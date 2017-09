ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Pravind Jugnauth à New York ce week-end

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, quitte le pays ce week-end pour New York afin de participer pour la première fois aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies. Il s’adressera à l’Assemblée plénière dans le cadre des débats généraux dans le courant de la semaine prochaine.

Les travaux de l’Assemblée générale de l’ONU s’ouvrent aujourd’hui. Parmi les principaux points figurant à l’agenda aujourd’hui figure l’élection du nouveau président des travaux de l’Assemblée nationale pour sa nouvelle session. C’est Miroslav Lajčák de la Slovaquie qui a été choisi pour occuper ces fonctions. Ancien ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie, il a déjà servi comme Premier ministre adjoint de son pays.

Les chefs d’État et de gouvernement ainsi que les hauts officiels des pays membres des Nations unies interviendront à partir de mardi prochain pour exprimer leurs points de vue sur les sujets qui dominent l’actualité internationale et les préoccupations de leurs pays. Le Premier ministre mauricien devrait intervenir à la fin de la semaine prochaine.

La précédente session de l’ONU, qui a pris fin lundi, a été marquée par l’adoption par une large majorité de la résolution de Maurice en vue de permettre au pays d’avoir recours à la Cour internationale de Justice afin d’avoir une « advisory opinion » sur l’excision des Chagos du territoire mauricien. Cette question ainsi que les démarches entreprises pour Maurice devraient être évoquées par le Premier ministre dans son discours.

On s’attend que, dans le sillage du passage des puissants ouragans dont Irma qui a causé énormément de dégâts sur les îles des Caraïbes, Cuba et la Floride, le Premier ministre évoque les effets du changement climatique. De plus, il devrait insister sur la vulnérabilité des petits États insulaires, surtout après ce qui s’est passé aux Caraïbes. Il devrait également insister sur l’importance de l’indice de vulnérabilité pour les petits États. Le Premier ministre devrait en outre évoquer la situation économique en Europe ainsi que le Brexit qui affectera les petits pays comme Maurice.

On ne sait toutefois si le writ of election pour l’élection partielle dans la circonscription N° 18 sera publié avant son départ ou à son retour.