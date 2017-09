ARTISTE DE L'UNESCO - DE RETOUR DE PARIS : Jane Constance, « Je mène cette mission depuis toute petite »

« Je mène cette mission depuis toute petite à travers des chansons à thème. Pour moi, on ne m'a pas choisie au hasard », a affirmé Jane Constance, nommée “Artiste de l'Unesco pour la paix”, à son arrivée à l'aéroport vendredi à la mi-journée, de retour de Paris où s'est déroulée la cérémonie officielle. La mission de la plus jeune ambassadrice de l'Unesco, accueillie au VIP Lounge du SSR Airport par ses amis et enseignants de son école St-Nicholas, commence ainsi dès son arrivée à Maurice. « Avec cette nomination, il sera question de valoriser et faire honneur aux grandes valeurs de l’Unesco. Je ferai de mon mieux pour être une bonne ambassadrice, c'est-à-dire profiter de mon charisme, de ma personnalité, de ma qualité d'artiste et de mes chansons à thème pour les grandes causes, notamment auprès de personnes en situation de handicap. »

Une telle distinction implique de grandes responsabilités pour cette jeune artiste de la paix. « Ma mission sera de voyager afin de prôner les valeurs de l'Unesco à travers le monde auprès de personnes en situation de handicap. » Un calendrier déjà établi par l'Unesco devra être finalisé. Quant aux parents de Jane Constance, ils alterneront les voyages avec leur fille aux Philippines, en France ou encore au sein du continent africain, et ce pendant deux ans.