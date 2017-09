ASPECTS DE LA CONSTITUTION: Le droit au silence prégnant (II)

Si le fait de rester silencieux, face aux accusations de la poursuite, s'inscrit dans un ensemble d'immunités, comme suggéré par le chevalier anglais, c'est que la norme doit être de parler! Je ne crois pas que ce raisonnement tienne car il pèche par ce défaut qu'il voudrait que ce soit à la défense de prouver quelque chose. Tel n'est pas le cas. La suggestion anglaise met la rigueur rhétorique en défaut.

La réprobation des Anglo-Saxons pour le silence vient des années de guerre contre les combattants de l'Armée républicaine irlandaise, dite l'IRA, dès les décennies vers 1960. En effet, lors des arrestations des suspects irlandais, ces derniers, entraînés qu'ils étaient à se taire face aux interrogatoires brutaux et pleins de torture des enquêteurs anglais, laissaient leurs bourreaux sans réponse, donc sans issue. Pincées, les autorités anglaises légiférèrent, dès lors, afin que leur cour ou poursuite puisse faire des commentaires négatifs devant ce silence autrefois légal, mais à partir de ces moments, interdit, car Irlandais et donc terroriste. Le devoir de parler s'étendit par la Criminal Justice Act 1967, puis dans son édition de 1987 et encore dans la Criminal Procedure and Investigations Act 1996, la Criminal Justice Act 2003 et la Criminal Justice and Immigration Act 2008. Dans toutes ces situations, l'Anglais pense que le prévenu a le devoir de répondre aux questions, faute de quoi il tirera des inférences fâcheuses pour lui. C'est afin de mieux cerner l'accusé par des pressions tournant son interrogatoire en un contre-interrogatoire policier, parfois serré et dans le but d'obtenir une confession ou un aveu favorable à la manœuvre voulue par les services de l'ordre, tels les cas d'immigration.



Digression: Kuruma fils de Kaniu



L'Anglais, contrairement à toute logique, édicte dans ses lois que l'évidence obtenue de manière illégale est admissible en matière de preuve! Je me souviens avoir appris cela en 1969 durant mes cours à Lincoln's Inn dans l'affaire Kuruma fils de Kaniu c La Reine 1955 AC 197. Permettez-moi une brève digression pour en raconter l'histoire, car elle dépeint la structure de pensée de l'Anglo-Saxon.

Un Kenyan, Kuruma le fils de Kaniu, pendant la période coloniale de ce pays, en 1954, s'en retournait chez lui de son travail sur une réserve appartenant à un Européen. L'état d'urgence régnait dans le pays. Au détour d'un pont, pendant un barrage routier, il fût arrêté et fouillé par un gendarme, nommé Ogwang, qui dit sentir quelque chose dans le gousset de sa veste. Emmené dans un coin, par Ogwang et son collègue Rattan Singh, il fut déshabillé et ses vêtements secoués. Deux balles de fusil en tombèrent, rapportèrent les gendarmes. La loi du pays prévoyait que toute fouille de ce genre devrait être faite par un policier du rang au moins d'assistant inspecteur. Les policiers ne l'étaient pas. La fouille était donc illégale. Mis en procès, l'homme, trouvé coupable de possession prohibée de munitions, fut condamné à mort, malgré la plaidoirie de son avocat devant le conseil privé insistant sur le fait que, la fouille étant illégale, ses fruits devenaient inadmissibles. Le droit américain et écossais le disent, cita l'avocat Me Dudley Collard. Le chef juge anglais Goddard répondit ainsi: « Si un objet est pertinent à l'affaire en cours, il est admissible. La cour n'est pas concernée par la manière dont il fut obtenu. » C'est la loi jusqu'à maintenant en Angleterre et à Maurice.



Reprise



Je reviens à la charge. Le chevalier anglais, dans le jugement de la cour au paragraphe 36, argue aussi que, dans sa déposition dite volontaire comme expliquée plus haut, l'accusé peut dire qu'il ne se propose pas de donner une défense, mais de se baser sur le fait que c'est à la poursuite de prouver ses faits. À mon humble avis et, avec respect, cela se confine à ce qu'en rhétorique s'appelle un “reductio ad impossibile”. Cela veut dire que ce genre d'argument mène à l'impossible. Quelle est cette impossibilité ici? Pourquoi donc l'accusé donnera-t-il une déposition pour dire qu'en fait il n'a rien à exprimer! En vérité, la poursuite ne peut pas faire autrement que de prouver sa thèse car le contraire serait une fantaisie. Il n'y a donc pas lieu de le dire dans une déposition ou ailleurs car c'est tacite. Sans cela, meurt le droit pénal.

Le chevalier anglais, au paragraphe 38 du jugement, dit aussi que l'accusé n'est pas forcé de témoigner pendant le procès, ainsi que le prétend Me Dorsett, Ph.D, perdant ainsi son droit au silence. Tout ce qui lui est demandé, ajoute-t-il, est de donner préavis de la défense qu'il entend soulever et si jamais au procès, il en prenait une autre que celle déjà donnée, il aura à en rendre des comptes.

Avec respect, toujours, je crois que, depuis une déposition donnée jusqu'au procès, bien des choses peuvent changer, rendant une première prise de position moins soutenable. On peut la changer sans avoir à en rendre des comptes par exemple si on trouve un conseil plus avisé, ou des éléments de défense nouveaux.

Et puis, et surtout, l'essence du droit au silence ne peut se qualifier. Le silence n'est point parole. Il éclate quand elle surgit. Elle est action et lui néant. Il la contient et elle l'habite. Elle le dévoile dans son contraire. Il meurt à sa naissance, abîme d'où elle saille. Elle est la robe qui le dérobe. On invoque une sans nommer l'autre.



À suivre