gouvernementaux dans des domaines, tels la facilitation du commerce, la collection des taxes, la facilitation des affaires, le judiciaire et la finance. Grâce à ce MoU, ces deux parties collaboreront dans l’organisation des ateliers interactifs pour les PME afin de les aider à comprendre l’importance d’utiliser l’informatique dans leurs opérations quotidiennes en vue d’une meilleure productivité et compétitivité. « Signer un MoU est une chose, mais le réaliser représente un plus grand défi. On doit pouvoir voir les résultats dans quelque temps », affirme Sunil Bholah.