ASSEMBLÉE NATIONALE : La motion de blâme contre la Speaker à l’agenda

Rajesh Bhagwan remet ça avec une PQ sur les missions avec passeport diplomatique du Senior Adviser au PMO, Prakash Maunthrooa

La prochaine séance de l’Assemblée nationale, mardi, sera consacrée aux débats sur la motion de blâme contre la Speaker, Maya Hanoomanjee. Cette motion, inscrite au nom du chef de file du Labour, Shakeel Mohamed, se lit comme suit : « The Assembly has no confidence in Madam Speaker ». De ce fait, compte tenu de la motion et des séquelles de l’affaire des biscuits Hanoomanjee, il faudra s’attendre à des débats marathon avec probablement une première Night sitting de la saison. Les détails de cette séance devront être précisés en début de semaine après les consultations entre le Chief Whip du gouvernement, Manesh Gobin, le Whip de l’opposition, Dan Baboo et d’autres représentants de l’opposition. D’autre part, plus de 70 Parliamentary Questions sont à l’ordre du Question Time avec 14 pour la tranche du Prime Minister’s Question Time. Un des dossiers en vedette ne sera autre que les affaires d’Alvaro Sobrinho, le confident d’Ameenah Gurib-Fakim, la présidente de la république.

Ainsi, trois interpellations sont adressées au Premier ministre, Pravind Jugnauth, au sujet de cette affaire, qui défraie la chronique depuis plus d’un mois déjà. Le député du MMM Rajesh Bhagwan, qui a réalisé le coup de la rentrée avec le scandale des salaires de Vijaya Sumputh au Cardiac Centre, cible le Permanent Secretary Dass Appadu, affecté jusqu’à tout récemment à la State House avant de prendre de l’emploi au sein de l’empire Alvaro Sobrinho. Il demandera au Premier ministre de révéler le nombre de voyages effectués depuis juin 2015 par ce haut fonctionnaire, les pays visités, les buts de ces déplacements, la composition des différentes délégations, les dépenses pour les billets d’avion et les allocations versées et de confirmer si certains des voyages à l’étranger étaient patronnés par des organisations privées.

De son côté, le député travailliste Dhanjay Ramful réclame une commission d’enquête présidée par un Sitting Judge de la Cour suprême pour se pencher sur les circonstances dans lesquelles des Global Business Licences et une Investment Banking Licence ont été allouées par la Financial Services Commission tout en déterminant les ingérences alléguées des politiciens et des Very Important Person.

Pour sa part, le député Roshi Bhadain s’intéresse toujours aux facilités VIP qui auraient été accordées à Alvaro Sobrinho à son arrivée et au départ du Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport depuis janvier 2015. Il réclame un relevé des demandes pour l’accès au VIP Lounge de même que le nom de ceux qui auraient soumis ces mêmes requêtes.

Une interpellation qui devra susciter de l’animation au sein de l’hémicycle concerne les voyages du Senior Adviser au Prime Minister’s Office, Prakash Maunthrooa. Le député Bhagwan demandera au Premier ministre de dresser le relevé des missions de ce Senior Adviser de novembre de l’année dernière à ce jour de même que les pays visités, le nombre de boards de corps para-étatiques sur lesquels il siège aussi bien que les différentes allocations versées. Il voudrait aussi savoir si Prakash Maunthrooa garde avec lui son passeport diplomatique à son retour de mission.

Le député du MMM Reza Uteem s’intéresse aux Advisers du Premier ministre. Il voudrait obtenir la liste complète de ces Advisers avec leurs qualifications académiques, leurs conditions de services, y compris les salaires et le Scope of Duties.

Les autres interpellations du Prime Minister’s Question Time concernent la réintégration d’un ancien Chief Executive Officer de l’Information and Communication Technologies Authority et la gestion financière de la Mauritius Broadcasting Authority (Sangeet Fowdar) ; les licences octroyées par la Gambling Regulatory Authority de juin 2016 à ce jour (Dhanjay Ramful) ; la gestion de la MauBank et les injections de fonds du Consolidated Funs dans cette banque (Roshi Bhadain).