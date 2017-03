ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Fin prête pour le 1er avril

Si l'Assemblée générale élective le 11 février dernier n'avait pas eu lieu en raison de contestations, on devrait maintenant être fixé sur la date des élections très prochainement. Entre-temps, l'Association mauricienne de handball (AMH) tiendra son assemblée générale le 1er avril au gymnase de Phœnix à 13h30 afin de valider les règlements de l'AMH qui ont été amendés par le working committee mis en place pour éclaircir les zones d'ombre sur l'éligibilité des clubs et des candidats aptes à participer aux élections et pour un meilleur fonctionnement de la fédération.

« Maintenant la lumière est faite », nous a assuré Philippe Boudou, président du working committee. Ce dernier, qui a déjà soumis son rapport vendredi à la l'AMH, nous parle toutefois d'un travail « énorme » fait en concertation avec une équipe composée d'une dizaine de personnes. « Certains m'ont épaté par leur lucidité. Il y a un partage d'idées incroyable. Notre mission était assez difficile, car on devait travailler pour amender les règlements de l'AMH afin qu'ils soient en conformité avec la Sports Act 2016. Mais il y a eu un bon travail. Je suis très satisfait du résultat après de longues semaines de travail », fait ressortir Philippe Boudou. En effet, l'AG qui devait avoir lieu le 8 mars a pris du retard, sans doute en raison de l'ampleur de la tâche. Du coup, les élections qui étaient prévues le 22 ont été aussi repoussées.

Parmi les modifications qui ont été apportés : les clubs doivent avoir participé à une compétition nationale et les candidats doivent être licenciés d'un club. Cela, un an avant la tenue des élections s'ils veulent être éligibles aux votes. Parmi les autres changements : dorénavant, c'est la fédération elle-même qui prendra en charge les déplacements des équipes mauriciennes à la Coupe des Clubs de l'océan Indien. Des modifications ont aussi été apportées sur les transferts, recrutements des joueurs étrangers et dans le championnat national de handball. Après deux abandons, le club sera "out" de la compétition. À la fin du championnat, l'équipe championne de Maurice recevra son trophée certes, mais un prix sera également attribué aux vice-champions ainsi qu'à l'équipe qui arrivera en troisième position. Chose que l'ancien bureau directeur ne prônait pas.

Pour rappel, lorsque l'AG élective avait été renvoyée, un working committee avait été mis sur pied, composé de Philippe Boudou (président), Jimmy Anthony (secrétaire), Daniel Gérard, Sanjay Dabydin, Andy Serviable, Jason Carpooran, Jean-Marie Rock, Yony Jolicoeur, Gérard Louise, Benoît Souchon, Jean-Claude Botshare, Christian Francis et Ludovic Carré.