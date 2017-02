Ascenseur ministériel

L’immeuble où est installé le bureau de ce ministre abrite d’autres ministères et des dizaines de bureaux où travaillent plusieurs dizaines de personnes. Cet immeuble de plusieurs étages est desservi par deux ascenseurs. Or, depuis l’arrivée du nouveau ministre, il a ordonné qu’un de deux ascenseurs soit réservé pour son usage exclusif. Du coup, tous les locataires de l’immeuble doivent ou attendre l’autre ascenseur ou utiliser les escaliers. Exaspérés par la façon de faire du ministre, certains locataires de l’immeuble envisagent de faire circuler une pétition pour demander au chef du gouvernement de bien vouloir transférer le ministre ailleurs afin qu’ils puissent travailler normalement. D’autres locataires sont en train de réfléchir à un sit-in pour dénoncer la façon de faire de ce ministre qui semble avoir une très haute idée du traitement auquel il a droit.

MBC: le rapport de la discorde

Le rapport spécial du PRB suscite de profondes réactions à la MBC. Les premiers remous ont été enregistrés quand on a entendu dire, lundi, que le rapport était prêt, mais que la direction n’avait pas encore décidé de le rendre public. Il a fallu une réunion houleuse du board mercredi, au cours de laquelle des chefs de département ont dénoncé la manière de faire du président et du directeur général pour que la direction soit obligée de publier le rapport sur son site web. Après que le président s’est excusé pour sa manière de faire. Depuis les commentaires vont bon train dans les couloirs de la station sur le contenu du rapport. On ironise surtout sur le fait que ce rapport, qui vient « corriger » certaines anomalies contenues dans le précédent, a été rédigé par ceux qui en étaient les auteurs. Par ailleurs, il a été approuvé par une partie de membres du board qui étaient déjà là du temps de la précédente direction. Le personnel de la MBC se demande surtout où la direction va trouver les Rs 45 millions nécessaires pour payer le rapport étant donné qu’elle déclare qu’il n’y a plus un sou dans les caisses de la corporation et a demandé au personnel de se serrer la ceinture. La situation financière de la MBC serait tellement mauvaise que la direction a fait publier une circulaire pour indiquer que dorénavant les artistes qui viennent participer aux émissions de la MBC n’ont droit qu’à une seule boisson. Mais en même temps, la nouvelle direction a trouvé le moyen de faire créer de nouvelles émissions locales, qui coûtent plus de Rs 200 000 le numéro, et qui ne rapportent strictement rien en termes de recettes publicitaires.

QB: pas que les biscuits qui restent en travers de la gorge

Il n’y a pas que les biscuits de Sheila Hanoomanjee qui restent en travers de la gorge des citadins de Quatre-Bornes. Il semble que l’administration MSM-ML ait décidé de provoquer les gens sur tous les fronts. Après l’annonce de la relocalisation des forains de l’avenue Ollier et la levée de boucliers des principaux concernés, et même d’un conseiller MSM/ex-maire travailliste, Guy Troylukho, c’est maintenant au tour de la salle des fêtes d’être le sujet de la discorde. La mairie que dirige le désormais célèbre Santaram Sonoo a décidé de revoir à la hausse les tarifs de location de la salle des fêtes, même pour ceux qui en ont fait la demande depuis longtemps, alors que, dans le même temps, elle a décidé d’étendre la facilité du paiement de 50% des frais de location octroyée aux employés aux conseillers aussi. Autre décision qui est diversement commentée à Quatre-Bornes, celle de recruter un superviseur du service de la voirie, qui n’est autre que l’agent politique d’une haute personnalité issue du N°14, qui aurait aussi le privilège de bénéficier d’heures supplémentaires en tant que chauffeur alors qu’il n’est absolument pas qualifié pour ce poste.

Le Lead Counsel embarrasse

Un ancien intime du tandem Nandanee Soornack-Rakesh Gooljaury en première ligne dans l’affaire de la passation des pouvoirs entre SAJ et son fils Pravind. La présence de Kushal Lobin à la pointe du combat légal et son rôle de porte-parle dans cette affaire ne sont pas vus d’un très bon oeil au PMSD, qui aurait souhaité voir Jacques Panglose et Adrien Duval prendre le commandement de cette importante affaire. Après être allés aux renseignements, certains caciques bleus se sont entendus dire que l’avocat qui est resté proche des travaillistes s’est porté volontaire pour initier les démarches légales, d’où son rôle de premier plan.

Un challenge légal contre la commission Lam Shang Leen

La commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, pourrait faire l’objet d’un premier challenge légal incessamment. Un des membres de la profession légale, qui pourrait être convoqué devant la commission, a pris le pari d’avertir les autorités compétentes que cette instance ne détient aucun pouvoir pour avoir accès à des détails des transactions bancaires opérées par des citoyens et encore moins des membres de la profession légale. Cet avertissement s’est fait sous la forme de correspondance à qui de droit avec la possibilité de faire appel à la Cour suprême pour trancher cette question. Le money trail demeure une arme impitoyable entre les mains des membres de la commission de la commission d’enquête en vue de dépister les trafiquants de drogue et leurs acolytes là où ils opèrent. Des membres de la profession légale, ayant eu vent de cette initiative, s’interrogent sur la pertinence et le véritable motif animant ce Senior Member of the Bar qui aurait déjà essuyé un échec en vue de faire… échec et mat à la commission dans sa détermination d’aller au fond des choses au sein du barreau.

La Clean-Up Campaign vise à ratisser large à Maurice

Le comité ministériel présidé par le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun sur le projet de Clean-Up Mauritius met actuellement les bouchées doubles. Le but est de lancer officiellement cette campagne de nettoyage à travers l’île avec une cérémonie officielle sous le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dimanche prochain. Le principal événement se déroulera à la municipalité de Vacoas-Phoenix en présence du chef du gouvernement, alors que dans les 20 circonscriptions, principalement aux QG des municipalités et des conseils de districts, des ministres, des Parliamentary Private Secretaries et des députés de la majorité aussi bien que les maires, présidents et membres des collectivités régionales devront intervenir pour le nettoyage du pays en vue de la fête nationale le 12 mars.

Toutefois, le message du lancement de Clean-Up Mauritius le 5 mars est que cette campagne devra être permanente en vue de donner un nouveau visage au pays. Les conseils de districts et les municipalités seront appelés à appliquer dans toute sa rigueur la loi pour combattre les affichages illégaux ou encore les banderoles dans des lieux publics. La pose d’une banderole publicitaire ou non nécessite le paiement de Rs 1 000 aux collectivités locales.

Agitation avec l’allocation d’une maison à une édile des villes sœurs

L’allocation d’une maison dans les régions basses des Plaines-Wilhems à une membre du conseil municipal des villes sœurs suscite de vifs mécontentements. Des voix s’élèvent pour s’interroger s’il n’y a pas queue jumping vu qu’il y aurait eu d’autres cas plus méritants toujours en attente.

Vijay Makhan décline l’invitation

Invité à présider un panel appelé à recruter le nouveau secrétaire général du Parlement Panafricain, Vijay Makhan, ancien secrétaire général-adjoint de l’Union africaine, a dû décliner l’invitation pour cause d’indisponibilité à la date requise, qui est prévue demain, 26 février. L’ancien diplomate est aussi invité comme facilitateur d’un “role sharing meeting of the Finance and Audit Committees of the Parliament on 3-5 March”. La demande de participation du Mauricien a été formulée par le Dr Genevesi Ogiogio, d’Africa-CiD.

MBC: vent de révolte contre le syndicat

Un vent de révolte souffle contre le syndicat qui est censé défendre les intérêts des employés de la MBC. Ces derniers sont particulièrement remontés contre la réaction du syndicat autour du rapport du PRB de l’expression de son accord avant même d’en avoir pris connaissance. C’est une équipe désignée par les travailleurs eux-mêmes qui a décidé d’aller demander et qui a obtenu une copie du rapport de la direction. Ils comptent demander, après avoir patienté 14 longs mois, qu’ils soient payés l’intégralité des recommandations de ce rapport.