ASSEMBLÉE NATIONALE : Les PNQ éclipsent le Finance Bill

L'installation sans signature ni paiement préalable d'Omega Ark à Apollo Bramwell: "Another Medpoint Affair", dénonce Paul Bérenger

Walk-out de l'opposition jeudi après que la Speaker ait décrété l'expression "capon" comme étant "unparliamentary" alors qu'elle avait, la veille, estimé parfaitement acceptable le mot "couillon"

Les travaux parlementaires ajournés au 15 novembre prochain

Les deux PNQ, l'une mercredi sur le deal qui a vu l'installation d'Omega Ark à Apollo Bramwell depuis le 1er août, et l'autre sur les réclamations auxquelles fait face le gouvernement suivant ses décisions visant Betamax, BAI et CT Power, entre autres, ont éclipsé le Finance Bill qui devait être le prolongement d'une exercice de glorification du premier budget de Pravind Jugnauth sous l'ère Lepep. C'est, en effet, dans une ambiance électrique que les deux dernières séances de l'Assemblée Nationale se sont déroulées avant les vacances parlementaires qui vont durer jusqu'au 15 novembre prochain.

La Private Notice Question du leader de l'opposition, mercredi, sur le deal trouble qui a permis à Omega Ark de s'installer à Apollo Bramwell alors même qu'aucun sou n'a encore été déboursé sur cette transaction – ce qui a fait dire au Leader de l'opposition qu'il s'agit de "another Medpoint affair" – a donné lieu à de vifs échanges entre Pravind Jugnauth qui a avoué que "I am not sure whether they have taken over the hospital" et le leader de l'opposition.

La référence de Paul Bérenger à l'affaire Medpoint en citant les propos tenus par le directeur de Omega Ark, Vikram Katral selon lesquels c'est le gouvernement qui l'a invité à venir eut le chic de faire le ministre des Finances sortir de ses gonds. Pravind Jugnauth a alors lancé "Eta aller do ta! To nek zet labou lor dimoune! Eta aller do couyon… Alle lire do couyon!", sans que la Speaker n'ait trouvé quoi que ce soit à dire ou à redire si ce n'est un rappel au calme général.

Le leader de l'opposition a renchéri de plus belle en affirmant que "the whole thing stinks, it is a fraud! Therefore, can I put the request to Government to stop it, not to go ahead with what is being discussed now? Not the Rs 2.2 billion, but the new proposal that is being discussed and to have a full-fledged enquiry, Commission of Enquiry, chaired by a retired Judge with two Assessors? Can I put that request to Government so that we don't carry on with another MedPoint affair?"

Et si le ministre des Finances a décrété que Paul Bérenger "avait eu une claque de la Cour Suprême" avec son accusation de "zot mem asté zot mem vendé", il a semblé faire dans la contradiction en ajoutant quelques instants plus tard qu'il attendra la conclusion finale de l'affaire Medpoint pour régler ses comptes avec le leader de l'opposition.

La séance de mercredi s'est poursuivie par les débats sur le Finance Bill avec des interventions diverses et variées d'élus de tous les côtés de la Chambre. Anil Gayan a, une nouvelle fois, profité de son intervention pour faire de l'esprit en se référant à la clinique d'implants de cheveux ouverte par le Dr Zouberr Joomaye en lançant "I think he changed his hairstyle. I was confused about his hair", ce qui n'a amusé personne sauf celui qui lui a rappelé qu'il aurait grandement nécéssité, lui-même, d'une chirurgie capillaire plutôt que de ce "brushing" grossier qu'il avait arboré lors de la présentation des candidats de Lalians Lepep.

Les allégations de Raffick Sorefan

Autre incident qui a marqué les débats, les allégations de Raffick Sorefan à l'effet que "the son of a Permanent Secretary of the PMO, two months ago, got a loan of Rs 8m. from the State Bank without guarantee, without collateral. Can these people make rules to protect people like this?" Il a été interrompu par le Deputy Speaker, Adrien Duval qui l'a invité à ne pas faire d'allégations frivoles.

Quant à la séance de jeudi, elle a bien mal commencé. Pour démarrer, il y avait la PNQ de Paul Bérenger portant sur les réclamations auxquelles fait face le gouvernement suivant des décisions visant Betamax, BAI et CT Power, entre autres. Et pour répondre, pas Pravind Jugnauth à qui la question était adressée mais Ravi Yerrigadoo, l'Attorney General, ce qui a considérablemen irrité l'auteur de la question qui s'en est pris à Pravind Jugnauth en le trait de "kapon."

Le ministre des Finances a réclamé l'intervention de la Speaker tout en déclarant que le Paul Bérenger ne sait pas à quel ministre adresser une question. "Kapon, to ine sauvé", a martelé le leader de l'opposition. Réagissant au quart de tour, la même Speaker qui, la veille, n'était pas intervenue alors que Pravind Jugnauth traitait le chef de l'opposition de "kouyon", invitera ce dernier à retirer le mot "kapon."

Réaction de concerné "yes, I will withdraw with great pleasure since you are in the House!" Croyant avoir été mal comprise, Maya Hanoomanjee expliquera qu'elle lui a demandé de retirer son propos mais c'était trop tard, les députés du MMM avaient déjà rassemblé leurs affaires pour effectuer un walk-out.

Le reste de la séance a été consacrée à l'examen et l'adoption de deux textes, The Road Traffic (Amendment) Bill qui vient donner une substance légale à l'opération des centres de contrôle technique de véhicules privés qui, il faut le rappeler, ont déjà commencé leurs activités depuis le 16 août dernier, et le Private Secondary Schools Authority (Amendment) Bill qui supprime la représentation des managers et des syndicats sur le conseil d'administration de cet organisme.

L'acquisition de terres par les étrangers sans passer par le PMO

SAJ à Pravind Jugnauth sur le ton de l'injonction: "tir sa"

Le PM obtient que le ministre des Finances supprime cette clause après les mises en garde formulées par Reza Uteem, Kavi Ramano et Shakeel Mohamed

Le Premier ministre qui, sur le ton de l'injonction, dit au ministre des Finances "tir sa." C'était lors de l'examen en comité du Finance Bill donnant force de loi aux mesures budgétaires. SAJ a, en effet, intimé au ministre des Finances de supprimer la clause du Non-Citizens (Property Restriction) Act qui permet aux étrangers qui détiennent 25% dans une compagnie ou autre entité à faire l'acquisition de terres même agricoles sans demander et obtenir l'agrément du bureau du PM. Ce qu'il a été contraint de faire sous les signes d'approbation des bancs de l'opposition.

C'est Reza Uteem qui a été le premier à lancer la mise en garde quant à la suppression des conditions qui existent jusqu'ici pour que les étrangers n'accaparent pas le patrimoine foncier des Mauriciens. "There was a good reason for doing so because Mauritius is a small island. Land is scarce. Already for the ordinary Mauritians, it is very difficult to acquire property. If we allow foreign investors to come in and freely acquire property, there is bound to be land speculation. There is bound to be an upward pressure on price and it will make it even more difficult for even the middle-class of this country to acquire property. Worse, we will have probably the emergence of foreigners' ghettos with gated walls and electrical wires which we have already seen in parts of Mauritius in the western coast and in the northern part", a observé le député du MMM.

Il a fait valoir que cette provision a aussi pour objecif "to ensure that dirty money is not laundered through real estate projects in Mauritius… on this side of the House, we are very concerned of not opening the floodgates and allowing dirty money being laundered through our real estate projects."

Même tonalité du côté du député du Mouvement Patriotique, Kavi Ramano qui s'est dit surpris qu'il n'existe aucune condition attachée à cette permission donnée aux "non-citizens" de faire des acquisitions immobilières dans le pays alors même que tout le monde sait que le marché est assez restreint.

Shakeel Mohamed a, lui aussi, fortement insisté sur cet aspect lors de son intervention sur le Finance Bill. "This is a drastic departure from the policy of all successive Governments to protect the interest of our nationals with regard to property rights", a déclaré le chef de file du PTr non sans avoir ajouté que "the men on the streets will end up being only des locataires, and foreigners are going to be even owners of agricultural land in Mauritius. All this in the name of attracting FDI!"

Si Pravind Jugnauth est éventuellement venu avec un amendement, il a été loin de satisfaire Shakeel Mohamed qui est revenu à la charge pour réclamer des garde-fous et dire que "I have the impression that the remark I made has drawn the attention of Prime Minister on the dangers…"

En effet, SAJ commençait à montrer des signes d'impatience et d'énervement poussant Pravind Jugnauth à dire "may I just be given some time, Madam Speaker, to consult." Et lorsque le PM dira en regardant dans sa direction "tir sa", le ministre des Finances finira par s'exécuter.

Le MMM fait son bilan

Il ne veut pas que la campagne orchestrée par certains médias – dont cette radio privée qui en a fait ses choux gras hier matin – ne retienne que son dernier walk-out. Aussi, l'opposition MMM a, dès vendredi, fait le bilan de sa participation aux travaux parlementaires. Il est comme suit: 30 Private Notice Questions, 302 questions dont celle de Reza Uteem qui a permis de découvrir le pot aux roses des Rs 19 millions payés par l'ICTA à l'avocat Kailash Trilochun, affaire dont se sont allègrement emparés les médias, et 27 problèmes évoqués à l'ajournement.

Jacqueline Dalais out

Exit Jacqueline Dalais. Suite à un exercice d'appel d'offres, c'est Plaisance Catering Unit (Palcu) qui assurera désormais le service-traiteur de l'Assemblée Nationale. Cette compagnie qui est spécialisée dans la fourniture de repas sur les avions, dont ceux d'Emirates, et qui s'était engagée dans la commercialisation des plats industriels sous l'enseigne Délices du Chef, n'a pas connu un grand succès d'estime.

Jacqueline Dalais a servi les repas, goûters et dîners des parlementaires depuis une dizaine d'années. C'était un service très apprécié des élus. Après l'annonce de ce changement, ils sont nombreux parmi les élus à avoir été aux renseignements pour en savoir plus sur ce contrat et ceux qui en seront les "ultimate beneficiairies."