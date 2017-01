ASSISES - AFFAIRE GRO DEREK : La défense retire sa motion pour que le témoin clé Ashish Dayal soit réentendu

Le procès intenté à Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et Bruno Wesley Casimir pour importation d'héroïne a été appelé ce matin devant le juge Prithviraj Fekna aux Assises. Me Deepak Rutnah, l'avocat de Gro Derek, voulait loger deux motions en cour, demandant la remise en liberté conditionnelle de son client jusqu'au jour du jugement mais aussi en rappelant le témoin clé Ashish Dayal pour un contre-interrogatoire. Après les remontrances du juge Fekna, qui lui a expliqué que ce ne sont pas les procédures appropriées à adopter à ce stade du procès, l'homme de loi a retiré ses deux motions. Les plaidoiries reprendront le 8 mars.

Après avoir pris connaissance des deux motions de Me Deepak Rutnah, le juge Prithiviraj Fekna a rappelé à l'homme de loi que les auditions des témoins sont désormais terminées et que d'en rappeler un à ce stade consisterait à rouvrir le procès. Le juge a fait comprendre que ce ne sont pas les procédures à adopter à ce stade de l'affaire et qu'il convient de respecter les dispositions de la loi. Me Deppak Rutnah, après quelques minutes de consultations avec son client, Gro Derek, a décidé de retirer ses deux motions. Par la suite, les avocats des différentes parties se sont mis d'accord pour que les plaidoiries et réquisitoires se poursuivent les 8, 9 et 10 mars.

Entre-temps, le juge rendra un “ruling” concernant des amendements à apporter aux charges portées contre les deux accusés. Me Deepak Rutnah avait objecté à cette demande de la poursuite, soutenant qu'elle n'aurait pas dû être faite à ce stade du procès et porterait atteinte aux droits à un procès équitable dont jouit son client. La poursuite, représentée par Me Denis Mootoo, avait demandé que l'acte d'accusation soit amendé afin de corroborer avec les preuves présentées en cour. La poursuite a soutenu que la quantité de drogue saisie, mentionnée dans l'acte d'accusation, était bien plus importante que la drogue présentée en cour lors du procès comme pièce à conviction. Le juge Fekna rendra son “ruling” à une date ultérieure.

Rudolf Derek Jean Jacques est poursuivi sous trois chefs d’accusation de trafic de drogue devant les Assises. Il est accusé d’avoir, en janvier 2012, à Baie-du-Tombeau, remis de l’héroïne à Seewoosing Dayal, aussi connu sous le nom d'Ashish, un chauffeur de taxi, lequel bénéficie de l’immunité dans cette affaire et officie comme témoin à charge lors du procès. La drogue avait été répartie dans des bouteilles en plastique. Sous l’autre charge, le DPP reproche à Gro Derek d’avoir, une autre fois, remis de l’héroïne à Seewoosing Dayal. La transaction aurait eu lieu en juin 2012 à Baie-du-Tombeau. Cette fois, la drogue était répartie dans huit bouteilles en plastique et la valeur excédait le million de roupies. Gro Derek est aussi accusé d’avoir remis une somme de 45 000 euros à des intermédiaires pour financer l’importation d’héroïne d’Afrique entre janvier et mai 2012.

Bruno Wesley Casimir, skipper de profession, est quant à lui poursuivi devant les Assises pour avoir transporté à deux reprises les bouteilles contenant la drogue que Gro Derek aurait remise à Seewoosing Dayal, à bord de son bateau.