ASSEMBLÉE RÉGIONALE DE RODRIGUES : Vibrant hommage à Ismaël Valimamode

Pour ce qui pourrait être parmi l’une des dernières séances en cette fin de mandat, l’Assemblée Régionale de Rodrigues (ARR), qui s’est réunie mardi, a vécu un moment solennel intense. Dans une atmosphère marquée par le recueillement, les membres de l’ARR ont rendu un vibrant hommage à la mémoire du commissaire à la Santé et aux Sports, Ismaël Valimamode, décédé à Maurice le mercredi 7 septembre. Pour une fois, ils ont laissé à la porte de l’Assemblée Régionale leurs différends politiques et personnels pour reconnaître de manière digne les qualités intrinsèques de celui qui fut un Rodriguais hors-pair.

Les membres de l'Assemblée régionale, en particulier le chef commissaire et leader de l'OPR, Serge Clair, le Minority Leader et membre du MR, Gaëtan Jhabeemissur, et Johnson Roussety, leader du FPR, étaient unis dans cet ultime hommage à "Maël" Valimamode. Le symbole de cette démarche est intervenu à la fin de la cérémonie lorsque Serge Clair a invité un de ses plus coriaces adversaires politiques, Johnson Roissety, à prendre un bouquet se trouvant dans l'hémicycle pour le remettre au fils du défunt, Aslam.

Auparavant, il était arrivé avec une rose à la main qu'il avait déposée à côté de ce même bouquet de fleurs blanches. Gaëtan Jhabeemissur n'a pas manqué de rappeler que l'ancien commissaire Valimamode n'avait jamais hésité à répondre à ses appels téléphoniques, même s'ils se trouvaient dans deux camps politiques opposés. L'ordre du jour de cette séance de l'Assemblée Régionale, qui comprenait 24 interpellations dont 10 adressées au chef commissaire, a aussi été modifié.

L'honneur de faire le panégyrique de Maël Valimamode échut à Serge Clair en tant que doyen de la scène politique à Rodrigues. D'une voix teintée d'émotions, il a rappelé que le commissaire a connu une courte maladie, mais combien douloureuse et dévastatrice. Il a ajouté que le défunt avait un grand respect pour tout le monde, avec une considération particulière pour les plus vulnérables de la société dans l'île. En ces moments difficiles, il a soutenu que les mots lui font défaut pour parler de cet homme, qui s’était dévoué pour son île, que ce soit en tant qu'ancien fonctionnaire de la Santé que dans sa mission politique en tant que commissaire de l'ARR.

Serge Clair mettra en exergue le sens de l'humour et d'ouverture de cet homme, qui a connu un parcours exceptionnel. Il se rappelle encore deux expressions régulières si chères au défunt. « Quand Maël Valimamode parvenait à terminer une tâche à sa satisfaction, il disait toujours : Mo fine mark enn goal ! Ou encore : Si ou fer enn pa, nou pou fer nef pa », dira Serge Clair.

L’ancien commissaire Valimamode, grand amateur de pêche, de natation, de plongée, de foot et basket-ball, était également connu pour sa modestie. Ainsi, avec une lucidité sans égale lors de sa maladie, il devait faire comprendre à qui de droit qu’il ne voulait pas que son nom soit attribué à quoi que ce soit comme pour perpétuer sa mémoire. Toutefois, le chef commissaire a pris l’engagement de concrétiser l’un des derniers projets de l’ancien commissaire à la Santé. Il avait consacré ses derniers efforts à élaborer le projet de médecin de famille pour chaque foyer afin de lutter contre les maladies non-transmissibles, phénomène qui a atteint un taux alarmant dans l’île.

Le Minority Leader se souvient encore de ses derniers contacts avec Maël Valimamode, alors que ce dernier pouvait difficilement occulter les symptômes de sa maladie. « Il ne baissait nullement les bras en ajoutant que la maladie était passagère », dira l’intervenant. « Maël a été le seul commissaire dans cette Assemblée avec qui je communiquais régulièrement au téléphone. Il n’a jamais refusé de prendre mes appels », souligne Gaëtan Jhabeemissur, qui ajoute avoir apprécié la profonde conviction de cet homme. « Face à des vicissitudes de la vie politique, Maël avait su puiser dans sa maîtrise de soi. Il était un humaniste. Cette phrase de Maël résonne encore dans la tête : Great men forget, wise men forgive. »

Johnson Roussety a salué l’homme intègre que fut le défunt. « Maël est un bel exemple de combattant. Pour certains, la politique divise. Mais il nous a légué un message d’amour que chaque politicien devrait suivre. Maël a été un mentor pour moi et aussi pour plusieurs goalkeepers comme lui-même. »