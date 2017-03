ASHLEY, 2 MOIS, NÉ AVEC UNE MALFORMATION CARDIAQUE : Son père, Ludovic Almel, se bat pour le faire opérer à l’étranger

Hospitalisé, le bébé a peu de chance de vivre

Depuis bientôt deux semaines, un père de famille, maçon de profession et de condition modeste, ne sait plus à quel saint se vouer pour sauver la vie de son fils de deux mois. Ludovic Almel, 38 ans, voudrait que les autorités de la Santé se prononcent officiellement et en écrit sur l’état du nourrisson, venu au monde avec une transposition des gros vaisseaux (TGV) ne pouvant être opérée à Maurice. Dévasté par la douleur, il réclame en vain, dit-il, un document de la Santé afin d’entamer des démarches pour trouver de l’argent et ensuite faire opérer son fils à l’étranger. Né avec une malformation cardiaque, le bébé est admis aux soins intensifs de l’hôpital Victoria depuis le 1er mars. Il doit être traité rapidement.

C’est un père dévasté par la douleur et qui appelle à la solidarité du public qui frappe actuellement à toutes les portes pour être fixé sur le sort de son enfant. En effet, selon Ludovic Almel, depuis que le chirurgien pédiatre de l’hôpital SSRN a diagnostiqué la TGV – une malformation cardiaque congénitale caractérisée par une inversion de l’artère pulmonaire et de l’aorte, à la base du cœur – de son fils, il rencontrerait des difficultés pour entamer des démarches afin que le bébé puisse d’abord bénéficier d’un premier traitement (en privé) à Maurice, ce qui lui permettrait par la suite de voyager et de supporter l’altitude pour être opéré à l’étranger, notamment en Inde. Le centre cardiaque de l’hôpital SSRN ne pratique pas d’intervention sur les enfants porteurs de TGV.

Ludovic Almel explique que pendant sa quête pour la guérison de son enfant, il a rencontré des praticiens exerçant dans le privé qui seraient disposés à procéder à une première intervention, notamment la manœuvre de Rashkind, un traitement non chirurgical qui permettrait au bébé de survivre jusqu’à l’opération. “Si je transfère mon enfant dans une clinique privée, je dois trouver Rs 200,000 pour payer les frais médicaux. Je n’ai pas les moyens pour cela. Toutefois, dans le privé, on m’a expliqué que la clinique pouvait demander à l’État d’encourir ces frais, si celui-ci accepte.”

“Ti baba pa pou pass lanwit”

Mais aux dires de Ludovic Almel, le chirurgien pédiatre de l’hôpital SSRN, l’administration de l’établissement ainsi que le ministère de la Santé seraient devenus des interlocuteurs difficiles. Et toujours selon le père du bébé, des versions contradictoires au niveau de l’hôpital sur les probabilités d’une opération seraient en train de réduire les chances de survie de l’enfant. Au ministère de la Santé, on assure à Week-End qu’Ashley sera très bientôt pris en charge par un spécialiste indien de Chennai qui se déplacera spécialement à Maurice pour opérer l’enfant. Cependant, à hier, Ludovic Almel n’avait qu’une chose en tête: “Je m’en remets désormais à un homme de loi.” Et de poursuivre: “Les jours de mon enfant sont comptés. Dans un premier temps, le chirurgien de l’hôpital du Nord m’avait affirmé que mon enfant ne survivrait pas, avant de changer de langage lorsqu’il a compris que je cherchais d’autres recours. Je vais entamer des démarches légales ou porter plainte, car il y va de la vie de mon bébé.”

Ashley, le sixième enfant du couple Ludovic et Stella Almel, a vu le jour il y a un peu plus de deux mois. La grossesse de la jeune femme s’est passée normalement. Elle est suivie à l’hôpital. Dans la plupart des cas, la TGV est diagnostiquée pendant la grossesse par une échographie fœtale. Toutefois, selon Ludovic Almel, l’échographie effectuée pendant la grossesse de sa femme n’aurait rien signalé d’anormal. Le bébé est conduit à l’hôpital Victoria, Candos, le 1er mars. La veille, alertés par ses pleurs incessants et inquiétés par son comportement, ses parents notent qu’il a un peu de mal à respirer. Le bébé sera, alors, transféré à l’hôpital SSRN. “Là-bas, le médecin nous a expliqué la nature du problème et a été catégorique sur les chances de survie de notre enfant. Il disait même que nous devions nous préparer à toute éventualité. Li dire nou ki ti baba kapav pa pou pass lanwit”, raconte Ludovic Almel.

Le bébé est ainsi ramené à l’hôpital de Candos. “Le chirurgien m’a dit que l’opération envisageable dans ce genre de cas pouvait être effectué en Inde. Cependant, il pense aussi que mon bébé pou al mor lor latab loperasion. D’autre part, comme le taux d’oxygène du bébé était trop bas pour qu’il voyage, un déplacement lui serait fatal, disait-il”, poursuit la papa. Bouleversée par la mauvaise nouvelle, la famille de l’enfant ne désespère pas pour autant. Mais elle se désole de voir qu’”à Candos , le service hospitalier ne peut rien faire d’autre que de garder le bébé en observation.” Entre-temps, les Almel font des recherches et ont recours à d’autres avis médicaux. “Par médecin interposé, nous apprenons que le chirurgien du centre cardiaque a changé d’avis. C’est-à-dire qu’une opération serait faisable en Inde”, confie Ludovic Almel. Qui explique encore qu’il a vainement tenté de rencontrer le chirurgien pour lui demander des explications. “Comme il semblait réfractaire à mes appels, je ne pouvais rester les bras croisés et attendre que mon bébé meure. J’ai compris qu’on pouvait faire quelque chose en privé, mais il me fallait une attestation de l’hôpital ou de la Santé stipulant que le bébé ne pouvait être opéré ici. Ce papier m’aurait aidé dans mes démarches pour une opération à l’étranger.” Ne disposant pas de l’argent nécessaire, le père de famille explique qu’il aurait mobilisé toutes les ressources et fait appel à tous les recours possibles. Las de frapper à une porte qui ne s’ouvre pas, le père de famille a fini par envoyer un message au chirurgien pour l’informer qu’il comptait entreprendre d’autres actions. Résultat, Ludovic Almel est convoqué au poste de police où le chirurgien a consigné une déposition contre lui…

Les Almel s’en sont remis au ministère de la Santé. “Nous avons appris qu’un chirurgien de Chennai est attendu, mais est-ce pour opérer notre fils? Si oui, quand? À la fin de ce mois? Ne serait-il pas trop tard? Personne n’a répondu à nos questions. Nous sommes dans le flou. C’est bien le médecin du centre cardiaque qui nous a dit que les jours de notre bébé sont comptés! Pourquoi ne pas nous donner un document pour que nous puissions avoir recours à un hôpital étranger?”, demande Ludovic Almel, visiblement dépité.

La Santé: “Un médecin viendra à Maurice pour opérer le bébé”

Reconnaissant l’urgence d’une opération dans le cas du petit Ashley, le ministère de la Santé, nous a-t-on expliqué, voudrait lui éviter un déplacement en avion jusqu’en Inde. “C’est un risque que le ministère de la Santé ne voudrait pas prendre. Dès que nous avions appris l’état du bébé, nous avons, après concertation, convenu que nous ferons venir un chirurgien de Chennai. L’enfant sera pris en charge”, a ajouté notre source.