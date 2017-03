ASPL 2000/AL HILAL : Mission impossible pour les Port-Louisiens ?

L'ASPL 2000, seule équipe mauricienne encore engagée en compétition africaine, affrontera demain au stade George V les Soudanais d'Al Hilal dans le cadre du match retour des qualifications de la Ligue des Champions d'Afrique. Battus à l'aller sur le score de 3-0, les champions de Maurice en titre visent cette fois une victoire, ce qui leur permettrait de sortir dignement de la compétition.

L'exploit aura-t-il lieu ? Ils sont nombreux à rêver et à croire en une remontée spectaculaire, comme le FC Barcelone l'a fait contre le PSG. Mais il faut savoir que les Soudanais ne sont pas nés de la dernière pluie. En effet, ils ont atteint en 2015 les demi-finales de l'épreuve et comptent cinq apparitions à ce stade de la compétition. Ils ont aussi été finalistes en deux occasions et quarts de finaliste deux années de suite (1988, 1990). Le tout pour un total de 30 apparitions depuis 1966.

C'est dire le palmarès et la charge de travail qui attend la bande à Sakoor Boodhun en amont de la rencontre. Pour parvenir à ses fins, le mentor port-lousien pourra compter sur ses joueurs habituellement appelés en équipe première. Les Adrien Botlar, Andry Lalaina, Ludovic Lafoudre et autre Bruno Ravina auront la lourde tâche d'empêcher les Soudanais de marquer.

Ces derniers ont d'ailleurs fait une démonstration de force au Al-Hilal Stadium la semaine dernière. Cette défense sera encore plus fragilisée, avec l'absence d'Emmanuel Vincent-Jean, renvoyé aux vestiaires suite à un carton rouge.

Dans la pratique, Sakoor Boodhun devra user des mêmes moyens mis en œuvre contre les Kenyans du Tusker FC pour espérer trouver la faille dans une défense qui semble bien organisée autour de son gardien de buts. L'Ivoirien Eprhem Guikan, héros de l'ASPL 2000 avec ses deux buts contre Tusker, sera sans doute encore une fois sollicité pour porter les espoirs de son club.

L'ASPL 2000, qui a fait de sa participation à la Ligue des Champions d'Afrique un des points d'orgue de sa saison, voit donc ses ambitions réduites avec cette défaite enregistrée à l'extérieur. Remonter trois buts contre les Soudanais s'apparente plus à une mission impossible qu'à un exploit réalisable. Les Port-Louisiens ont besoin d'inscrire la bagatelle de quatre buts pour passer dans la phase de poules de la Ligue des Champions.

A moins que les Dieux du stade ne se penchent vraiment sur la pelouse curepipienne, on voit mal l’ASPL 2000 s'imposer avec une telle aisance. Mais les choses ne sont pas toutes noires pour la bande à Sakoor Boodhun. S'il devra faire sans Emmanuel Vincent-Jean, il récupère aussi Steward Léopold, absent au match aller. La question est maintenant de savoir si ce sera suffisant pour garder les cages inviolées. Peu importe le score, l'exploit sera de s'être imposé devant son public.

Ticket à Rs 50

Il faudra payer Rs 50 pour accéder aux gradins du stade George V. Ainsi, ceux qui veulent suivre la rencontre devront se rendre aux abords du stade, où les billets seront mis en vente avant le match.

Stéphane Toussaint apporte son soutien

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a rendu visite aux joueurs de l'ASPL 2000 hier quand ces derniers étaient à l'entraînement sur la pelouse du stade St-François Xavier. Le ministre a demandé aux joueurs de croire en leurs chances, alors que ces derniers lui ont fait part de leur doléances.

Dernière séance pour Al-Hilal'hui

Les Soudanais d'Al-Hilal effectueront leur dernière séance d'entraînement aujourd'hui. Ils découvriront la pelouse du stade George V cet après-midi à partir de 15h30. À noter que la délégation soudanaise quitte Maurice dimanche soir.

CAF : Ahmad Ahmad détrône Issa Ayatou

C'est le Malgache Ahmad Ahmad qui présidera à la destinée de la Confédération africaine de football (CAF). Jeudi, il a succédé au Camerounais Issa Ayatou au cours de l'assemblée générale élective de l'instance africaine à Addis-Abeba en Éthiopie. Le Malgache a mis fin aux 29 ans de règne du Camerounais en remportant l'élection par 34 voix contre 20 seulement pour Ayatou. Selon plusieurs observateurs, le verdict était connu d'avance, seul le score restait inconnu. Gianni Infantino, arrivé à la tête de la FIFA après la série de scandales ayant éclaboussé l'instance mondiale, n'a d'ailleurs pas caché son soutien au nouveau président de la CAF.