ASSEMBLÉE NATIONALE MARDI : Le PMSD boude la séance du Question Time

La suspension du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, des travaux de l’Assemblée nationale pour les deux prochaines séances débouche sur un boycott des députés du PMSD pour la tranche du Question Time de mardi prochain. En effet, avec la publication du Order Paper avec 24 heures d’avance, visite officielle du président des Seychelles Danny Faure oblige, 38 interpellations parlementaires, dont sept adressées au Premier ministre, Pravind Jugnauth, aucune des PQs n’émane des rangs des bleus. Par contre, le député Aadil Ameer Meea compte revenir à la charge avec le dossier du financement des partis politiques alors que Rajesh Bhagwan soulèvera le cas du comité d’enquête de la Cour suprême contre Ravi Rutnah et Sanjeev Teeluckdharry, deux hommes de loi siégeant à l’Assemblée nationale. Ce même député évoquera à l’ajournement les problèmes rencontrés par les personnes autrement capables pour accéder au système de transport en commun dans des fauteuils roulants.

En cette fin de semaine, il est difficile de dire si les parlementaires du PMSD bouderont la séance de l’Assemblée nationale de mardi prochain en signe de solidarité avec leur leader suspendu suite à une confrontation verbale virulente avec la Speaker de l’Assemblée nationale, Maya Hanoomanjee. En attendant la confirmation officielle, un premier détail peut être constaté avec l’absence de PQs venant du PMSD. Les débats devront reprendre sur le National Employment Bill, qui a été présenté en deuxième lecture par le ministre du Travail, Soodesh Callichurn. Ce texte de loi devra être adopté sans l’intervention du leader de l’opposition. Pour sa part, le ministre de la Culture, Pradeep Roopun, présentera en première lecture le Copyright (Amendment) Bill.

Mardi, le backbencher de la majorité Sudhir Rughoobur ouvrira le bal avec une interpellation sur le nombre de prêts accordés par la Banque de Développement au cours de ces deux dernières années.

Pour sa part, Rajesh Bhagwan s’intéresse au cas de Yasmin Choomka, ancienne Executive Director de l’Information Communication Technologies Authority, qui fait face à un Fact Finding Committee. Il jettera également une pierre dans le jardin de la majorité avec une interpellation sur le comité disciplinaire, institué par le chef juge, Keshoe Parsad Matadeen, sur les cas de Ravi Rutnah et Sanjeev Teeluckdharry.

Les autres interpellations sont le financement des partis politiques (Ameer Meea), le bilan de l’Assets Recovery Investigation Division de la Financial Intelligence Unit de 2015 à ce jour (Reza Uteem), le nombre d’emplois créés par les PME de 2014 à 2016 (Sudhir Rughoobur), l’exploitation de la main-d’œuvre à Diego Garcia et les retraits de la Bramer Bank avant la révocation de la Banking Licence (Osman Mahomed), l’émission de gaz toxique de la centrale thermique de Saint-Louis (Bashir Jehangeer), les menaces de mort proférées par Showkutally Soodhun contre Xavier-Luc Duval le 18 juillet dernier (Reza Uteem), la mise sur pied de la National Sports Policy (Franco Quirin), et la réouverture de l’ancien pont de Grande-Rivière-Nord-Ouest (Veda Baloomoody).