ASSEMBLÉE NATIONALE : Le sprint de cette fin d’année, un finish encore plus inattendu

Les années se suivent et se ressemblent. Pour le MSM, c’est sûr. Si, en décembre 2015, ses très controversés textes d’amendement à la constitution et d’introduction du Good Governance and Integrity Reporting Bill sans conséquence réelle avaient soulevé de très vives protestations et avaient entraîné le départ de la députée Danielle Selvon, cette année, c’est encore mieux puisqu’un nouvel amendement à la constitution et le Prosecution Bill, dont l’objectif est de contrôler les décisions du Directeur des Poursuites Publiques, ont provoqué le départ de tout un pan de Lalians Lepep. Avec le PMSD qui dirige désormais l’opposition, c’est non seulement la majorité des trois-quarts qui s’envole mais le Premier ministre a été contraint de ramasser ses textes en attendant la reprise des travaux parlementaires, le 28 mars 2017.

Une année médiocre chasse l’autre. C’est en ces quelques mots que l’on pourrait résumer la deuxième année parlementaire du groupe plébiscité aux élections générales du 10 décembre 2014. Pas de grand texte touchant à l’approfondissement de la démocratie ou à la transparence. Deux ans après, toujours pas de réforme électorale, de Declaration of Assets Act, de Financing of Political Parties Act, de Freedom of Information Act ou de Crime Commission Act.

Quelques textes faciles à concocter, la plupart du temps et à chaque fin d’année, c’est comme à un sprint que les parlementaires sont conviés. Mais le finish s’avère de plus en plus imprévisible. Décembre 2016 aurait vu le record de trois amendements constitutionnels passés, mais c’était sans compter le PMSD qui a décidé de quitter le gouvernement après un désaccord sur le tout dernier qui devait être voté le mercredi 21 décembre et sur le Prosecution Commission Bill. Les deux autres amendements, moins litigieux mais encore, concernaient la lutte contre le terrorisme et la réforme électorale à Rodrigues.

Les deux dernières séances des 20 et 21 décembre ont été épiques. Avec la démission des 11 membres du PMSD dans la matinée du 19 décembre, la configuration autant que l’agenda du Parlement s’en sont trouvés chamboulés. Le titulaire au poste de leader de l’opposition depuis les dernières élections, Paul Bérenger, ayant démissionné le 20 décembre, Xavier Duval l’a succédé, le même jour le leader du PMSD disposant de plus de députés.

La séance du 20 décembre étant particulière, les députés du PMSD et du MMM ont décidé de ne pas y assister, alors que les quatre élus du PTr de même que les indépendants ont, eux, pleinement participé aux délibérations. Le chef de file rouge Shakeel Mohamed a même tenté d’empêcher les nouveaux ministres suppléants, dont Étienne Sinatambou à l’Environnement, de répondre aux questions mais la Speaker a tranché en rappelant que c’est au Leader of The House de désigner celui qui doit répondre à une interpellation. SAJ a, lui, tenu à préciser qu’il avait déjà informé la Présidente de la République des nouvelles affectations ministérielles.

Autres faits notables de cette séance qui a vu l’adoption de The Non-Citizens (Property Restriction) Act qui a provoqué des craintes quant à la pression sur les terres rendant leur accès difficile aux Mauriciens et The Sugar Industry Efficiency Act, l’absence remarquée de Shawkatally Soodhun, No.3 sur le Front Bench, vice-PM et ministre des Terres et du Logement qui aurait été extrêmement irrité lorsqu’il a appris qu’Ivan Collendavelloo avait “jumped the queue” pour atterrir au poste de PM-adjoint. Il était tellement mécontent qu’il a renvoyé voitures et gardes du corps pour aller se reposer chez lui.

Un musical chair généralisé

Ce musical chair hiérarchique sur la première rangée du gouvernement a aussi affecté Ivan Collendavelloo qui, tellement pressé d’occuper la place laissée vacante par Xavier Duval, s’y est allègrement installé jusqu’à ce que la Speaker lui demande de reprendre sa place initiale de No.4. “It is now my new seat”, a tenté d’expliquer le ministre des Services Publics qui a aussi hérité du Tourisme, mais Maya Hanoomanjee a argué que ce n’était pas encore officiel.

Pas trop content d’être ainsi rabroué pendant que certains dans l’opposition ricanaient de bon cœur de cet incident, Ivan Collendavelloo répliqua: “There has been a lack of communication. Next time! Tomorrow, we will set all matters right. I am not going to make a fuss about it.” Mais n’en démordant pas, la Speaker répliqua: “No discussion on this! I have not as yet seen any correspondance on this matter.” “I apologise. It is now my new seat, but never mind I will come here”, déclara le ministre avant d’obtempérer.

Alors que l’ordre du jour des travaux du lendemain 21 décembre est circulé en début de soirée, c’est clairement la jubilation chez les uns et la mine déconfite chez les autres. Pour cause, les deux projets qui devaient être débattus pour contrôler les décisions du DPP n’y figurent pas. Ils sont reportés à la rentrée de mars 2017.

La séance de mercredi ne fut pas pour autant de tout repos. Pas de PNQ du nouveau leader de l’opposition, mais un Sport Bill à l’agenda. Shakeel Mohamed s’est offusqué que son nom ne figure pas sur la liste des orateurs devant intervenir sur ce texte. S’en est suivi un échange musclé entre le député et la Présidence, qui s’est terminé par l’expulsion du député rouge. Si les collègues de Shakeel Mohamed lui ont emboîté le pas, le nouveau leader de l’opposition s’est tourné vers Paul Bérenger pour décider de la marche à suivre et ils sont apparemment tombés d’accord pour rester dans l’hémicycle. Le Sports Act a été vootée après plusieurs interventions, dont celle de Xavier Duval.

Quant aux statistiques de l’année parlementaire 2016, elles sont comme suit: 40 séances qui ont commencé le 29 mars, date des 86 ans du Leader of The House, Sir Anerood Jugnauth, pour se terminer le 21 décembre. Cette année encore, il était absent pour la déclaration-bilan de fin d’année. Si en 2015, le No.3 du gouvernement, Shawkatally Soodhun a assuré cette prestation, cette année, c’est le nouveau No.2, Ivan Collendavelloo qui a présenté ses vœux aux parlementaires, à la Speaker, à la Présidente de la République et au vice-Président.

En 40 séances, 35 textes approuvés dont les plus importants, cette année, sont les deux projets qui touchent au fonctionnement de la force policière. Ont, en effet, été votées The Police (Membership of Trade Union) Act 2016, une loi qui autorise les policiers à se syndiquer mais pas à se mettre en grève, et The Police Complaints Commission Act qui a créé une instance distincte de la police pour enquêter sur les policiers qui se rendent coupables d’actes répréhensibles.

Pléthore de questions, par contre, pour cette cuvée 2016, avec 32 Private Notice Questions venant du leader de l’opposition et 1037 questions des autres députés. Gageons que ce nombre ira croissant l’année prochaine avec le renforcement considérable des effectifs de l’opposition.



On peut maintenant les voir en direct

Longtemps attendue, la retransmission en direct des travaux parlementaires est désormais une réalité. Ce dada si cher à Rajesh Bhagwan avait commencé à prendre forme dès 2010 lorsque le ministre Nando Bodha, alors dans l’Alliance de l’Avenir, avait, en sa qualité d’ancien directeur de la MBC, présidé un comité des députés pour se pencher sur les modalités précises de la mise à exécution de ce projet.

Nando Bodha parti du gouvernement en juillet 2011, le projet avait connu une certaine stagnation avant d’être sérieusement relancé, l’année dernière. Une fois les recommandations du comité Bodha entérinées, il a fallu créer un Broadcasting Committee et procéder à un appel d’offres en vue de choisir la compagnie devant réaliser techniquement cette retransmission.

Toutes les étapes franchies et une chaîne de la MBC dévolue à cette activité, les premiers essais ont été réalisés le 15 décembre et ils se sont avérés concluants. Avec des parlementaires qui, ce jour-là, se sont étrangement distingués par leur bonne tenue et leur calme.

En attendant la pleine concrétisation de ce projet à la rentrée 2017, les travaux sont toujours retransmis, ce qui a permis à plus d’un de se délecter des vifs échanges entre la Speaker Maya Hanoomanjee et le chef de file du PTr, Shakeel Mohamed. Et ce n’est peut-être que le début.



Tous secoués

Si l’éclatement de la coalition gouvernementale constitue l’événement politique le plus marquant de la vie parlementaire depuis les dernières élections générales, le fait brutal est que pratiquement tous les autres partis ont eux aussi été secoués, ces derniers temps.

On avait connu les défections post-élections internes au MMM avec Alan Ganoo, Jean-Claude Barbier, Raffick Sorefan, Joe Lesjongard et Kavi Ramano regroupés au sein du Mouvement Patriotique. Voilà qu’il y a quelques mois, au tour de cette même formation d’enregistrer le départ de la majorité de ces députés, Joe Lesjongfard, Raffick Sorefan et Kavi Ramano décidant à la rentrée parlemenaire du 15 novembre de siéger en indépendants, comme Danielle Selvon depuis décembre 2015.

Le gouvernement, fragilisé, faisant miroiter la perspective de maroquins ministériels, d’autres – à l’instar de Zouberr Joomaye qui a été pratiquement le seul à saluer le “deal papa-piti” – ont choisi de prendre le large et de quitter le bateau mauve dans des explications qui ont parfois prêté à rire lorqu’on connaît leurs intérêts d’affaires et leurs vibrations avec un Shawkatally Soodhun, par exemple.

Avec le départ du PMSD, les espoirs de se voir enfin ministres, avec berline, voyages et autres faveurs, sont grands chez les pseudo-indépendants et le duo de représentants du MP, Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier.



La grande bouffe

Beaucoup d’imprévus en 2016 mais pas dans ce registre-là. Une controverse inattendue est, en effet, née autour de la qualité de la prestation du nouveau service-traiteur, PALCU. Cette ancienne filiale de Beachcomber tombée dans l’escarcelle du groupe ENL a, après un appel d’offres, pris, le 15 novembre, le relais de Jacqueline Dalais qui assurait la fourniture de repas aux parlementaires depuis plus d’une dizaine d’années.

Des cris de protestation quant à la qualité des repas et du service ont été immédiats et quasi-unanimes, les parlementaires ayant visiblement pris goût à la grande bouffe assurée par celle qui est connue comme une des meilleurs chefs de l’île. Au point que, même après une amélioration du service de PALCU, les parlementaires ont signé une pétition en vue de faire partir le nouveau prestataire qui, devant la tournure des événements, a fait savoir qu’il était prêt à mettre un terme à son contrat.

Le Parlement étant en vacances jusqu’au 28 mars 2017, le secrétariat et le House Committee, que présidait Adrien Duval, auront tout le loisir de régler ce problème qui a fait braquer l’opinion contre les élus, d’autant que l’impression lui a été donnée que ces “profiteurs” ne participent pas du tout aux frais de bouche.