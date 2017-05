ASSEMBLÉE NATIONALE : Lorsque c’est l’arbitre qui joue

Maya Hanoomanjee expulse Shakeel Mohamed pour lui avoir dit « Just as a friend, do you need a break, to breathe in and to calm down ? »

Si elle lance à un ancien Premier ministre Paul Bérenger « shame on you », elle se contente du minimum laconique et inaudible « I withdraw » de Pravind Jugnauth après son désormais célèbre « you were licking my hands and other parts »

C’est fou ce que la retransmission en direct des délibérations parlementaires peut laisser comme impression sur ceux qui osent, un tant soit peu, les suivre. S’il faut résumer, c’est qu’on a vu une Speaker qui ne jouait plus à l’arbitre et qui participait carrément au jeu en provoquant l’opposition et en lançant avoir le sentiment que celle-ci créait délibérément le désordre pour pouvoir partir parce que la séance du jour s’annonçait prolongée. Ce qui, on peut le comprendre, a profondément agacé dans les travées visées.

Elle avait démarré comme attendu la Maya Hanoomanjee, en revenant sur les propos désormais célèbres tenus par le Premier ministre, d’une position debout, à l’adresse de Roshi Bhadain — « You were licking my hands and other parts » — et en statuant, un peu tardivement, que « I rule that the said words are unparliamentary and request the Prime Minister to kindly withdraw them. » Pravind Jugnauth, à peine audible : « I withdraw. » Ponctué d’un chaleureux « thank you » de la présidence. Oh, que c’est mignon!

Or, le ton sera autrement plus acrimonieux ensuite. Pendant la PNQ, ça va aller, même si le leader de l’opposition va taper fort sur les manquements criants à l’UTM et qu’il réclamera le départ de sa directrice et que la ministre de l’Éducation va se défendre au mieux qu’elle peut. Xavier Duval va calmer les ardeurs de Ravi Rutnah en observant que le député a du mal à différencier entre « front and back », le député réclamant la possibilité pour les backbenchers de poser des questions supplémentaires.

Les échanges vont aussitôt tourner à l’affrontement verbal. Le Prime Minister’s Question Time était à peine entamé avec une interpellation d’Adrien Duval sur les acquisitions de biens immobiliers par les étrangers que le contraste dans le traitement des députés devenait manifeste. Si Pravind Jugnauth était approximatif dans ses réponses au jeune député du PMSD, il va subitement être en pleine possession de ses moyens et retrouver, comme ça, ses faits et chiffres précis lorsque c’est son collègue Ravi Rutnah va lui adresser une question supplémentaire. Plus combiné que ça, tu meurs !

MBC : « mafia téléguidée »

Mais ce n’était que la réclame avant le film. Lorsque viendra la question d’Adrien Duval sur la MBC, le ton montera d’un autre cran. Comme à son habitude, Pravind Jugnauth va lire une réponse alambiquée qui ne convainc personne, donnant ainsi l’occasion à Rajesh Bhagwan de revenir sur le devoir d’impartialité et d’objectivité qu’impose la loi à la MBC, alors que c’est « une mafia téléguidée d’un conseiller du Premier ministre qui manipule les informations », ce qui provoque un brouhaha.

Dans sa réponse, Pravind Jugnauth défend la MBC, ajoute qu’elle ne fait que reproduire la réalité et qu’elle ne peut reproduire les images des « quelques centaines de personnes présentes au meeting du 1er mai du MMM », ce qui engendre une virulente réaction des bancs du MMM, avec Paul Bérenger reprochant à la Speaker de tolérer ce genre d’affirmations. « Shame on you ! » lance le leader du MMM et, résolument décidée à jouer plutôt qu’à arbitrer, Maya Hanoomanjee répond à l’ancien Premier ministre « Shame on you ! », au lieu de lui dire que sa remarque était mal venue.

Et pendant cet échange pour dire le moins houleux, le chef de file du PTr, voyant la Speaker débordée, au ton de poissarde et aux accents acariâtres, va évoquer un point de procédure avant d’ajouter sur un ton très calme mais en même temps visiblement sarcastique : « On a point of order, just as a friend, do you need a break, to breathe in and to calm down ? » Vive réaction de Maya Hanoomanjee sur le ton qui est maintenant nationalement sinon internationalement connu : « I order you out ! I order you out ! »

Le député, assez surpris, s’en va, rejoint aussitôt par ses trois collègues du PTr, Ezra Jhuboo, Ritesh Ramful et Osman Mahomed, et ils décident de ne plus participer aux travaux du jour. Estimant que tout cela relevait d’un malentendu, le chef de file du PTr va essayer de calmer les choses et il adressera une lettre à la Speaker en présentant ses regrets et exprimant le souhait de reprendre son siège pour le reste de la séance, mais c’est à un non catégorique qu’il va se heurter. C’est dire le degré d’animosité entre la présidence et certains élus.

Et si les parlementaires du PTr tiennent une conférence de presse pour détailler le déroulement des événements et préconiser des modifications aux Standing Orders et plaider pour d’une plus d’une séance par semaine pour le parlement, en l’absence d’Etienne Sinatambou, c’est Maneesh Gobin, Chief Whip, qui a convoqué la presse pour dénoncer le « banditisme » de l’opposition.

À l’heure des questions destinées aux ministres, Raffick Sorefan, fidèle à sa mission de nouveau converti, a ciblé le député du PMSD Thierry Henry. Répondant à sa question, le ministre mentor sir Anerood Jugnauth a précisé qu’il est formellement poursuivi sous cinq chefs d’accusation et que le procès que lui intente le ministère public sera appelé pro forma à la fin de ce mois.

Le reste de la longue séance qui s’est achevée à 2h25 mercredi matin a été consacrée aux débats sur le Business Facilitation Bill qui a enregistré un grand nombre d’intervenants des bancs de la majorité et des nouveaux convertis au MSM soucieux de se faire bien voir de leur nouveau leader et qui ont été interrompus pour laisser place aux délibérations sur le Shooting and Fishing Licence Bill de Mahen Seeruttun qui, lui, a été débattu et adopté.

Le jackpot des copains et des copines

Si le but était d’éluder la question de Rajesh Bhagwan, c’est finalement raté. La question du député du MMM sur les conditions de service de Youshreen Choomka était initialement adressée au Premier ministre comme cela a été le cas jusqu’ici mais, en début de séance, la Speaker a fait une déclaration indiquant que cette interpellation avait été redirigée sur le ministre des Technologies de l’Information, Yogida Sawmynaden. Le but étant que la question soit prise en toute fin du Question Time. Autant dire repoussée sine die.

Rajesh Bhagwan a, certes, invoqué un point de procédure pour protester contre ce changement de destinataire, mais les faits du jour ont joué en sa faveur. Avec l’expulsion de Shakeel Mohamed et le retrait de ses collègues de parti Ezra Jhuboo, Ritesh Ramful et Osman Mahomed, la question de Rajesh Bhagwan sur Youshreen Choomka a finalement quand même été prise.

Dans sa réponse, Yogida Sawmynaden, colistier et proche de Pravind Jugnauth, a indiqué que la présidente puis directrice de l’Independent Broadcasting Authority touche Rs 152 000 par mois et qu’elle bénéficie aussi de Rs 15 940 d’allocation carburant, de Rs 9 100 pour un chauffeur, Rs 3 250 pour le téléphone et Rs 31 500 mensuelles comme compensation pour le fait qu’elle ne se prévaut pas de son « droit » à une voiture de fonction.

Bien qu’ayant refusé de divulguer le total des émoluments reçus par Youshreen Choomka pour le mois de mars, malgré l’insistance de Rajesh Bhagwan sur le montant en roupies mauriciennes et non « en dollars », une référence sarcastique aux « honoraires » qu’elle exigeait pour son job de courtière tarifée exercée dans les locaux de l’IBA, le ministre a fini par égrener les différentes provisions de son contrat, ce qui fait qu’à l’expiration de son année passée comme directrice de l’IBA, Youshreen Choomka a bien reçu un total de Rs 500 000 fin mars 2017, soit l’équivalent de deux mois de gratuity.

Ce ne sont pas les seuls chiffres qui étaient en vedette à cette séance. Avec les députés qui avaient bien calibré l’angle de leurs interpellations, on a pu connaître les salaires plutôt généreux qui sont offerts à des nominés politiques qui sévissent dans les organismes parapublics.

C’est Bashir Jahangeer qui lancera cette intéressante série sur le cartel des nominés politiques du ministre des Services publics, Ivan Collendavelloo, avec une question sur le président du Central Electricity Board, Mootoosamy Naidoo. Dans sa réponse, le ministre a dit que son poulain, qui exerce à temps partiel, touche un salaire de base de Rs 108 000 par mois, en sus d’une allocation d’essence de Rs 15 300 et que, depuis que Gérard Hébrard est en congé maladie, il a aussi un rôle de superviseur pour lequel il est rémunéré à hauteur de Rs 40 000 mensuellement, ce qui a fait un total d’environ Rs 170 000 mensuellement.

Il y a ensuite eu des questions supplémentaires de l’auteur de la question sur une possible situation de confit d’intérêts pour Mootoosamy Naidoo dans la mesure où il se trouve être le consultant de la compagnie AURS qui est aussi une fournisseuse du CEB. Si, au départ, Ivan Collendavelloo a dit ne pas être au courant de ce fait, il s’énervera lorsque des députés du PMSD et du MMM vont insister sur ce point et affirmer qu’il y a un problème et dire que cela relève d’une activité privée sur laquelle il devra se renseigner.

Place ensuite au “BAI Boy” propulsé à la tête de la Central Water Authority par le ministre des Services publics. C’est une question du député mauve Aadil Ameer Meea qui a révélé que Yousouf Ismaël, ancien Chief Economist du BAI Group, perçoit Rs 275 000 par mois et une allocation de carburant de Rs19 680 et des frais de participation de Rs 10 000 en tant que membre du conseil d’administration du CEB.

C’est également Aadil Ameer Meea qui a adressé une question à Ivan Collendavelloo sur les allocations accordées à un autre de ses nominés politiques, Sulaiman Hansrod, le président du conseil d’administration de la Wastewater Management Authority. Réponse du ministre : ce président à temps partiel qui touchait Rs 45 000 par mois depuis sa nomination en avril 2015 a vu ses allocations doublées depuis pour atteindre Rs 90 000, plus son bonus essence de Rs 10 200 par mois et l’usage d’une BMW 330 valant Rs 3,4 millions acquise en janvier 2016.

Retour mardi du budget supplémentaire de Rs 2,5 milliards pour 2015-16, ce qui élimine d’office le Question Time

On ne sait pas si c’est fait exprès, mais on a du mal à se retrouver dans la hiérarchie des priorités du Government Business et à suivre l’ordre de présentation des textes. Toujours est-il que l’agenda des dernières séances est désordonné et qu’il pèche par manque de suite dans les idées et dans l’ordonnancement des items. Même s’il c’est vrai que cela n’enfreint pas l’esprit des Standing Orders.

C’est le mardi 25 avril qu’avait été présenté en première lecture par le Premier ministre et ministre des Finances le budget supplémentaire de Rs 2,5 milliards pour 2015-16 devant couvrir, entre autres, les frais de réalisation de la commission d’enquête sur l’organisation des courses à Maurice et dont les recommandations, selon ce qu’en avait dit l’ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth, devait être appliquées dès la saison 2015. On est en 2017.

Ce budget supplémentaire qui devait donc être débattu en deuxième lecture à la prochaine séance, soit le 9 mai, a été enlevé au profit du Business and Facilitation Bill jugé autrement plus urgent. Or, malgré cette pléthore d’intervenants (16), mardi dernier, comme si on en était déjà aux débats sur le budget 2017-18, ils ont été ajournés à mardi prochain pour être bouclés avant que le budget supplémentaire de 2015/-16 ne soit examiné en deuxième lecture. Ce qui, comme on la sait, élimine d’office le Question Time, PNQ comprise.

En sus des débats sur les dépenses excédentaires de l’exercice 2015-16, un seul autre texte à l’agenda, The Extradition Bill, que présentera en première lecture l’Attorney General, Ravi Yerrigadoo. Il vise à pallier les lacunes en termes d’extradition là où il n’y pas pas de traités formels entre pays autres que ceux du Commonwealth qui sont régis par d’autres accords. Le projet de loi ne comportant pas de caractère rétroactif, il n’aura aucune incidence sur l’affaire Nandanee Soornack. Il semble toutefois que le gouvernement ait décidé de prendre ses précautions… pour l’avenir.