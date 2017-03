ASSEMBLÉE NATIONALE : La rentrée des premières

Pour la première fois depuis l’indépendance, c’est un ministre “mentor” – terme qui n’existe aucune part dans nos Statute Books si ce n’est dans la définition des attributions ministérielles – qui répondra pour la police

C’est une rentrée des premières. La reprise des travaux parlementaires de ce mardi 28 mars sera, en effet, un double baptême du feu, celui de Pravind Jugnauth propulsé au poste de Premier ministre par son prédécesseur de père, et celui de Xavier Duval qui, en 30 ans de carrière politique cette année, occupera le fauteuil de leader de l’opposition. Une première aussi depuis l’Indépendance, quelqu’un d’autre que le PM répondra aux questions concernant la police. C’est vers le Mentor Minister – terme qui n’existe pas dans nos Statute Books mais dans la simple définition des attributions ministérielles – que les questions sur la drogue et autres préoccupations relevant des responsabilités des forces de l’ordre ont été dirigées.

L’agenda de cette rentrée n’a rien de particulier ci ce n’est que suivant le retrait du PMSD du gouvernement, il va falloir, en début de séance, procéder à l’élection d’un nouveau Deputy Speaker en remplacement d’Adrien Duval. Le député de Pamplemousses/Triolet, Sanjeev Teeluckdharry, qui toujours embourbé dans son problème de discipline au niveau du barreau, est cité pour ce poste de doublure de la Speaker Maya Hanoomanjee. Quant aux fonctions de Deputy Chairman of Committees, le choix entre Bashir Jahangeer et Vikram Oree n’est pas encore fait et devrait être définitivement tranché lors de la réunion du groupe parlementaire de la majorité, demain, au Bâtiment du Trésor.

Le gros morceau reste le Question Time qui est particulièrement fourni pour cette rentrée avec 87 interpellations, dont 23 pour le PM qui est aussi le ministre des Finances. Ce qui saute aux yeux c’est l’avalanche de questions de la nouvelle opposition composée du PMSD et de Roshi Bhadain qui ont fait inscrire un nombre important de questions, ignorant, sans doute, qu’elles n’ont aucune chance d’être prises et que, si elles ne sont pas retirées, finiront en réponses écrites dont on sait qu’elles peuvent ne jamais être déposées. C’est un peu comme confondre vitesse et précipitation.

C’est un back bencher de la majorité, Soodesh Rughoobur, qui ouvrira le feu des questions au PM avec les quatre auxquelles il a droit lors d’une séance. Il demandera successivement à Pravind Jugnauth des informations sur les compagnies d’État, le Procurement Policy Office et les noms de ceux qui le dirigent, les décisions de l’Independent Review Panel qui ont renversé celles du Central Procurement Board, la composition du board et les conditions de service de ses responsables. Préoccupation similaire de Bashir Jahangeer qui réclame des précisions sur ceux qui composent l’IRP, instance qui avait récemment débouté une compagnie proche du député.

Le député du MMM Rajesh Bhagwan recherchera du PM la date à laquelle la loi anti-transfuge sera présentée à l’Assemblée nationale conformément à l’annonce faite dans ce sens dans le Discours-Programme du 27 janvier 2015. Même intérêt programmatique pour son collègue Reza Uteem qui veut savoir où en est le projet de réforme électorale.

Ravi Rutnah du ML a deux questions, l’une sur sa circonscription du No 7 et l’autre sur les tribulations de Ranjiv Boolauck à la Mauritius Housing Company, tandis que l’élu du PTr Osman Mahomed tentera d’obtenir les chiffres du chômage à décembre 2016, ceux des compagnies étrangères qui ont désinvesti de la Bourse et l’évolution du dossier de Plaisance City. Son collègue Ezra Jhuboo veut savoir si Landscope Mauritius sera une espèce de ministère des Terres et du Logement bis.

La fête à Clarisse House

Shakeel Mohamed a deux questions fort intéressantes qui risquent de ne pas être posées, étant donné qu’elles arrivent en 15e et 16e positions et que les 30 minutes du Prime Minister’s Question Time risquent d’être épuisées dès la 6e question. Elles portent sur la fête organisée par le MSM à Clarisse House le 23 décembre 2016, à laquelle avait participé la Speaker Maya Hanoomanjee, le coût de cette activité ainsi que la compagnie qui a assuré le service traiteur pour l’occasion. Le chef de file du PTr s’attaque, ensuite, au deal papa-piti et demande à Pravind Jugnauth des clarifications sur celui auprès de qui un avis légal a été recherché et obtenu. Son collègue Ritish Ramful s’intéresse au Fast Track Committee censé booster l’investissement privé et les projets de développement initiés par le gouvernement.

Le député indépendant Kavi Ramano réclamera, pour sa part, un suivi des mesures annoncées sur la capitalisation des intérêts et la députée du PMSD Malini Sewocksing, enchaîne, elle avec une question visant directement la Speaker. Elle demande à Pravind Jugnauth si la Speaker bénéficie d’une allocation logement et s’il sait que la résidence de Maya Hanoomanjee sert aussi d’adresse à la compagnie privée Rum and Sugar.

L’ex-ministre Roshi Bhadain passé dans l’opposition a deux questions pour le PM, l’une sur l’introduction d’un Freedom of Information Bill et l’autre sur Alvaro Sobrinho demandant s’il a bénéficié de l’utilisation du salon des VIP à l’aéroport de janvier 2015 à ce jour, les dates concernées ainsi que le nom de celui ou celle qui a fait la demande, pour qu’il puisse se prévaloir de ce privilège.

Pour les autres questions, le tout PM qui sera sollicité sera le nouveau Mentor, Sir Anerood Jugnauth. Il aura à répondre à une question d’Aadil Ameer Meea sur des incidents ayant opposé des policiers à des marchands et, ensuite, à Rajesh Bhagwan qui évoquera l’Euroloan de 1 million de dollars (Rs 40 millions) contracté par Vishnu Lutchmeenaraidoo auprès de la State Bank of Mauritius ainsi que la composition de l’Integrity Reporting Agency.

Les sorties politiques de Vijaya Sumputh

Le premier député de Beau-Bassin/Petite-Rivière évoquera aussi le cas de Vijaya Sumputh. En sus de réclamer la date à laquelle cette proche d’Anil Gayan a été nommée à la tête du Cardiac Centre et les salaires qu’elle perçoit, Rajesh Bhagwan demande au ministre de la Santé s’il est au courant de sa participation à une activité politique le 27 janvier à la municipalité de Quatre-Bornes et les actions qui ont été prises à son encontre.

Puis, pléthore d’autres questions avec Bashir Jahangeer s’intéressant au CEB, aux ingénieurs et aux produits pétroliers; Adil Ameer Meea au Super Cash Back Gold et aux chauffe-eau solaires, et Franco Quirin au cours de natation dans les écoles.

Reza Uteem a des questions sur la National Insurance Company, sur le comité qui se penche sur la pension universelle; Ravi Rutnah sur la situation de la drogue à Grand-Baie et sur la création d’un poste de Health Service Commissioner; Osman Mahomed sur le secteur de l’eau, et le transfuge Raffick Sorefan s’intéresse, lui, aux chiens errants, à l’éclairage des rues, aux bourses médicales et à la prison de la Bastille.

Il faut aussi relever les questions d’intérêt général portant sur les produits pharmaceutiques (Ritish Ramful), Agaléga (Kavi Ramano), le départ d’Air Asia X, le projet de raffinerie d’Albion et la drogue (Alan Ganoo), la station de St-Louis et le cas Naila Hanoomanjee (Daniele Selvon), le petroleum hub et la raffinerie (Patrice Armance), Jinfei, le projet Harbour Bridge (Jean-Claude Barbier), les permis d’apprenants motocyclistes, la route Terre Rouge/Verdun, le black-out du 19 décembre 2016 et le projet Métro Express (Dan Baboo).

Il y a aussi les questions santé de Salim Abass Mamode et celles ciblant le Mauritius Trochetia de Malini Sewocksing, les allocations en argent plutôt quel le matériel scolaire décidé par le gouvernement d’Aurore Perraud, celles de Veda Baloomoody sur le Métro Express, la vague créole et les cartes SIM saisies en prison. Pour clôturer le Question Time, une question de Roshi Bhadain sur la carte d’identité biométrique.

Toujours la même pauvreté au niveau des textes

En terme de nouveaux projets de loi et malgré les longues vacances parlementaires, pas grand-chose en ce début d’année si ce n’est un seul et unique texte portant sur un vieux projet qui date de 2004, la Land Drainage Authority Bill que présentera le Premier ministre qui est aussi celui de la National Development Unit. Depuis l’arrivée du gouvernement Lepep en décembre 2014, aucun texte vraiment probant ou qui approfondit la démocratie et la transparence. Pas de réforme électorale, pas de loi sur le financement des partis politiques, pas de nouvelle déclaration de patrimoine pour élus et hauts fonctionnaires, pas de Freedom of Information Bill, rien de significatif. Il y a bien eu le Integrity Reporting Act de décembre 2015, mais il semble qu’elle est en panne. Le seul projet qui a du sens et qui a abouti est l’autorisation donnée aux policiers de se constituer en association. Après deux ans et demi aux affaires, il faut reconnaître que c’est bien maigre.