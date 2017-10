ASSEMBLÉE NATIONALE — CE MARDI: Où va se basket-ball mauricien? s'interroge le député Quirin

Sauf imprévu ou un nouveau Walk Out de l'Opposition, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stéphan Toussaint devrait faire face à trois questions du député de la circonscription No 20, Franco Quirin. En effet, en tout premier lieu ce dernier s'intéresse à l'avenir du basket-ball mauricien puisqu'il demande au ministre de préciser les actions qui ont été prises pour trouver des solutions après ce qu'il considère comme les «poor performance» des équipes nationaux lors du tournoi U16 de l'Afro-Basket qui s'était joué à Maurice en juillet dernier. Dans la foulée de cette contre-performance on peut aussi mettre la contre performance des basketteuses mauriciennes qui avaient fait le déplacement en Côte d'Ivoire pour les Jeux de la Francophonie.

La situation de l'Australien, Ben Hiddlesstone envers la natation mauricienne est aussi un sujet de préoccupation pour le député du MMM. Franco Quirin veut savoir du ministre, si l'Australien est toujours directeur technique national et si non d'indiquer les raisons. Sans doute une question qui tombe au même moment que certains dirigeants de la Fédération mauricienne de Natation (FMN) qui s'interroge aussi du rôle que joue Ben Hiddlestone, qui a quasiment abandonné toutes ses responsabilités avec la fédération.

"Where matters stands" à propos des National Sports Policy? C'est la 3e question du même député qui veut savoir si la promesse faite par le ministre des Finances et aussi Premier ministre dans le discours du budget a été mis en place. Le député de Rodrigues vient aussi avec une question sur le « State Recognition Award» et veut savoir si cette proposition a été appliquée. Notons par ailleurs que les réponses du ministre Stéphan Toussiaint sur les questions de mardi dernier n'étaient pas disponibles à vendredi dernier à la librairie de l'Assemblée Nationale.