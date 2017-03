ASSISES - JUGÉ POUR L'ASSASSINAT DE SA MÈRE : L’ex-constable Noorah toujours sans avocat

Poursuivi pour l’assassinat de sa mère, Rashida Noorah, 65 ans, l’ex-constable Ziaoudeen Noorah, 33 ans, a comparu lundi devant le juge Benjamin Marie-Joseph aux Assises. Dans un premier temps, il avait indiqué qu’il comptait se défendre seul par manque de moyens financiers avant de préciser ensuite être en consultation avec un homme de loi pour obtenir ses services. À l'appel de l'affaire lundi, Ziaoudeen Noorah était toujours sans avocat. Le juge lui a fait remarquer que la cour lui avait donné plusieurs mois pour s’en trouver un et que le procès, fixé pour être entendu le 6 mars, ne sera pas de nouveau renvoyé. L'ex-constable dispose d'une semaine pour trouver un avocat.

L’ex-constable Ziaoudeen Noorah compte plaider non coupable d’une accusation d’assassinat. Il a une fois de plus déclaré que toutes ses déclarations consignées par la police avaient été faites « by deception » et a fait part de son souhait d'être défendu par un homme de loi. Cependant, la cour lui a déjà donné plusieurs mois pour s’en trouver un et à une semaine de son procès, l'ex-constable n'est toujours pas représenté. Il devait expliquer au juge qu'il attend de récupérer son argent d'un homme de loi afin de retenir les services d'un autre. Le juge Benjamin Marie-Joseph lui a alors fait comprendre que son procès sera pris sur le fonds ce 6 mars et qu'il n'y aura pas de renvoi.

Cette affaire remonte à octobre 2011. L’accusé ne supportait pas que sa mère soit à la base de plusieurs conflits, dont sa séparation avec son épouse. Affecté au poste de police de Vacoas et comptant 11 ans de service, l’ex-constable avait avoué avoir mis le feu, suite à une dispute concernant son couple, à la chambre de sa mère alors qu’elle dormait à poings fermés. L’autopsie pratiquée par le Chief Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, avait attribué le décès à une asphyxie causée par l’inhalation excessive de fumée. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2011, la police et les pompiers ont été mandés à Riverside, Phœnix. Ils croyaient avoir affaire à un incendie accidentel, mais ont senti une odeur de pétrole dans la maison. De plus, seule la chambre de la mère était en feu. L’enquête avait ainsi débouché sur l’arrestation du fils de la victime, Ziaoudeen Noorah. Arrêté par la MCIT de Curepipe, le policier avait avoué les faits. Il a fait part de sa « torture », provoquée par sa mère, qui n’avait jamais accepté son mariage. Ce père de deux enfants avait déclaré à la police qu’il « ne pouvait plus supporter cette situation ». Il a soutenu que, depuis son mariage, sa mère n’avait cessé d’importuner son épouse pour des broutilles, étant donné qu’elle était possessive à son égard. Il avait donc quitté la maison maternelle pour aller vivre avec sa femme et ses enfants à Vacoas. Quelques mois plus tard, sa mère serait venue le voir pour lui demander de rentrer à la maison. Ziaoudeen Noorah aurait alors abandonné sa famille pour retourner vivre chez sa mère. Et c’est à partir de là que les choses auraient commencé à se détériorer. Malgré le retour de son fils, Rashida Noorah aurait continué à lui mener la vie dure, car il gardait contact avec son épouse et ses enfants. Raison pour laquelle, selon l’accusé, il aurait commis l’irréparable quelque mois plus tard. Dans cette affaire, la poursuite est représentée par Me Shakeel Bhoyroo.