ASSISES - AGRESSION MORTELLE À PLAINE-VERTE : Le verdict dans le procès de Mamad Emamally prononcé bientôt

Le procès de Mamad Emamally, un ex-chauffeur de taxi de 45 ans poursuivi devant les Assises pour avoir agressé mortellement un certain Abdool Raouf Choomka, un ramasseur de bouteilles de Plaine-Verte âgé de 53 ans, a été entendu sur le fond ce 18 janvier. L'accusé a plaidé coupable d'une charge réduite de coups et blessures causant la mort sans intention de la donner. Après les plaidoiries et réquisitoires des avocats de la défense et de la poursuite, le juge Benjamin Marie-Joseph a indiqué qu'il rendra son verdict ultérieurement.

Mamad Emamally est accusé d'avoir agressé mortellement Abdool Raouf Choomka le 22 décembre 2012. Abdool Raouf Choomka, habitant rue Noor-E-Islam, Camp-Yoloff, avait en effet été victime d’une agression aux abords d'un jardin d’enfants de Plaine-Verte. La victime, connue pour exercer le métier de ramasseur de bouteilles de plastique, avait quitté son domicile le jour du drame vers 4h30. Son corps, gisant dans une mare de sang, avait été retrouvé à proximité du jardin quelques heures plus tard.

Raouf Choomka avait été transporté par la police à l’hôpital Jeetoo, où il devait ensuite succomber à ses blessures, commises à l’arme blanche. L’autopsie, pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chef Police Medical Officer, avait attribué le décès à un « shock due to chopped wound at the head ».

Mamad Emamally avait ensuite arrêté, la police étant en présence d'éléments accablants contre lui. Des traces de sang avaient également été relevées sur son vélo. Selon les détails de l'enquête, trois témoins, en l'occurrence des habitants de la localité, auraient incriminé Mamad Emamally pour ce meurtre. Lors du procès, le Dr Gungadin, appelé à la barre des témoins, a indiqué que la victime portait 19 blessures, dont 8 profondes entailles, au niveau de la tête, de l'avant-bras droit, du visage et de la jambe gauche. Le coup fatal a été infligé à la tête, selon le médecin légiste, creusant une profonde entaille.

S'adressant à la cour, Mamade Emamally a présenté ses excuses. Son homme de loi, Me Gavin Glover a, dans sa plaidoirie, préconisé une peine de 10 à 13 ans de prison, rappelant à la cour que son client a passé quatre ans en cellule avant de faire face à un procès, soit 1 464 jours de détention. Me Roshan Santokhee, le représentant de la poursuite, a quant à lui requis une peine de 18 ans de prison en raison de « l'atrocité de ce crime » et des « nombreuses blessures graves » décelées sur le corps de la victime.