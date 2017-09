ASPECTS DE LA CONSTITUTION: Le droit au silence prégnant (I)

Le gibus aplati

L’ancien régime voulait introduire une loi libellée ainsi « Police and Criminal Evidence Act » (PACE), dont un des buts était de forcer la défense, par le biais d’un document écrit, à déclarer d’avance quels étaient ses points d’orgue. C’était la copie conforme d’un texte de loi alien. Le papier en question devait être remis au dossier avant le début du procès au pénal. La démarche, à l’instar d’un gibus sur lequel l'enfant s’assied, fut rapidement rejetée après avoir été mise à bas pendant une session de l’assemblée des avocats qui dirent que l’ébauche de loi était injuste car elle dérogeait au droit absolu au silence. Est-ce vrai? Ou comme Ponce Pilate demanda à Jésus : « C'est quoi la vérité? »

Sexius de Sainte Lucie

Mes cousins des Iles du Vent, à Sainte Lucie, ont vécu cette expérience car ils ont laissé légiférer dans le sens interdit, puis sont allés devant le Conseil privé. Qu'a dit la Cour anglaise? Je vous le raconte en ces quelques mots. C’est dans l’affaire Sexius contre l’Attorney General de Ste Lucie – jugement du Conseil privé en date du 31 juillet 2017, UKPC, 26.

Quelqu’un, là-bas, accusé d’assassinat reçoit l’ordre de la cour de remettre au directeur des poursuites publiques un document relatant sa défense. Il passe outre. Le magistrat lui renouvelle l’ordre avec, cette fois, un avertissement que s’il n’obéit pas, la cour en tirera des conséquences adverses. Il passe outre encore. Il va même plus loin et s’adresse à sa Haute Cour pour une déclaration que cette action émane d’une loi anticonstitutionnelle qui blesse son droit au silence. Il gagne. Se sentant lésé, l’Attorney General s’adresse à la Cour d’Appel qui renverse la décision et lui donne raison disant que la loi est constitutionnelle. Mortifié, l’accusé va en Angleterre au banc de la Reine pour se plaindre. L’Attorney General résiste. Voilà l’affaire Sexius.

Similarité de Constitution

La Constitution des cousins ressemble à la nôtre. Ainsi dans sa section 8 elle dit :

« (1) If any person is charged with a criminal offence, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

(2) Every person who is charged with a criminal offence shall be presumed to be innocent until he or she is proved or has pleaded guilty;

…

(7) A person who is tried for a criminal offence shall not be compelled to give evidence at the trial.”

Elle dit aussi: “This Constitution is the supreme law of St Lucia and, subject to the provisions of section 41, if any other law is inconsistent with this Constitution, this Constitution shall prevail and the other law shall, to the extent of the inconsistency, be void. »

Notre Constitution dit ceci:

s. 2. This Constitution is the supreme law of Mauritius, and if any other law is inconsistent with this Constitution, that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void.

s. 10. Provisions to secure protection of law

(1) Where any person is charged with a criminal offence, then, unless the charge is withdrawn, the case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time by an independent and impartial court established by law.

2) Every person who is charged with a criminal offence - a.shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty;

(7) No person who is tried for a criminal offence shall be compelled to give evidence at the trial.

Lex horribilis

La loi Sainte Lucienne qui ronge l’accusé, le rognant de ses prérogatives, c'est le Saint Lucia Criminal Code sous lequel dérive une législation subsidiaire, les Saint Lucia criminal rules de 2008. La partie concernée va ainsi :

La section 908 du Code pénal de Sainte Lucie exige de la poursuite un dévoilement complet de tous les faits sur lesquels elle s'appuie et en contrepartie la section 909 intitulée « Dévoilement volontaire par l'accusé » stipule comme suit.

L'accusé donne, en écrit, au procureur et à la Cour une déposition décrivant les termes généraux de sa défense, indiquant les contentieux avec la poursuite en détail et en en précisant les causes; énumérant toute défense spéciale, comme un alibi, ou autre, y incluant les témoins ainsi que leurs adresses et toute information utile à la poursuite, faute de quoi la cour pourra tirer les conséquences nécessaires pour déterminer si l’accusé commit le crime pour lequel il est jugé. Il est bien entendu, ajoute cette loi, que nul ne sera trouvé coupable uniquement par une inférence telle que celle tirée sous ce qui précède.

Nous sommes ici au cœur de la bataille. C’est la façon d'interpréter un aspect fondamental de la démocratie qui est en jeu. La question que cache le manteau du silence se dessine ainsi: « Qui, de l'accusateur ou, de l’accusé, doit démontrer le fondement de sa thèse ? » Les Latins, de qui nous détenons notre droit, disaient toujours ceci : « Ei incumbit probatio qui allegat non qui negat », ce qui veut dire que la preuve est à la charge de celui-ci qui mène l'accusation et non pas à celui-là qui s'en défend. Si ce point de vue est accepté, il règle, dans la foulée, de plano, comme dit Cicéron, l'autre question tout aussi importante du poids de la preuve dont se charge le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en péril le citoyen que si, dans son attaque, il traverse le point de doute raisonnable. Alors, il aura gain de cause. À ce moment seulement est-il caduc de sa fonction. Et quant au citoyen, il ne peut être forcé de participer à sa propre mise en accusation car ce fardeau ne lui échoit point; loin s'en faut! Et encore moins peut-il être obligé de témoigner lors de son procès éventuel. Tout ce raisonnement se tient à une seule règle d'or, la suivante: que c'est à la poursuite de porter la preuve de ce qu'elle avance car c'est elle qui brandit le fer. Voilà qui est limpide et correct, donc sursum corda: haut les cœurs.

Quel est le cheminement de pensée des hauts magistrats anglais à Londres? En droit on dit ratio decidendi.

Lex Londinii : thèse

L'accusé est représenté par Me David Dorsett, Ph.D, menant Mes Andie George et Kabir Bhalla tandis que l'Attorney General se défend par M. Tom Poole. C'est le chevalier Ronald Weatherup qui lit le jugement de la Cour anglaise.

La question qui s'agite, dit le chevalier anglais, est de savoir si, cette loi de Sainte Lucie qui veut qu'un accusé fournisse, à l'avance, les détails de sa défense dans un document remis au préalable à la poursuite, est conforme à la Constitution de Sainte Lucie et n'enfreint pas les règles d'un procès juste et équitable. La loi en question se trouve face à une autre qui édicte que tout suspect, avant d'être interrogé, doit absolument être informé de son droit de rester silencieux, sans que ce silence ne soit l'objet d'aucune considération quant à sa culpabilité ou son innocence. C'est la section 584 du Code pénal saint-lucien.

Nous sommes en terrain familier. On dirait une esquisse mauricienne du tableau. C'est la bataille du Grand-Port. C'est un blocus dont l'issue fait pencher la victoire. Qui de Willoughby ou de Duperré l'emportera? Continuons.

Me David Dorsett, Ph.D, avance que les dispositions de cette loi s'attaquent directement au droit absolu au silence de l'accusé et, que donc, elle est anticonstitutionnelle. Il soutient et reprend l'argumentaire de la Haute Cour sainte-lucienne laquelle, sous la plume émérite de madame le juge Wilkinson, avait cassé la loi en question. Elle avait écrit que l'accusé est, alors, mis dans une posture où il doit expliquer pourquoi il n'est pas coupable, ce qui facilite la tâche de la poursuite; que le déni du droit au silence et de celui de ne pas s'incriminer au moment de l'arrestation tue le droit, essentiel, de ne pas témoigner, en ce qui concerne l'accusé, au moment du procès. Tout cela, dit-elle, s'ajoute à l'iniquité terrible, que cette déposition de l'accusé est utilisée par la poursuite afin de tailler ses faits sur sa mesure à sa convenance. La poursuite bénéficie alors de la possibilité de ne pas prouver sa thèse au-delà du doute raisonnable, s'appuyant sur les inférences négatives tirées du silence de l'accusé. La présomption d'innocence n'existe plus. Le procès est injuste.

Voilà un bel exemple de la méthode cartésienne en droit.

Voyons aussi la ratio decidendi anglaise.

Ces derniers, par la voix du chevalier, reconnaissent que Me David Dorsett, Ph.D., fonde son approche sur l'existence, fondamentale pour l'accusé, d'un droit au silence avant et pendant un procès et sur la présomption d'innocence, tous des facteurs cruciaux dans le processus d'un procès équitable.

Pas de droit universel au silence

Cependant, dit-il, il n'y a pas de droit universel ou absolu au silence. Voilà la base de tout le jugement. Le soutènement de cette pensée se retrouve dans les idées, d'un autre juge anglais, puisées dans l'affaire de R v. Director of Serious Fraud Office ex parte Smith 1993 AC 1 que cite le chevalier.

La décision avance que le droit au silence, mis entre guillemets pour relever son incongruité d'existence et de fait, selon le noble juge, pour écrire à la manière anglo-saxonne, bien que soulevant mille passions, en fait ne relève que d'un ensemble d'immunités disparates quant à leurs origine, nature, importance et incidence, dont toutes ont été touchées, c’est-à-dire cassées, par des dispositions parlementaires. Alors, il les convoque sous sa plume et les énumère. Elles sont, avance-t-il, six. La première est l'immunité générale de toute personne ou tout corps contre toute obligation de répondre aux questions des autres sous le joug de la punition; la seconde celle de s'incriminer, la troisième celle de répondre aux interrogateurs policiers, la quatrième celle de répondre aux questions du box des accusés, la cinquième celle de répondre aux questions incriminantes durant un procès et enfin la sixième celle de subir les critiques du juge ou de la poursuite pour cause de silence. Toujours, selon le noble juge, même si ces immunités sont importantes, elles ne sont que des immunités et ne confèrent aucun droit général au silence. Ainsi va le raisonnement du noble anglais. Et c'est donc cette thèse que soutient et défend le jugement Sexius, celui dont je vous parle maintenant.

Réfutation: Antithèse

Avec tout le respect dû, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation et j'essaie de vous dire pourquoi, arguant en démocratie républicaine.

À SUIVRE