ASSEMBLÉE NATIONALE : Les Rs 323 200 de Vijaya Sumputh

Définitivement, la Parliamentary Question inscrite au nom du député du MMM, Rajesh Bhagwan, au sujet des conditions de service de la protégée de l’ancien ministre de la Santé, Anil Gayan, fait tilt sur le plan politique. Il n’y a pas que l’Opposition qui se dit choquée par les Rs 323 200 versées mensuellement à Vijaya Sumputh en tant qu’Executive Director du Trust Fund for Specialised Medical Care (Care Centre). Le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, n’a pu cacher son indignation devant les dernières décisions du board du Cardiac Centre en faveur de l’Executive Director au point où il a annoncé à la Chambre que suite à des consultations avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, il a engagé des consultations avec l’Attorney General en vue d’instituer un Committee of Inquiry sur le board. Un autre dossier qui suscite encore des controverses est l’écroulement de l’empire de BAI du Chairman Emeritus, Dawood Ajum Rawat. Ainsi, sur le volet de la vente des avoirs du groupe BAI au Kenya, initialement évalués à Rs 4,6 milliards mais ne rapportant que Rs 2,4 milliards, le nouveau ministre des Services Financiers, Sudesh Sesungkur, a évoqué la possibilité d’une commission d’enquête suite à une interpellation du député du MMM, Adil Ameer Meea. Tout comme le ministre Sesungkur, qui faisait ses débuts au sein de l’hémicycle, Stéphane Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports, s’est fait épingler pour « son attitude arrogante »lors de son match face à Franco Quirin sur le Memorandum of Understanding signé entre la Mauritius Football Association et le Montpellier Hérault Sport Club.

Le ministre Husnoo a dû prendre toutes les précautions nécessaires en répondant à l’interpellation sur le cas de Vijaya Sumputh à la tête du Trust Fund for Specialised Medical Care. Il savait pertinemment bien que les détails révélés allaient mettre le gouvernement dans l’embarras. Le député Bhagwan voulait savoir des informations de base sur le recrutement de la protégée de l’ancien ministre de la Santé, comme la date de son recrutement, ses salaires de même que sa présence sur l’estrade politique en date du 27 janvier dernier lors d’un congrès du Muvman Liberater à Quatre-Bornes.

Husnoo :Vijaya Sumputh avait été nommée à ces fonctions en mars 2015 et au départ ses salaires étaient de Rs 200 200 par mois. Puis il y a des allocations de Rs 15 000 sans l’autorisation de laz Senior Chief Executive du ministère porrtat les salaires à Rs 215 200…

Xavier Duval : Ena boukou overtime ladan sa…

Husnoo :Quelques jours avant que je n’assume mes fonctions au ministère de la Santé avec le remaniement du lundi 23 janvier dernier, soit le 18 janvier, une réunion spéciale du Trust Fund fut convoquée pour discuter du départ des Specialised Surgeonsavec des économies de salaires de Rs 300 000 réalisées. Le board devait entériner la décision d’accorder une augmentation de Rs 100 000 à l’Executive Director…

L’opposition (réagissant de manière bruyante ) :La honte ! La honte !

Husnoo : De ce fait, le Pay Packetalloué à Vijaya Sumputh devait être de Rs 323 200 excluant le Pay As You Earn (PAYE). Subséquemment en tant que ministre de la Santé, je fus consulté sur cette révision salariale et le renouvellement du contrat de l’Executive Director du Trust Fund for Specialised Medical Care.I agree to the extension of the contract on the existing terms and conditions for only one year. I was not agreeable to the Rs 100 000. This was discussed with the Prime Minister. Après les consultations avec le Premier ministre, la décision de rejeter la demande de la révision salariale de Rs 100 000 ne fut pas entretenue.

Toutefois, pas plus tard qu’hier (lundi), j’ai été informé officiellement que Vijaya Sumputh a été offerte un nouveau contrat de deux ans au lieu d’une année comme j’avais recommandé de même que la révision des salaires de Rs 100 000. Cette dernière augmentation prend effet rétroactivement à partir de décembre de l’année dernière. Une nouvelle condition du contrat est s’il y a rupture avant la fin de la période contractuelle, les salaires pour la période restante doivent être versés…

Opposition :Démissionnez…

Bhagwan :Hold up. Sa enn hold-up dan la Sante sa…

Shakeel Mohamed :Sa enn Golden Caressesa…

« Very shocking »

Husnoo:I did not give my approval. J’ai l’intention d’engager des consultations avec l’Attorney General en vue de décider de la pertinence d’un comité d’enquête sur les circonstances du renouvellement du contrat de l’Executive Director du Trust Fund for Specialised Medical Care. Pour ce qui est de la participation à des manifestations politiques, il n’y a pas eu de décision du board. I’m going to speak to her.

Bhagwan:What we have just heard is very shocking. C’est un Hold-Up et rien d’autre. Le ministre peut-il révéler qui a présidé le board du Cardiac Centre. Peut-il confirmer si le président du conseil d’administration est membre du conseil municipal de Beau-Bassin /Rose-Hill et membre de son parti, le Muvman Liberater ?

Husnoo:Yes, he is a member of the Board. I did not approve that change…

Bhagwan: Est-il un membre du conseil municipal de Beau-Bassin/Rose-Hill?

Husnoo:Ramjee est un conseiller municipal et du Muvman Liberater…

Bhagwan:Ce qu’a déclaré le ministre au sujet du renouvellement du contrat de Vijaya Sumputh doit choquer la population. Mais comment réconcilie-t-il le fait que dans le cas d’une représentante du Mauritius Examinations Syndicate, qui avait pris part à un congrès du MSM à Bois-Chéri, elle avait été réprimandée et dans le cas de Vijaya Sumputh, il n’en a été rien ?

Husnoo:I shall consult the Attorney General…

Opposition:Met da deor enn fwa do…

Baboo:Après avoir pris connaissance de ces faits troublants, it’s a jackpot, est-il disposé à soumettre le dossier à l’Independent Commission Against Corruption (ICAC)?

Husnoo:J’ai dit que je vais consulter l’Attorney General sur ce dossier…

Bhagwan :Prizon sa…

Meea :Miracles happen for some people only. Nous avons entendu parler de Rs 200 000, Rs 15 000, Rs 100 000. Ma question est qu’en sus de ces allocations, le ministre peut-il révéler lesFringe Benefitsen faveur de l’Executive Director ?

Bhagwan :Food allowance. Pran manze lopital ale…

Husnoo: Le total est de Rs 323 200…

Bhagwan:Manze lopital dan take-away…

Rutnah:Le ministre peut-il révéler les salaires du prédécesseur de l’actuelle Executive Director?

Bérenger :Shame ! Shame ! Shame!

Husnoo :En 2013, les salaires étaient de Rs 117 000…

Opposition :Own goal.

Bhagwan :Tout cela a été rendu possible selon une réunion spéciale du board en raison des relations entre l’Executive Director et le ministre Gayan. Ce dernier doit soumettre sa démission. (Protestations dans les rangs du gouvernement.) Tou dimounn kone sa..

Gayan :On a point of order…

Shakeel Mohamed:On what Standing Order?

Hanoomanjee:C’est moi en tant que Speaker qui doit réclamer ce détail…

Bérenger :You never asked…

Gayan : He has to withdraw…

Bérenger:Démissionnez. Il doit démissionner…

Bhagwan :Everybody knows the relations between Minister Gayan and the Executive Director of the Cardiac Centre. Al kasiet do ta.

Par ailleurs, le ministre Sesungkur a confirmé que l’Integrity Reporting Agency, qui a démarré ses operations depuis mai de l’année dernière, s’est penché sur 33 dossiers. Sept d’entre eux ont débouché sur une No Further Action, cinq cas sont Under Investigation et 21 autres attendent des réactions et explications des parties concernées et que « the limit to reply has not lapsed ». Aucun dossier n’a encore été soumis à l’Integrity Reporting Board. Le ministre répondait à une interpellation du député Bhagwan.

Cette dernière instance, présidée par Lord Phillips et comprenant l’ancien juge Bushan Domah et l’ancien Permanent Secretary, Dev Phokeer, s’est déjà réunie les 22 et 23 février de cette année avec une séance de vidéoconférence le 16 mars dernier. Ces consultations ont pour but de faire un état des lieux et de se pencher sur des aspects de la loi-cadre. Le board a pris la décision de se réunir au moins une fois par mois avec son agenda bouclé jusqu’à juillet prochain.

« Who acts as a minister… »

Sesungkur :With regard to the status of the cases, clause 22 of the Good Governance and Integrity Reporting Act stipulates that no information is to be disclosed. Lords Phillips a droit à une allocation annuelle de £ 50 000 alors que Bushan Domah et Dev Phokeer des allocations de Rs 9 000 par mois.

Jhuboo :Le ministre peut-il confirmer si des cas des Super Cash Back Policy Holders de BAI sont concernés par ces procédures ?

Sesungkur :I don’t have the information. I can check and get back.

Bhadain:Par rapport aux informations fournies par le ministre, peut-il confirmer si un des dossiers porte sur une affaire de Rs 110 millions avec un proche d’un Senior Minister au Prime Minister’s Office…

Bancs du GM(d’un air étonné) :Un Senior Minister…

Bancs de l’opposition : A Senior Adviser who acts as a minister.

Sesungkur :L’Integrity Reporting Agency soumet directement des dossiers au board. In that specific case, I don’t have the information.

Adrien Duval: Y a-t-il des cas relevant des délits du trafic de drogue?

Sesungkur :L’Integrity Reporting Agency et le board agissent en toute indépendance. We don’t have details of cases referred. I don’t have the information.

Bhagwan:Being given that in the case of the Rs 110 millions, the brother of a Senior Adviser, an habitual criminal…

Cette expression utilisée par le député du MMM soulève des protestations des rangs de l’opposition avec la Speaker, Maya Hanoomanjee, devant intervenir pour calmer les ardeurs et pour des rappels à l’ordre.

Speaker(à l’adresse de Rajesh Bhagwan):La personne à qui vous faites allusion n’est pas présente au sein de l’hémicycle pour répondre. Ce n’est pas la pratique de faire ce genre d’allégations. Please refrain from making such allegations…

Bhagwan: Il est en liberté provisoire. Il ne doit pas y avoir de Cover Up. Peut-il donner la garantie qu’il n’y aura pas de Cover-Up ?

Sesungkur :I can give the guarantee at my ministry level. The Agency and the Board operate independently.

Ganoo:En ce qui concerne les dossiers, qui sont traités par l’Integrity Reporting Agency débouchant sur des non-lieux, et pour les besoins de la transparence, cette agence ne peut-elle envisager d’émettre des communiqués comme tel est le cas pour l’Office of the Director of Public Prosecutions ?

Sesungkur:It’s a good suggestion. Je vais la transmettre au board.

Le ministre des Services financiers a aussi été sollicité à fournir des détails sur les opérations de la National Insurance Company Ltd, société qui a pris le relais de l’assurance BAI et sur la vente des avoirs du groupe Rawat au Kenya. Au chapitre de la National Insurance Company Ltd, le député du MMM Reza Ueem a pris à contre-pied le ministre Sesungkur, qui s’est évertué à dépeindre un tableau positif de cette compagnie d’assurances.

Sesungkur :Depuis le transfert de la BAI à la NIC, cette dernière a enregistré 18 000 nouveauxPolicy Holders. The NIC has all its obligations. Un montant de Rs 1,1 milliard et des profits de Rs 58,4 millions. L’exercice de vérification des comptes par la firme Ernst & Young n’est pas encore finalisé. Un des « Issues »en question concerne l’évaluation des avoirs de la compagnie. Le management fait de son mieux pour boucler cet exercice dans les meilleurs délais possibles.

Uteem :La NIC avait à soumettre ses comptes audités depuis septembre 2016. Mais elle a bénéficié d’une extension jusqu’à décembre de l’année dernière. Aujourd’hui en mars 2017, nous savons que la firme Ernst & Young a refusé d’approuver les comptes, craignant que la NIC is not a going concern...

« Exit Strategy »

Sesungkur : There are certain issues to be resolved.Des discussions sont en cours au sujet de l’évaluation finale. There are discussions going on. We are doing whatever is possible to resolve the matter as soon as possible.

Meea:Répondant à une PNQ le 29 mars de l’année dernière, l’ancien ministre des Services financiers avait énuméré une série de rapports d’experts sur l’évaluation des avoirs de la NIC, y compris ceux de BDO ? Le ministre est-il disposé à déposer sur la table de l’Assemblée nationale ces documents pour que nous puissions avoir une idée de la situation ?

Sesungkur :I have no problem in circulating the documents.

Uteem:N’est-il pas vrai de dire que la NIC a essuyé des pertes de Rs 240 millions et qu’en juin prochain, ce trou dans le bilan passera à Rs 530 millions?

Sesungkur :Je ne sais pas où l’honorable membre a puisé ses chiffres. Moi, je suis en présence des chiffres au 30 juin. Je ne dispose pas des chiffres dont il fait mention.

Uteem :La situation financière à la NIC est tellement critique que les recettes des nouveaux clients sont utilisées pour payer les Premiums, qui arrivent à échéance. Exactement, ce que faisait la BAI. Un Ponzi.

Sesungkur :NIC has not defaulted on its obligations… As at now, NIC has honoured its obligations…

Bérenger: Sa mem ti pe dir lor BAI…

Les séquelles de l’écroulement de l’empire BAI continuent à hanter l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Répondant à une interpellation du député Ameer Meea, Sudhir Sesungkur a fait le point sur le bilan du recouvrement et du repaiement. La National Property Fund Ltd a encaissé la somme de Rs 6,6 milliards tout en faisant état de l’élaboration d’une Exit Strategyde la National Insurance Company et de la Maubank en vue de recouvrer des fonds pour le remboursement des victimes de BAI.

A ce jour, la NPFL a déboursé la somme de Rs 8,7 milliards pour le repaiement de 11 537 Policy Holders de moins de Rs 1 million chacun, soit un montant de Rs 4,2 milliards, et une autre somme de Rs 4,5 milliards en faveur de 5 000 autres Policy Holders. 5 000 autres Policy Holders attendent d’être payés le montant de Rs 7,6 milliards et non Rs 5,5 milliards comme annoncé par l’ancien ministre Bhadain le 29 mars de l’année dernière. C’est ce qu’a précisé le ministre Sesungkur.

« Si nous prenons en ligne de compte le volet de la Bramer Assets Management, la situation devient encore plus complexe avec le montant atteignant les Rs 9 milliards », a ajouté le ministre, qui a confirmé que la ligne de crédits de Rs 3,5 milliards de la Banque de Maurice n’a pas encore été remboursée. La controverse s’est aussi étendue à la vente des avoirs de BAI au Kenya. Cette transaction n’a rapporté que Rs 2,4 milliards alors que les estimations initiales étaient de Rs 4,6 milliards. Le ministre Sesungkur a laissé entendre qu’une commission d’enquête pourrait être instituée pour faire la lumière sur cette vente des avoirs du groupe BAI au Kenya.

Egalement, à signaler pour son baptême du feu à l’Assemblée nationale, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports n’a pas eu la partie facile, notamment au sujet de l’interpellation portant sur l’accord entre la MFA et le club Montpellier pour la relance du football à Maurice. Face aux interpellations supplémentaires du député du MMM, Franco Quirin, le ministre devait sortir un « Madam Speaker, je relis ma réponse ». Cette réplique ministérielle devait soulever un véritable tollé des rangs de l’opposition avec le député Quirin dénonçant « toute l’arrogance de l’honorable ministre ».

Ces envolées parlementaires qui collent

« The three D’s : Discipline, Decorum and Dignity » (La Speaker, Maya Hanoomanjee, n’a pas eu la partie facile pour rappeler à l’ordre les parlementaires à la reprise des travaux avec des menaces de sanctions à la ronde)

« This police unit is known as the Tornado Unit. This unit is reputed for abuse of power and brutality » (Aadil Ameer Meea au sujet des incidents à Port-Louis le 23 décembre dernier)

« If the Honourable Member becomes commissioner of police, this can take place » (Le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, répondant au député Shakeel Mohamed au sujet de l’interdiction de policiers sur le tas et sans enquête)

« No health hazard with regard to the new machines. We are not talking of the old Pielstick engines » (Le Deputy Prime Minister, Ivan Collendavelloo, se voulant rassurant au sujet des problèmes d’environnement à la centrale thermique de Saint-Louis)

« The minister just mentioned that it is not possible to disclose the terms of petroleum contracts. If the minister does not disclose, how do we know that we are getting value for money as it is a monopoly » (Le député Uteem reprenant le ministre Gungah au sujet du contrat d’importation pétrolière de l’Inde)

« It’s a fact. The honourable member is right. There are certain disturbing elements » (Le ministre Sesungkur suite à une remarque du député Ameer Meea au sujet de la vente des avoirs de BAI au Kenya et la pertinence d’instituer une commission d’enquête)

« Al travay, paress » (Roshi Bhadain à l’encontre du ministre des Services financiers)

« To inn sove. To ti pou al dan kaso » (le vice-Premier ministre Showkutally Soodhun visant Roshi Bhadain avec le soutien vocal des membres du gouvernement)

« We are not arguing. We are fed up… So we are preventing you… » (Le leader du MMM, Paul Bérenger, protestant contre la manière de faire de la Speaker, Maya Hanoomanjee)

« Next time, it will be Sumputh United » (Rajesh Bhagwan répliquant au ministre Toussaint à l’effet que West Ham United a été approchée pour la relance du football à Maurice)

« To kwar mo inn per twa Gayan ; mo ena to lamone sanze. Tout dimounn konn sa » (Rajesh Bhagwan à l’encontre de l’ancien ministre de la Santé)

« This is a 25-year old problem. This will take more time » (Le ministre Etienne Sinatambou répondant au député Alan Ganoo sur l’urgence de la mise à exécution de la réforme de la pension)

PUBLIC PROCUREMENT : Cinq entreprises disqualifiées ces deux dernières années

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a indiqué que cinq entreprises ont été disqualifiées ces deux dernières années par le Public Policy Office. C’était mardi dans le cadre d’une réponse parlementaire au député Rughoobur. Ces trois entreprises sont SNB Construction Ltd, pour avoir refusé un contrat et accepté un autre de la municipalité de Quatre-Bornes ; Drishti Eyes Mauritius Trading Ltd, qui n’avait pu honorer deux contrats auprès du ministère de la Santé ; Tianli Construction Company Ltd, pour le retard accusé en vue d’honorer un contrat auprès du ministère de l’Éducation ; Iswurlall Beehary Construction Ltd en raison d’un retard extrême pour honorer un contrat avec le ministère de l’Éducation ; et la FTM Mauritius Ltd pour mauvaise performance et pour n’avoir pas livré des fournitures médicales au ministère de la Santé.



DU 31/12/2015 AU 20/03/2016 : L’IRP a reçu 40 demandes de révision d’appel d’offres

Répondant à une question du député Rughoobur, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a informé que le Public Procurement Act a fait provision pour qu’un participant à un appel d’offres puisse se tourner vers un Independent Review Panel (IRP) s’il n’est pas satisfait. Ainsi, du 31 décembre 2015 au 20 mars 2016, 40 cas ont été reçus. Selon le chef du gouvernement, dix de ces plaignants ont choisi de retirer leur affaire et, dans douze autres cas, l’IRP a trouvé que les demandeurs de la révision avaient raison. L’instance a alors demandé une annulation des procédures et une réévaluation des offres. Onze cas ont été déclarés no merit et les sept restants sont pending.

SALAIRE MENSUEL : Le président du PPB perçoit Rs 152 000

Le salaire de base mensuel du président du Public Procurement Board (PPB) est de Rs 152 000, d’après les indications du Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de sa réponse aux questions du député Rughoobur sur les recrutements et les salaires perçus par les membres du board. C’est Madhukalall Baguant, ancien secrétaire au cabinet, qui a été nommé président du PPB le 23 janvier 2015 pour une période de trois ans. Outre son salaire de base, il bénéficie d’une voiture et d’une allocation de Rs 8 400 pour s’offrir les services d’un chauffeur. Madhukalall Baguant reçoit aussi de l’essence au même titre que les fonctionnaires, et est éligible à des congés maladie, casual-annual et vacation leave, de même que des « passage benefits as per existing rules in the Civil service for contract officers and gratuity worth two months’ salary on completion of 12 months’ satisfactory service ». Les deux vice-présidents de ce conseil d’administration, M. Rambhojun, ancien chef architecte au ministère des Infrastructures publiques, et M. Mauremootoo, détenteur d’un master en Business Administration, ont été nommés respectivement depuis le 21 mai 2014 et le 19 mars 2015 pour une période de trois ans. Ils perçoivent chacun un salaire de Rs 128 000 et les mêmes bénéfices que le président.

Quant aux autres membres du PPB, à savoir Dawood Zmanay, Chartered Statistician, Kirsley Bagwam, médiateur reconnu par le Centre de médiation et d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, et Sharda Dindoyal, qui dispose d’un BSC (Hons) en économie, ils sont en fonction depuis le 19 mars 2015 pour une période de trois ans et touchent Rs 80 000 comme salaire de base mensuel, bénéficiant également d’une voiture hors taxe et des facilités de prêts pour l’acquisition du véhicule. Ils obtiennent aussi une car allowance et une « monthly travelling allowance to the rate applicable in the public service ». Pour ce qui est des congés et gratuités, ils sont les mêmes que ceux du président et des vice-présidents. Pravind Jugnauth a indiqué que le Central Procurement Board est également en possession d’une liste d’évaluateurs à partir de laquelle les membres sont choisis pour siéger sur les Bid Evaluation Committees. Cette sélection, selon le Premier ministre, se base sur les aptitudes et l’expérience des candidats.