ASSISES - CRIME À SURINAM EN 2010 : Mari et femme face à un procès

L'ancien sergent de police Rajcumar Seegoolam et son épouse feront face à un procès devant les Assises après le drame survenu à Surinam, où un habitant de la région a perdu la vie. Samah Toofamy était porté disparu depuis le 16 janvier 2010 jusqu'au jour où son cadavre a été découvert à Bassin-Blanc après que les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT) aient appris, dans des interrogatoires, que Samah Toofamy entretenait une liaison avec Sangeeta Seegoolam, l'épouse de l'ex-sergent de police.

Les enquêteurs ont effectué une descente au domicile du couple pour fouiller leur maison de fond en comble. Ils devaient y découvrir des traces de sang et la bicyclette de la victime, dans un terrain vague, à l'arrière de la maison de Raj Seegoolam. Bombardée de questions par les enquêteurs de la MCIT, Sangeeta Seegoolam finira par leur raconter ce qui s'était passé. Elle devait même indiquer aux enquêteurs où son mari s'était débarrassé du corps. Après avoir effectué une battue, la police devait alors découvrir le corps de la victime dans un ravin, non loin du lieu indiqué par Sangeeta Seegoolam.

Selon les faits, le 16 janvier 2010, Raj Seegoolam devait rentrer plus tôt que d'habitude chez lui. C'est alors qu'il finira par découvrir que sa femme a un amant en les surprenant en pleins ébats dans la chambre conjugale. Pris de colère, il aurait commencé par hurler après sa femme avant de finir par s'en prendre à Samah Toofamy en lui proférant des menaces. C'est alors qu'il aurait saisi un sabre pour lui assener des coups à la tête et sur le corps. Après avoir réalisé qu'il avait commis l'irréparable, Raj Seegoolam aurait alors appelé son beau-frère pour que celui-ci l'aide à se débarrasser du corps à Bassin-Blanc. Raj Seegoolam s'était aussi débarrassé de la bicyclette de la victime dans un terrain vague, à l'arrière de sa maison.

Mari et femme devront comparaître à nouveau devant les Assises le 30 mars, les « briefs » n'étant pas encore prêts. Le couple est défendu par Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté de Mes Rishi Bhoyroo et Ludovic Balancy. La poursuite, elle, est représentée par Me Shakeel Bhoyroo.