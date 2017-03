ASSEMBLÉE NATIONALE—MARDI: La première PMQT de Pravind Jugnauth

La reprise des travaux de l’Assemblée nationale, mardi, constituera une première pour Pravind Jugnauth comme Premier ministre. Outre le fait qu’il pourrait croiser le fer en tant que Leader of the House avec le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval – probablement sur le projet de métro express en début de séance –, il doit se préparer pour affronter la première Prime Minister’s Question Time de sa carrière politique. En effet, 23 interpellations ont été déposées au secrétariat et adressées au Premier ministre alors que le Question Time a vu un engouement : 87 PQ sont à l’ordre du jour. De son côté, le mentor minister et ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, sera sollicité pour répondre à des questions relevant de la police. Un unique projet de loi, le Land Drainage Authority Bill, est inscrit à l’agenda de mardi au nom du Premier ministre.

À l’ouverture des travaux, l’Assemblée nationale devra élire un nouveau Deputy Speaker, suite à la migration d’Adrien Duval dans les rangs de l’opposition, de même qu'un nouveau Deputy Chairman. Les indications disponibles à la fin de la semaine sont que le député Sanjeev Teeluckdharry pourrait être proposé au poste de Deputy Speaker et le backbencher Bashir Jahangeer en tant que Deputy Chairman of Commitees.

Pour la tranche du Question Time, la mise à feu revient au député de la majorité, Sudesh Rughoobur. Il prévoit une PQ au Premier ministre concernant une éventuelle révision de la liste des State Owned Enterprises, qui font partie des “Exempt Bodies” pour les besoins de “Procurement”. D’ailleurs, les trois autres interpellations successives du même député ont trait aux “Procurement Contracts” des corps para-étatiques ou encore au fonctionnement du Central Procurement Board et du Procurement Policy Office.

Mais très tôt lors de la Prime Minister’s Question Time, des thématiques de fond devront être abordées. Le député du MMM, Rajesh Bhagwan, interpellera le Premier ministre sur le délicat problème du « transfugisme », et ce en vue d'obtenir des précisions quant au calendrier d’adoption d’un Anti-Defection Bill, comme annoncé dans le paragraphe de la “Presidential Address”.

Le député de la majorité Bashir Jahangeer devra prendre le relais avec la composition de l’Independent Review Panel, de même que les conditions et les qualifications des membres. Un autre dossier majeur qui devra être abordé en début de séance porte sur la réforme électorale. En effet, le député Reza Uteem demandera au Leader of the House de faire une déclaration quant à ses intentions par rapport à la réforme électorale.

Le chef de file du Labour, Shakeel Mohamed, soulèvera le “Deal Papa-Piti” pour le Prime Ministership. Il voudrait savoir si les autorités ont obtenu des avis légaux avant de mettre à exécution cette passation de pouvoirs. Shakeel Mohamed réclamera en outre davantage de précisions sur les auteurs de ce “Legal Advice”. Les autres interpellations du Prime Minister’s Question Time sont les suivantes : la contribution des sociétés de La Réunion au National Master Plan suite à une initiative de Lansdscope (Mauritius) Ltd (Ezra Jhuboo) ; le Plaisance City Project (Osman Mohamed); le dîner de fin d’année à la Clarisse House le 23 décembre dernier, dont des précisions sur le coût du traiteur (Shakeel Mohamed) ; l’adoption d’un Freedom of Information Bill (Roshi Bhadain) ; et des facilités de VIP au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport à Alvaro Sobrinho, le confident de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim (Roshi Bhadain).