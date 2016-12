ARTS LYRIQUES : Gilbert Deflo, Gilbert Deflo, une vie pour la musique et le théâtre

Si vous croisez un jour, dans un concert ou un spectacle lyrique, un homme à la chevelure blanche frétillant d’énergie, qui raconte volontiers ses expériences musicales à ses voisins et ne manque pas de réagir à la musique qu’il entend de sa voix rocailleuse aux intonations flamandes, il y a de fortes chances que ce soit Gilbert Deflo. Avec plus de 150 mises en scène lyriques à son actif, cet ami de Maurice s’est pris de passion pour nos talents vocaux et musicaux, tant et si bien qu’il travaille depuis quelque temps à un projet librement inspiré du Peer Gynt d’Henrik Ibsen, Babadou, qui pourrait prendre vie en première mondiale, en 2018, dans cette version mauricienne.

Gilbert Deflo a atterri à Maurice, un beau jour de 2003, pour se reposer. À l’époque, ce Flamand qui maîtrise parfaitement le français mettait chaque année en scène différents spectacles de plein air pour les saisons lyriques des Arènes de Vérone, et surtout de Macerata également en Italie. Les joies festivalières du plein air amènent leur dose de stress qui justifie facilement cette aspiration au calme tropical. « Je voulais aller dans une île, nous explique-t-il, mais pas ce genre d’île à « coconut » et plages de sable fin. Maurice m’intéressait car j’avais lu certains de ses auteurs que je trouvais particulièrement intéressants. Et je peux dire que je suis resté depuis tout ce temps impressionné par les écrivains mauriciens. J’aime particulièrement la littérature féminine, Ananda Devi, Nathacha Appanah, j’ai été marqué par les écrivains du passé tels que Savinien Mérédac, Arthur Martial et Clément Charoux, par le Petrusmok de Chazal, et bien sûr par le poète Loys Masson qui entre-temps est presque devenu mon favori. Je passe beaucoup de temps à la National library ici quand je viens. Le personnage de Pierre Flandres m’a fasciné, je me demandais d’ailleurs pourquoi Robert Edward Hart avait choisi ce nom, et j’étais très content de faire découvrir sa maison de Souillac, au chauffeur de taxi qui m’y a emmené ! »

Ce genre de touriste, qui ne se prélasse pas longtemps à l’hôtel, n’a pas tardé à s’intéresser au milieu musical mauricien, où il s’est réjoui de découvrir des talents. Depuis quelques années, il prolonge ses séjours mauriciens et s’est particulièrement penché sur les créations lyriques mauriciennes qu’il a toutes vues en live ou en vidéo. La soprano Natacha Constantin qu’il a dirigée à l’opéra Bastille dans L’amour des trois oranges, lui avait en effet signalé qu’il existait un public et des artistes pour l’opéra, à Maurice. Elle garde un souvenir ému de cette collaboration : « C’est un grand metteur en scène, qui travaille sur les scènes internationales, et qui a néanmoins une grande humanité et gentillesse, accompagnée d’une intelligence tout aussi impressionnante. Je l’ai en grande estime et serais extrêmement heureuse d’avoir la chance de retravailler avec lui dans les prochaines années. Et il a un port altier que l’on n’oublie pas ! »

Babadou, notre Peer Gynt

S’il a plus ou moins apprécié la qualité musicale des productions qu’il a vues ici, Gilbert Deflo est surtout resté marqué par les qualités lyriques d’artistes tels que la soprano Véronique Zuel-Bungaroo, Jean-Michel Ringadoo, qu’il considère comme le seul ténor de ce niveau dans l’île, ou encore le baryton Daniel Mahumadally. Pendant que sa connaissance de Maurice et de ses artistes ne cessait de s’étoffer, un de ses amis en Belgique, le compositeur flamand Willy Soenen, avait composé une comédie musicale en flamand, dont la version concertante existe mais qui n’a encore jamais été montée sur scène. Inspiré par le drame poétique et philosophique d’Henrik Ibsen, Peer Gynt, cette œuvre était devenue au théâtre une sorte de farce satirique qui suit les aventures étonnantes d’un antihéros prétentieux qui entend défier le monde, mais qui saura tardivement apprendre de ses expériences…

Estimant que ce grand classique de la littérature norvégienne pourrait parfaitement se prêter à une adaptation mauricienne, Gilbert Deflo s’est entouré de collaborateurs du cru pour l’aider à retravailler le livret et les chants. Bertrand d’Unienville pour l’adaptation en français et Bertrand de Robillard pour les chants ont ainsi insufflé l’âme mauricienne à ces textes traduits en français. Les décors et costumes ont quant à eux été confiés à l’artiste Henry Koombes, et la distribution, essentiellement mauricienne, est quasiment bouclée. Babadou sera Jean-Michel Ringadoo, Véronique Zuel la mère de ce dernier, Alisa Ma, Daniel Mahumadally le roi des Wanas… des noms tels que Linzy Bacbotte ou encore Anoushka Massoudy sont évoqués. Dean Nookadu a été pressenti pour l’accompagnement musical lors de répétitions. Enfin, les dix musiciens et les chœurs mauriciens travailleront sous la direction musicale de Geert Soenen, le fils du compositeur.

Peer Gynt devient Babadou dans cette version mauricienne. Les principaux thèmes développés chez Ibsen s’y retrouvent : l’abandon, la quête du bonheur, la fidélité de l’amour vrai avec en toile de fond une critique sociale des valeurs d’argent et de l’état d’esclavage dans lequel il maintient les hommes… Mais ayant été mauricianisé, le scénario diffère quelque peu, retenant quatre temps forts de l’œuvre originale. Nous reviendrons bien sûr sur ce jouisseur, frustre et fantasque, qui abandonne sa mère sur les vestiges du domaine familial pour courir les mers et perdre son âme dans un paradis des sens… Si le producteur Opera Mauritius boucle son plan de financement, les répétitions pourraient commencer l’année prochaine en ambitionnant les premières représentations au dernier trimestre 2018 pour la première saison du nouveau théâtre du Caudan, dont la construction a commencé.

Une aubaine pour Maurice

Qu’un metteur en scène du calibre de Gilbert Deflo s’investisse autant dans un projet mauricien, comme il le fait bénévolement depuis plusieurs années, est une véritable aubaine pour Maurice. Cet homme a travaillé pour toutes les grandes scènes lyriques européennes, à Hambourg, Nuremberg, au Deutsche Oper de Berlin, à Palerme mais aussi et surtout à la Scala de Milan, à l’Opéra de Paris, etc. Son répertoire montre qu’il traverse aisément toutes les époques, et notre homme s’est même distingué dans le domaine baroque, où il a travaillé avec les plus grands : René Jacobs, Jordi Savall et William Christie.

Certains de ses spectacles ont été et sont encore de grands succès populaires. Monté en 1976, son Barbier de Séville continue d’être joué de nos jours, ce qui constitue un surprenant record de longévité pour une mise en scène. Monté à l’opéra Bastille, L’amour des trois oranges de Prokofiev a connu de multiples reprises et constitué un des grands succès de cette salle, fait rare pour un opéra qui n’accueille pas de rôle pour les grandes têtes d’affiche. Sa mise en scène très vivace et poétique, inspirée par la comedia dell’arte, en est assurément la raison. Bien d’autres exemples pourraient être donnés.

Pour cet artiste qui a voué sa vie à la musique et au théâtre, chaque nouveau spectacle reste un défi, dont il mesure toujours la fragilité. Aussi est-ce la raison pour laquelle il s’y dédie entièrement comme le souligne le site internet du Deutsche Oper de Berlin : « Son répertoire couvre toute l’histoire de l’opéra, de Monteverdi jusqu’aux créations contemporaines. Sa créativité n’a néanmoins jamais été affectée par la routine. Doté d’un grand professionnalisme, Gilbert Deflo se laisse à chaque fois enthousiasmer et fasciner par l’œuvre à réaliser. Cela est, en plus de son talent, de sa connaissance précise de l’œuvre et de sa fantaisie, sans doute le plus grand secret de son succès. »

De nos jours, Gilbert Deflo met en scène deux ou trois spectacles par an, mais aux scènes occidentales, il préfère désormais l’Opéra de Pékin, où il a commencé en 2013 avec Nabucco et Placido Domingo ou encore celui de Tokyo. « La charlatanerie n’est pas encore entrée dans le monde du spectacle en Chine… » précise-t-il en pensant entre autres aux aberrants anachronismes et aux fausses audaces des mises en scène qui font les unes de la presse depuis des années en Europe.

Esthétique musicale

Gilbert Deflo se réfère souvent à Jacques Copeau comme un de ses maîtres à penser et il a été formé à l’école d’un des grands maîtres de la mise en scène et de la réalisation européenne, Giorgio Strehler, qu’il a rejoint au Piccolo teatro de Milan après ses études à l’Institut National Supérieur des Arts et du Spectacle à Bruxelles. Celui-ci est devenu son mentor avant qu’il n’ait aussi l’occasion de travailler avec d’autres génies tels que Maurice Béjart, ou Jacques Brel dans L’homme de la Mancha !

« Jacques Copeau, nous explique-t-il, a révolutionné la mise en scène au XXe siècle, au commencement au théâtre du Vieux Colombiers, où il travaillait avec Louis Jouvet sur le principe du tréteau nu. Il s’agissait notamment pour lui de redonner toute sa puissance évocatrice au texte. Mais si vous réfléchissez aux grandes dates de l’histoire théâtrale, vous retrouverez bien souvent ce principe du tréteau ou du plateau vide. La tragédie grecque, quelques grands effets tels que l’apparition du Deus ex machina mis à part, les plus beaux textes du monde étaient dits sur une scène vide. Shakespeare avec le Globe, les plus beaux textes de l’histoire du théâtre sur un plateau vide. Avec Calderon de la Barca ou Lope de Vega, je veux dire avec les grands écrivains de l’âge d’or de l’Espagne, le coral espagnol cette auberge mythique transformée en scène : plateau vide ! Je ne dis pas que je travaille toujours ainsi. Le baroque a par exemple besoin d’un certain cadre. Pour Don Carlo, l’Escurial que j’ai fait construire par Ezio Frigerio était monumental, mais j’ai quand même fait le premier le premier Don Carlo sans aucun meuble, car l’homme qui bougeait dans cet espace devait y être comme opprimé, pour recréer cette sévérité de la cour espagnole… Tout ça pour vous dire que c’est évidemment l’esthétique musicale qui me guide. »

Si l’on jette un œil aux caractéristiques visuelles des productions lyriques qu’il a mises en scène, la diversité des partis pris esthétiques montre que Gilbert Deflo se laisse avant tout guider par l’œuvre et le contexte historique qu’il entend servir. « L’amour des trois oranges de Prokofiev, explique-t-il, demande une tout autre image que le Woyzeck d’Alban Berg et la dodécaphonie. C’est évident, mais on l’a un peu oublié. Aujourd’hui on voit n’importe quelle image sur n’importe quelle musique. Imaginez un Don Giovanni ou Manon Lescaut en costume moderne de 2016 ! Cela gênerait la réflexion, ce serait un mensonge car le chant n’est tout simplement pas d’aujourd’hui ! Ma démarche consiste à créer le visuel de ce que l’on entend dans la fosse et sur scène. En d’autres termes, je ne suis pas pour une rupture entre le visuel et l’acoustique, mais pour une harmonie entre les deux. »

La question se pose alors de mettre ces œuvres certes universelles mais tout de même composées à une autre époque, à la portée du public d’aujourd’hui… « Bien sûr, je ne vais pas faire une reconstitution « historicisante » de l’Orfeo de Monteverdi à la bougie ! J’utilise les techniques d’aujourd’hui. Je peux faire la tempête du vaisseau fantôme de Wagner très différente de son époque. Mais même avec de la 3D et toutes les possibilités techniques actuelles, vous n’avez pas encore le théâtre… Le théâtre s’obtient par le jeu du comédien, et j’avoue qu’à ce chapitre, j’exige toujours beaucoup de répétitions avec les chanteurs. J’ai eu un très beau compliment à ce propos de Placido Domingo qui m’a dit « Ah si j’avais su que c’était vous, je serais venu plus tôt ! » »

Gilbert Deflo a mis en scène environ 2000 solistes au long de cette belle carrière, et il demeure fasciné par des artistes tels que Placido Domingo, Roberto Alagna ou parmi les divas, Teresa Stratas et Renée Fleming. Même le baryton italien Léo Nucci, qui a chanté Rigoletto plus de 400 fois, est venu répéter deux semaines avec lui et a encore trouvé une nouvelle idée. Dans sa fidélité absolue et minutieuse aux compositeurs, Gilbert Deflo recherche perpétuellement la perfection formelle, cet état sublime qui permet alors de dire lors d’une représentation réussie « que l’œil écoute et que l’oreille voit ».