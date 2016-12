ARTISTES INDIENS : Bilan positif et concerts attendus

L’année 2016 a été riche en concerts (KK, Shreya Ghoshal, Hariharan, Kailash Kher, A.R. Rahman). Que nous réserve 2017 dans ce domaine ? On peut annoncer que Rasika Shekar sera de nouveau parmi nous l’année prochaine. Pour les autres noms, il faudra attendre des confirmations.

Pour Rama Poonoosamy, directeur de l’agence Immedia, le bilan de l’année 2016 est globalement positif, avec les concerts de la flûtiste et chanteuse Rasika Shekar, du virtuose du sitar Shujaat Husain Khan et du chanteur pakistanais Shafqat Amanat Ali. “L’année 2016 a été très positive, notamment grâce à la qualité des artistes que nous proposons au public. À Immedia, nous avons un profond respect pour l’artiste, pour le public et aussi pour la presse.”

L’un des moments forts de l’année du côté de l’agence Immedia a été la venue de la chanteuse et flûtiste Rasika Shekar, qui a ébloui la salle du MGI par une représentation intimiste. Une belle découverte, et l’un des meilleurs concerts de 2016. Bonne nouvelle pour ses fans : Rasika Shekar sera de retour pour un nouveau concert au cours du deuxième semestre de 2017. “Nous sommes très fiers d’avoir permis au public mauricien de découvrir une artiste comme Rasika Shekar. Mais il y aura aussi d’autres concerts d’artistes très connus de Bollywood en 2017”, a confié Rama Poonoosamy. Le directeur d’Immedia n’a pas souhaité donner de noms avant d’avoir signé les contrats.

Verra-t-on à nouveau des artistes comme Arijit Singh, Shreya Ghoshal ou encore le groupe de Sanam Puri en 2017 ? Pour le moment, aucune confirmation n’est donnée par les promoteurs.

Bharti Singh au J&J Auditorium en mars

Humoriste très connue à la télévision indienne, actrice et stand-up comedian de grand talent, Bharti Singh sera à Maurice le 11 mars 2017 pour une unique représentation au J&J Auditorium à Phoenix. Ce spectacle est organisé par Excel Media.

Le chanteur Amit Mishra, qui rencontre actuellement un succès certain avec le titre Bulleya, extrait de la BO du film Ae Dil Hai Mushkil, sera également sur scène. Il est aussi connu pour les titres Sau Tarah Ke (Dishoom) et Manma Emotion Jaage (Dilwale).

Bharti Singh fait actuellement un tabac avec l’émission Comedy Nights Bachao sur la chaîne Colors. C’est en 2008 qu’elle est découverte grâce à l’émission The Great Indian Laughter Challenge. Elle a par la suite participé à plusieurs émissions de télévision comme Comedy Circus Ke SuperStars, Comedy Circus Ka Naya Daur, Comedy Classes ou encore Comedy Nights Live.

Les billets (de Rs 800 à Rs 1,800) sont en vente au cinéma Ciné City à Port-Louis, au restaurant Indian Summer à Ébène et au magasin Ajageer Saree Emporium à Goodlands. Renseignements et réservations : 52-55-62-37.