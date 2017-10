ASSEMBLÉE NATIONALE — CE MARDI : Menu divers pour le ministre Toussaint

Ce mardi, sonne la fin des vacances pour les parlementaires de tout bord avec le grande rentrée. Une rentrée qui ne sera, sans aucun doute, pas de tout repos pour le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce sera un menu divers pour Stéphane Toussaint, il faudra qu'il réponde à quatre questions venant des députés Quirin et Lepoigneur du MMM et du PMSD respectivement. Pour cette reprise, Franco Quirin sort des sentiers battus, pour interroger le ministre Mentor, sir Aneerood Jugnauth sur le cas du bookmaker Jankee.

En effet, cette question si elle est répondue dans les temps, pourrait bien faire couler beaucoup d'encre, tant que cette affaire à occuper l'actualité hippique dans le cadre de l'affaire Catamaran Party, mis en grand jour en juin dernier. Dans sa question le député mauve de la circonscription No 20, demande au ministre Mentor où en sont les choses depuis que la GRA a fait une déclaration à la police contre le bookmaker Ashleyshing Jankee par rapport à ses relations avec deux jockeys sous licence avec le MTC; relation considérée comme étant en effraction avec les règles du MTC. On se rappellera dans cette affaire que la GRA, après avoir suspendu la licence du bookmaker Jankee est revenu sur cette décision après un board houleux.

Franco Quirin sera le premier à entrer en scène face à Stéphan Toussaint avec une question sur l'organisation des Championnats du Monde U17 de Beach handball à Maurice. Le député veut avoir un "breakdown" financier de l'organisation de cette compétition de même que toute l'assistance technique donné par le ministère des Sports. On se rappellera également que ce fut une organisation catastrophique puisque à la veille de la compétition, le président de l'Association mauricienne de Handball, de même que le président du comité organisateur avait pris la poudre d'escampette. Laissant toute l'organisation de cette compétition entre les mains des gens de la fédération internationale.

MPFL toujours en opération?

Le football professionnel intéresse aussi le député Franco Quirin qui revient sur la disparition de la compagnie Mauritius Professional Football League Limited. Le député veut savoir si cette compagnie est encore en opération, si non pourquoi. Et de déposer à la table de l'Assemblée Nationale, une copie des comptes de cette compagnie sur les deux dernières années financières. Franco Quirin demande aussi au ministre de préciser le montant que son ministère a investi dans cette compagnie sur ces deux dernières années.

Les Jeux des Iles de 2019 sera en toile de fond de la première question de Guito Lepoigneur. Le député correctif, toujours de la circonscription No 20, veut savoir où sont arrivées les travaux de rénovation des sites des Jeux et le complexe multisport à Cote d'Or. La seconde question du député du PMSD touche encore une fois les Jeux des Iles de 2019 avec cette fois, la préparation des athlètes. Le député Bleu demandera à Stéphan Toussaint de préciser comment les Rs 18 millions attribués dans le budget 2017-2018 pour cet item a été distribué et dire au passage qui sont les fédérations qui ont bénéficié de cette somme.