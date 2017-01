ASSISES - IL TUE ET DÉCOUPE SA FEMME AU “GRINDER” : Ashish Takoordyal écope de 35 ans de prison

Le juge Nicholas Ohsan-Bellepeau a rendu son verdict ce matin dans le procès intenté à Ashish Takoordyal, accusé du meurtre de sa femme, Deepa Takoordyal, 33 ans, dont le corps démembré avait été retrouvé le 25 janvier 2014 au pied d’une falaise dans la région de Trois-Mamelles. Ashish Takoordyal a écopé de 35 ans de prison pour son crime. Le juge a relaté les circonstances entourant ce meurtre, faisant état d’une « agression prolongée » sur la victime et d'une « planification pour éviter tout soupçon » qui ont été considérées avant de rendre la sentence.

Ashish Takoordyal, 36 ans et vigile de son état, a été reconnu coupable sous une accusation de « manslaughter ». Son crime avait fait l’actualité en janvier 2014 lorsque le corps démembré de sa femme a été retrouvé dans un ravin à Trois-Mamelles. Cette dernière était portée manquante depuis le 9 janvier 2014. Ashish Takoordyal a admis dans ses dépositions avoir étranglé puis découpé son épouse avec un “grinder” afin de pouvoir entreposer les parties du corps dans des sacs en raphia pour s’en débarrasser. Cette passion mortelle avait pour toile de fond des relations extraconjugales dont Ashish Takoordyal accusait son épouse. C’est lorsqu’il a appris de son fils que sa mère avait passé la nuit avec un autre homme, qu’il est devenu incontrôlable. Ashish Takoordyal avait décidé, le 8 janvier 2014, de quitter son travail plus tôt dans la soirée pour se rendre chez lui pour surveiller sa femme. C’est au cours d’une dispute, faisant état de « l’infidélité » de sa femme, qu’il l’a poussée au sol. Inconsciente, Ashish Takoordyal l’a étranglée jusqu’à ce qu’elle ne respire plus. Il avait alors caché le corps de sa femme sous le lit en attendant de planifier comment s’en débarrasser. Le lendemain, il avait alors loué une voiture et avait placé le corps démembré dans le coffre pour le jeter dans un ravin. Avant de rendre son verdict, le juge a considéré le casier judiciaire vierge de l’accusé, ses aveux ainsi que le fait qu’il ait d’emblée plaidé coupable. Toutefois, le juge a fait part de la gravité du délit et des circonstances aggravantes entourant ce crime. Il lui a infligé 35 ans de prison à cet effet, déduisant 851 jours de sa sentence.

À la sortie de la cour, la mère de la victime, Jayanta Ramlochun, n’a pu retenir ses larmes, « sa santans-la pa ase pou seki linn fer mo tifi. Se enn krim odieu », a-t-elle lancé en sanglots. Les parents d’Ashish Takoordyal, également présents, ont soutenu que « tout cela ne serait pas arrivé s’il n’y avait pas eu d’infidélité ». Ashish Takoordyal était défendu par Me Coomara Payendee alors que la poursuite était représentée par Me Anuradha Purryag-Ramful.