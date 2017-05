ASSEMBLÉE NATIONALE—LIVE AND DIRECT—LALIT: « Sak mardi an direk enn sinema zom dezespere »

Après des essais à la fin de l’année dernière, les sept premières séances des travaux de l’Assemblée nationale cette année ont été retransmises en direct à la télévision. Certes, la politique étant considérée comme un « sport national », il est évident que ces retransmissions ont attiré une audience, même si à ce stade, il est difficile de quantifier l’intérêt. Toutefois, la découverte du comportement et de la performance des Honourable Members au sein de l’hémicycle a constitué plus d’une surprise pour plus d’un téléspectateur, habitué jusqu’ici aux séquences choisies, pour ne pas dire aux coups de ciseaux de la station de télévision nationale, la MBCTv. Avec la coupure de 22 jours, suite à l’ajournement de l’Assemblée nationale au jeudi 8 juin pour la présentation du budget, fait exceptionnel dans les annales, sans compter les 130 Parliamentary Questions sur 350 qui sont encore sans réponses ministérielles depuis la séance du 28 mars dernier, Le Mauricien a cru nécessaire de donner la parole à de simples téléspectateurs aussi bien qu’à des acteurs avertis comme d’anciens parlementaires ou encore des militants de Lalit, comme Alain Ahvee et Lindsey Collen.

L’initiative de la retransmission en direct des travaux de l’Assemblée nationale représente un pas dans l’agrandissement de l’espace démocratique à Maurice. Mais les acteurs intervenant chaque mardi, et bientôt quotidiennement avec les débats sur le budget 2017/18 pendant le mois de juin prochain, devront se ressaisir en vue de redonner ses lettres de noblesse au Parlement. C’est du moins ce qui se dégage du constat sommaire alors que la position adoptée par la Speaker de l’Assemblée nationale, qui a déjà fait l’objet d’une motion de censure récemment, suscite des interrogations dans le public, sans verser dans la réserve exprimée dans les Standing Orders de « Reflections upon the chair ».

Ainsi, les plus sévères critiques contre la performance des parlementaires, sans distinction de camp, émanent des militants de Lalit. Pour Alain Ahvee et Lindsey Collen, le rapport de forces entre les partis politiques à l’Assemblée nationale et le fait que tous ces partis partagent sensiblement la même politique économique expliquent le climat « desperado » qui règle au sein de l’hémicycle.

« Sa febles relativ Parlman zordi pe fer institisyon la vinn otaz bann zom dezespere, bann espes desperado. Sa bann desperado la zot pe asiz lor ban Guvernman, zot pe asiz osi lor ban Lopozisyon. Zordi guvernman ek tu parti lopozisyon, zot tu ena mem politik ekonomik. Alor, ki zot pu lager apar lager macho ? Zot bann zom san lavenir si zot pa macho », soulignent-ils en guise en préambule.

Dans cette analyse, Lalit n’épargne pas la Speaker. « Normalement, quand un gouvernement est fort, la présidence de l’Assemblée nationale peut faire preuve d’impartialité. Mais le gouvernement de l’Alliance Lepep est non seulement faible mais également incohérent et la démission du PMSD n’a fait qu’accentuer cette situation. De ce fait, la présidence de l’Assemblée nationale est tentée de verser dans la partialité. D’ailleurs, Maya Hanoomanjee a été une candidate battue de l’Alliance Lepep. Sa nomination relève d’une décision prise par le gouvernement et aussi pour corriger une sous-représentation féminine sans compter qu’elle fait partie du clan familial Jugnauth. Elle est restée membre du MSM », poursuivent-ils.

« La perception d’un Speaker de l’Assemblée nationale partial n’aide nullement la démocratie dans la conjoncture. Me, li pa enn rezon pu zom Lopozisyon azir kuma zot finn azir, setadir dibute, menase, kriye, insilte. Telman, akoz ena sink parti Lopozisyon an konpetisyon, e akoz kamera TV lor zot, zot finn rant dan enn spiral desann ver konportman de plizanpli anfantin », soutiennent encore les militants de Lalit, qui regrettent qu’au lieu de s’attaquer aux adversaires, ils s’en prennent à l’arbitre.

En conclusion, Lalit, qui milite en faveur de l’introduction du kreol morisyen à l’Assemblée nationale, revient à la charge sur cette question. « Travay Parlman pe derule divan piblik asterla. Mem si li dan 2 langaz ki dimunn pa kapav koze avek mem presizyon ki zot koz zot langaz natirel, pa kapav konpran avek presizyon enn langaz natirel, nonpli. Me, zot sinema, sa sinema zom dezespere, pe kontiyne ziska zordi derule divan nu lizye », affirment-ils.

La parole aux anciens parlementaires

Françoise Labelle : « C’est comme une course à qui sera le plus grossier. Je suis attristée par le niveau de notre parlement, qui est le plus faible qu'on ait eu depuis l’indépendance. La retranscription des débats en direct est une bonne initiative, il y a certains parlementaires qui font un travail de recherche pour faire avancer les choses, que ce soit au niveau du combat contre la pauvreté, de la corruption… Quand j’étais au parlement, il y avait une course pour prendre des “issues” à l’ajournement des travaux. Désormais, c’est triste de voir ce qu’est devenu le parlement.

Je parlais à de cela à ma nièce de 16 ans, qui m’a surprise en me disant : “Tu veux que les jeunes s’intéressent à un tel bazar ? Le parlement est devenu une vraie cour de récré avec des adultes qui se comportent comme des enfants mal élevés”. J’ai trouvé le geste de Bhadain inacceptable, de même que la provocation du Premier ministre à son égard. Présider une assemblée n’est pas facile, mais il faut aussi savoir commander le respect. Sans l’impartialité de la Speaker, il y aura toujours du désordre au parlement. »

Ajay Daby (ex-Speaker) : « On est très loin des débats ponctués de disputes et de discussions animées durant les années où j’étais Speaker. On pouvait être en désaccord, mais c’était compréhensible. C’est la Constitution qui garantit cette plateforme et rien que de prononcer le mot “parlement” évoquait un lieu de respect. Il y avait en l'hémicycle a “level for debate”. Moi, j’ai été Speaker d’une cassure et j'ai vécu l’histoire d’une autre façon. Il y avait plus de défis, il n’y avait pas d’amendement constitutionnel et je devais être plébiscité par l’électorat pour devenir Speaker. Moi, j’ai réagi après quelques années de désaccord, j’ai pris position et fait le choix de me dissocier de la politique.

Pour en revenir aux débats parlementaires, je trouve que c’est un cercle karmique. On est arrivé à cette étape que je prévoyais et je n’ai pas d’état d’âme. Au parlement, il y a actuellement “a lot of unnecessary amusement”. Ce sont des adultes avec beaucoup de divergences, et aussi longtemps que cela ne se traduit pas par la violence physique, ça passe encore. Cependant, si on veut donner l'exemple à la jeunesse, on doit faire comprendre aux jeunes qu’un politicien n’est pas jugé d'après ses diplômes, mais a une chaussure, un “grooming” qui le prépare pour avoir les épaules plus larges. On ne parle plus de jeune loup de la politique, ni de fils à papa. Le jeune qui veut faire de la politique doit penser que ce parlement a un sens de l’histoire. Il faut qu’il ait de l’ambition politique quand le pays prend un sale coup et qu’il s’engage pour son pays, pour la démocratie… Autrement, il vaut mieux partir sur la pointe des pieds. Moi, je n’ai pas encore dit mon dernier mot. Je reviendrai, c’est sûr. »

Sheila Bapoo : « J'ai eu une longue carrière de 22 ans dans la politique comme ministre, comme parlementaire, mais jamais je n'ai vu un langage aussi grossier au Parlement. C'est d'une vulgarité et d'un manque de respect total. C'est devenu comme une telenovela les mardis et il y a même des gens qui attendent ce jour pour rire. Pour moi, il est clair qu'au niveau international, cela n'est pas bien pour notre pays. Je suis apolitique mais mon pays reste toujours ma fierté. Quand on voit les débats en France ou en Angleterre et qu'on regarde au parlement ce qui se passe… Shakeel Mohamed a raison de dire qu'il faut amender les “standing orders” et prévoir des sanctions pour les questions restées sans réponse. Dans Le Mauricien du jeudi 11 mai, j'ai lu que 130 PQ sur 350 sans réponse des ministres . Il faut commencer par là et ne pas s'attarder dans des débats grossiers. On a toujours demandé aux femmes de venir de l'avant, de briser des barrières, mais cette forme de vulgarité au parlement va-t-elle encourager les femmes à faire de la politique. Il y a des questions plus urgentes sur lesquelles s'attarder et cela devrait être une des priorités au parlement. »

La voix de la rue

Goordoyal (77 ans, marchand de fruits) : « Pena naryen pou dimounn mizer dan deba parlemanter. C'est un vol de la confiance de la population. Ces parlementaires donnent l'impression d'être des acteurs dans leurs propres films. Cela vient démontrer aux Mauriciens qu'il faut savoir voter. Il y a trop d'intellectuels au parlement. Si ti vot ti dimounn, li ti pou travay pou ti dimounn. En tant que marchand de fruits, je me réveille à 3h du matin et je ne perçois que Rs 200 alors qu'il y a des gens qui touchent Rs 500 000, voire plus. Moi, j'essaye de vendre mes fruits, trwa pou Rs 10, et les gens trouvent que c’est cher. Pe fer deba kouma fim alor ki la popilasion ankor pe soufer ek pe rod enn sime sorti. Il faut se battre pour la cause bann ti dimounn dan parlement. »

Daniel (60 ans, agent de sécurité) : « Je trouve que la Speaker, Maya Hanoomanjee, ne devrait se placer dans aucun camp. Il faudrait que le traitement de ceux du gouvernement et de ceux de l'opposition soit égal. Shakeel Mohamed finn demande kifer nek met lord ar lopozision, li enn pwin ki vre. Je pense que l'agression verbale est déclenchée sans que la Speaker ne s’en rende compte et seki pir, li pe pran par enn kote aux dépens de l'autre. Li pa bien balanse. En ce qui concerne la vulgarité, je trouve cela choquant, il faudrait pénaliser les deux camps. Le débat, selon moi, devrait être soit en français soit en kreol. Angle, pa tou dimounn ki konpran. Zot koz tro vit. Koz langaz morisien. Quand un interprète chinois vient à Maurice, il parle dans sa langue, son interprète traduit, kifer pa koz enn langaz ki morisien konpran ? Autre chose, kifer kouma ena lanket, dimounn-la nek demisione tegn lamem ? Bizin rann kont piblik. Ansien minis lasante ti dir : “Zot koze, taler zot pou aret koze…” C'est un mauvais exemple qu'on donne à la population. Il faut avoir des débats parlementaires civilisés et dans le respect des uns et des autres. »

Cindy (38 ans, responsable en vente) : « Je ne suis pas régulièrement les débats à la télé, mais on en parle au travail, surtout du comportement des parlementaires. Cela nous fait rire, mais ce n'est pas une bonne image pour notre pays. La société a besoin de trouver ses repères pour sortir de plusieurs gouffres et on s'attend que ceux d’en haut donnent le bon exemple pour faire progresser le pays. Mais c'est l'inverse qui se produit. »



Navin Junkee (55 ans, messenger) : « Les parlementaires doivent avoir du respect pour le peuple car le vote, c'est au peuple qu'ils le doivent. J'ai en main une copie de l'express Junior du 11 mai où il est titré “Mieux vivre ensemble, comment faire ?”. On y voit des enfants apporter leur témoignage, il faudrait en faire de même avec les parlementaires. Ils ont besoin de voir leur reflet dans le miroir pour se remettre en cause. Cela générera alors un sentiment de paix et peut-être une meilleure prise de conscience. »

Bucmooktar Mosaheb (60 ans, commerçant) : « Il n'y a aucun respect dans ces débats. Pena respe dan biro Consey, li finn vinn kouma enn bwat de nwi, sakenn tras so lavi. C'est une honte dans le monde entier, surtout que les débats sont retransmis. Il faut modifier la loi et prendre des sanctions plus sévères. Il faut que les parlementaires montrent qu'ils sont dignes de gouverner, et ce dans le respect des uns et des autres. On aurait souhaité par moments que celui qui détient le poste de Speaker soit une personne qui soit en dehors de la politique pour mieux mener les débats, mais ce ne sera pas le cas. Ces débats sont en direct, pas censurés, il est temps que nos parlementaires se réveillent et montrent qu'ils sont dignes de gouverner ce pays en étant respectueux, humbles et en menant les débats pour la cause du peuple. »

Michaella (40 ans, agent de recrutement) : « C'est du foutage de gueule. On nous prend pour des moins que rien. Les parlementaires font ce qu'ils veulent sans nous consulter et oublient souvent qu'ils sont des élus du peuple et que leur travail consiste à se battre pour ce peuple qui a placé sa confiance en eux. Ces représentants officiels doivent démontrer par leurs actions qu'ils se battent pour ce peuple. Or, on assiste au contraire. Ils montrent leur vraie nature en s'engueulant et, franchement, nous, téléspectateurs, avons honte à leur place. »

Sunil (52 ans, libraire) : « Il est aberrant de constater la manière dont se comportent les élus dans l'hémicycle. Ils donnent sans le savoir un aperçu de ce qu'ils sont dans la vie réelle. Les débats parlementaires en direct sont l’occasion pour nous de voir pour qui nous avons voté. Et cette image est loin d'être reluisante. Ils abusent de leur privilège, on dirait qu'ils ont l'immunité parlementaire. Ils abusent de leur pouvoir et, pire, leur comportement est déplorable. »

Kunal Ragoo (23 ans, employé chez Phœnix Bev) : « C'est un jeu pour les parlementaires, qui oublient que leur attitude génère des conflits, des tensions, des guerres… Shakeel Mohamed, à un certain moment, dit que Maya Hanoomanjee a besoin d'un “break”… Je pense que les politiciens croient être dans un film avec des méchants et des bons qui deviennent mauvais et des mauvais qui deviennent bons. Le public a vu la double personnalité de ces personnes qui siègent. Il faudrait mettre des jeunes qualifiés. On a l'impression que les vieux sont restés cantonnés dans l'ancien système et que ces débats sont devenus puérils. Une joute sans issue ! En tant que jeunes, nous trouvons que l'exemple qui doit venir des aînés est loin de nous inspirer et nous éloigne de plus en plus de la politique. »

SAB—PRAVIND JUGNAUTH: « Le Build Mauritius Fund disparaîtra »

Le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a annoncé hier au parlement que le Build Mauritius Fund (BMF) « disparaîtra comme tous les autres Special Funds ». C’était lors de la présentation du Supplementary Appropriation Bill.

Le PM devait donner des détails sur les différentes dépenses encourues, nécessitant l’approbation de l’Assemblée nationale. « Ce budget supplémentaire ne dépasse pas ce vote pour l’année 2015-2016 », précise-t-il. Il souligne que le gouvernement d’alors avait attribué au Build Mauritius Fund, créé en 2013, la plus grosse somme, soit un montant total de Rs 4,7 milliards, dont Rs 0,4 milliard sous forme de subvention. « Les Rs 4,3 milliards restant étaient sous forme d’emprunt ». En octobre 2015, le BMF avait remboursé la somme de Rs 300 millions et en juin 2016, le gouvernement avait remboursé une somme de Rs 2 milliards. « This explains the creation of a new item of expenditure of Rs 2 billion for which we have to provide this estimate of supplementary expenditure ».

Le Premier ministre devait ensuite préciser que la somme invitée à être votée par le parlement « is not over and above the total sum already appropriated by the Assembly for financial year 2015/2016 ». « The total actual expenditure for financial year 2015-2016 is below the appropriation by 6.6 million rupees ».