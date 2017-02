ARTS MARTIAUX—MAURICIEN D'AILLEURS: Mahen Jhurry garde du corps de Dominique Strauss-Kahn

Au cours de sa carrière sportive à Maurice, Mahen Jhurry était connu pour sa dévotion à la boxe française-savate. Son haut fait d'armes demeure sans nul doute la consécration de Mario Bienvenu aux championnats du monde en assaut en 2002. En Tunisie où il s'est établi voilà dix ans, l'ancien entraîneur du Club du Nord s'est reconverti en garde du corps. Un de ses plus illustres clients demeure sans conteste le Français Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI) et dont l'image avait été ternie par un scandale sexuel dans un hôtel à New York en 2011.

Après avoir épousé une Tunisienne et que ses démarches pour accéder au poste d'entraîneur national de BF savate n'aient pas abouti, Mahen Jhurry lance la compagnie Security & Body Guarding à Tunis. C'est à partir de là qu'il est contacté pour agir comme garde du corps de celui connu dans les milieux financiers et politiques comme DSK. « Le ministre des Finances de Tunisie était à la recherche de quelqu'un pour redresser la situation économique de son pays. Il a alors contacté Dominique Strauss-Kahn, qui voulait avoir à ses côtés un garde du corps bilingue. C'est à partir de là que tout a commencé », explique le Mauricien. Ce dernier a ainsi pu vivre en direct les missions de DSK à Rome dans le cadre de l'anniversaire de Silvio Berlusconi, alors Premier ministre italien, à Marrakech, à Londres et en Grèce, entre autres.

« Je suis sollicité pour au moins trois missions par an », précise-t-il. Le travail se trouve-t-il être délicat ? A cela, Mahen Jhurry rétorque : « Certes, il faut être constamment sur ses gardes, surtout que j'agis comme team leader de ses gardes du corps. Si vous êtes prêt moralement et physiquement, il n'existe aucun problème. Il faut surtout éviter les paparazzi et agir avec tact face à des journalistes parfois trop pressants. » Alors que la prochaine mission est prévue dans les prochaines semaines en Afrique du Sud, Mahen Jhurry balaie d'un revers de la main les propos malveillants tenus à l'égard de Dominique Strauss-Kahn. « Il est quelqu'un de sympathique, travailleur et doté d'une grande intelligence. Pour preuve, il est celui qui a pu redresser l'économie de la Tunisie et également celle de la Grèce. »

Reste que pour bénéficier d'une telle confiance de la part d'une personnalité aussi médiatisée, il a dû se perfectionner à travers une école américaine basée à Tunis. « Les qualités à être démontrées étaient la technique, le flair, la faculté de détecter des ennemis potentiels et de savoir éviter les endroits chauds. Le fait d'être bilingue ou trilingue s'avère également un avantage », laisse-t-il entendre. Qui plus est, il a suivi un stage de niveau 5 à Marseille, ce qui lui permet d'exercer également en France.

Outre Dominique Strauss-Kahn, Mahen Jhurry a eu l'occasion d'être le garde du corps de l'ancien Premier ministre tunisien Mehdi Jemaa, du fondateur de l'Ennahdha Party en Tunisie, Rached Gannouchi et de l'actrice tunisienne Hind Sabri. Sa plus mauvaise expérience demeure sans doute d'assister à l'explosion d'un autobus dans la capitale tunisienne.

Quoi qu'il en soit, celui qui dit croire en son destin compte découvrir de nouveaux horizons, notamment en Inde où il a été contacté pour développer la boxe française-savate. Entre-temps, il a profité de son séjour dans son île natale pour animer des causeries à Bambous et au Club de Nord. Le thème était Fight against fright. Un retour à Maurice n'est pas exclu. « Si mon pays a besoin de mes services, je suis prêt à venir partager mon expérience », soutient Mahen Jhurry, qui a encore en mémoire l'aide apportée à une centaine de membres de la Special Supporting Unit au cours de la dernière décennie.