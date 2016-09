ASSISES : L’Allemand Konrad Myland reconnu coupable

Le procès intenté au ressortissant allemand Konrad Myland devant la Cour d’assises pour importation et trafic de drogue, a été entendu hier devant le juge Benjamin Marie-Joseph. L’accusé a plaidé coupable pour importation de drogue, le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) ayant accédé à sa demande que l’élément de trafic de drogue soit retiré de la charge initiale qui pesait sur lui. Après avoir écouté les témoins hier, le juge Benjamin Marie-Joseph a prononcé un verdict de culpabilité coupable. La sentence sera prononcée à une date ultérieure.

Konrad Myland a été arrêté en juin 2013 à l’aéroport SSR en provenance de Madagascar avec de l’héroïne d’une valeur marchande de Rs 15 millions dans son trolley-bag. Il était poursuivi sous des charges d’importation et de trafic de drogue et est représenté par Me Steven Sauhoboa, avocat commis d’office. Ce dernier, lors d’une précédente séance, avait soutenu que son client comptait plaider coupable de l’accusation d’importation de drogue mais qu’il réfutait les allégations de trafic.

Le 4 juin 2013, l’ADSU de l’aéroport SSR avait reçu des informations compromettantes à l’encontre de Konrad Myland, 38 ans et technicien de profession. Ce soir-là, le suspect avait atterri à Plaisance à bord du vol MK 269 en provenance de Madagascar. Après un exercice de profiling, le passager, qui habite Glasgow, en Écosse, avait été fouillé par les officiers de l’ADSU et les douaniers, amenant ces derniers à découvrir un double fond dans son trolley-bag. Cette fouille devait déboucher sur la saisie de 1 kg d’héroïne, drogue hermétiquement scellée avec du scotch, ainsi que de dix tablettes de Xanax, 25 tablettes de Valium et 27 pilules de Topalgic, pour lesquelles l’Allemand n’avait aucune prescription. Il avait alors été immédiatement embarqué.

Au cours de son interrogatoire, Konrad Myland avait révélé que la livraison devait se faire dans un hôtel de Flic-en-Flac. Afin de ne pas éveiller les soupçons, l’ADSU avait décidé de monter une opération de surveillance le même jour dans cet établissement. Mais aucun contact local ne s’était manifesté.