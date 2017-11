ARTS MARTIAUX — SÉMINAIRE LE 9 NOVEMBRE AU CSJ : Damien Chaurémootoo, l'héritier de Ip Man

Damien Chaurémootoo, un compatriote qui a émigré en Australie depuis 2008, se présente comme un disciple direct du grand Maître kung-fu William Cheung, qui a lui-même été élève du légendaire Ip Man aux côtés de l'inégalable Bruce Lee. En vacances dans son pays natal, Damien Chaurémootoo animera un séminaire sur les arts martiaux le 9 novembre au collège du Saint Joseph à Curepipe, à partir de 18h.

Lors de ce séminaire de haute facture, l'héritier de Ip Man partagera quelques-unes de ses techniques apprises, depuis sa formation et ce, au gré des entraînements intensifs. Ses sacrifices ont été tels que le Mauricien s'est doté d'une solide réputation internationale dans le Wing Chun. La plaque commémorative, érigée dans la province de Henan, en Chine, en atteste. Sur laquelle est gravé son nom, aux côtés de celui de William Cheung et de Robert Downey Jr.

Damien Chaurémootoo côtoie notamment Eric Oram, Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins et John Cena durant sa carrière et sa formation en Australie comme en Chine. Le séminaire se tiendra en collaboration avec le Traditional Karate Do Academy, DKC Construction, Fast Track Events d'Australie et Tcheky Studios. Les frais d'inscription sont de Rs 250 pour les enfants et Rs 500 pour les adultes membres du TKD Academy.

Les prix normaux sont de Rs 400 pour les enfants et de Rs 700 pour les adultes. Les participants recevront un certificat de la Global Traditional Wing Chun Kung-fu Association. Infos et réservations au 58565242 ou au 57508619 et à l'adresse email suivante : meetsifudamien@gmail.com

Pour rappel, le nom de notre compatriote est gravé sur une plaque commémorative au sein de la province de Henan, en Chine. Érigée à l'occasion du grand retour du Wing Chun au Temple Shaolin, C'est sous la tutelle du Grand maître William Cheung que Damien Chaurémootoo a perfectionné sa maîtrise du Wing Chun Kung-Fu et en est devenu par la suite un instructeur. Ce dernier a été élève de Sensei Alain Uppiah, Sensei Kooram Venkamah et Judex Jeannot, qui lui ont transmis respectivement le savoir du karaté, de l'aïkido et du kickboxing. Sa passion pour les arts martiaux prend toutefois racine à l'âge de neuf ans à travers les films de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal, que lui ramenait son père à la maison. Depuis, il n'a cessé de cultiver cette inspiration implantée en lui.

500 personnes par semaine

Damien Chaurémootoo est de nos jours Operations Manager et instructeur aux Headquarters de la Global Traditionnal Wing Chun Kung Fu Association, à Melbourne, en Australie. Le Mauricien insuffle les enseignements acquis au fil des années à de nombreux adeptes de par le monde. Au sein de son académie, et ce aux côtés des autres maîtres, dont William Cheung, il entraîne environ cinq cents personnes par semaine, comprenant des médecins, des policiers, des agents de sécurité, de même que des enfants.

Son parcours a été jalonné de rencontres avec des pratiquants de diverses disciplines, dont Joe Sayah, Eric Oram, Scott Adkins, Jean Claude Van Damme, lui même. En tant que conférencier international, Damien Chauremootoo nourrit l'engouement de partager ses connaissances aux adeptes d'arts martiaux. Son but consiste notamment à encourager les gens à réaliser leurs rêves, à les convaincre qu'eux aussi ont la capacité d'accomplir de grandes choses. Tout comme lui, il l'a fait en devenant Sifu (maître).