ASSISES - MEURTRE D’UN BANGLADAIS : La sentence de Mohammed Rahman mise en délibéré

Mohammed Mizanur Rahman, un machiniste bangladais âgé de 28 ans, fait face à un procès devant les Assises pour le meurtre d’un de ses collègues et ami, Alam Asraful. Le crime avait été commis le 8 octobre 2014, à Belle-Rive, Dubreuil. Mohammed Rahman a plaidé coupable d’une accusation de “manslaughter” devant le juge Benjamin Marie-Joseph. S’adressant à la cour, il a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de commettre l’irréparable, mais qu’ils s’étaient tous deux disputés. Le juge a réservé son jugement.

Mohammed Rahman, répondant d’une charge de “manslaughter”, a comparu hier devant les Assises dans le cadre du meurtre d’Alam Asraful, qui travaillait comme superviseur dans la même usine que lui. Il est accusé d’avoir poignardé la victime le 8 octobre 2014, à Belle-Rive, Dubreuil, soit près de l’usine, à la suite d’une dispute. Il est défendu par Me Raj Pentiah alors que la poursuite est représentée par Me Pravin Harrah.

Le médecin légiste Maxwell Monvoisin, qui avait pratiqué l’autopsie, a relaté en cour que « la victime avait été poignardée à l’abdomen avec un couteau, faisant une entaille de 35 mm, perforant les poumons et le diaphragme jusqu’à la partie supérieure de l’estomac ». Il devait également indiquer que la victime avait perdu au moins 2 litres de sang à la suite de cette entaille, succombant ainsi à ses blessures. Dans les quatre dépositions de l’accusé prises par la police, Mohammed Rahman a soutenu que « c’est à la suite d’une grosse dispute, lors de laquelle la victime l’avait provoqué, qu’il a retiré un couteau qu’il avait en sa possession et l’a poignardé à plusieurs reprises, au dos et à l’abdomen ». Après avoir commis l’irréparable, il a traîné le corps pour le jeter dans un endroit boueux. En cour, Mohammed Rahman a indiqué qu’il « considérait la victime comme son frère et n’avait nullement l’intention de lui faire du tort ». Son homme de loi a rappelé, lors de l’interrogatoire des témoins, que son client avait coopéré avec la police et qu’il avait fait part de ses remords, ayant de plus plaidé coupable lors de son procès. Me Raj Pentiah a demandé la clémence de la cour étant donné les circonstances entourant cette affaire et les facteurs atténuants jouant en faveur du Bangladais. Le juge Benjamin Marie-Joseph a réservé son jugement.