ASSISES - MEURTRE À ROCHESTER FALLS : Bholah et Ketwaroo écopent de 30 et 23 ans de prison

Jugé coupable à l’unanimité du jury lundi pour le meurtre de Mamade Issoof Elauhee à Rochester Falls, Vigeshwur Bholah, 19 ans au moment des faits, a été condamné ce matin à 30 ans de prison par la Cour d’assises. Son complice, Bassoodev Ketwaroo, qui avait plaidé coupable, a écopé de 23 ans de prison. Vigeshwur Bholah compte faire appel.

Vigeshwur Bholah avait plaidé non coupable sous une charge de “manslaughter”. À l’issue d’un procès qui avait duré une semaine, les jurés sont arrivés lundi à la conclusion que Vigeshwur Bholah était impliqué dans le meurtre de Mamade Issoof Elauhee. En prononçant la sentence ce matin, le juge Benjamin Marie-Joseph est revenu sur la gravité du crime, faisant ressortir que la victime était un ami des accusés et que ces derniers n'avaient pas hésité à le tuer et le laisser sur place. Le complice dans cette affaire, Bassoodev Ketwaroo, qui avait plaidé coupable, a écopé de 23 ans de prison.

Le corps en état de décomposition avancée de Mamade Issoof Elauhee avait été découvert le 26 juin 2012 dans une grotte à proximité de Rochester Falls. La police n’avait pas eu de mal à trouver les auteurs de ce crime, à savoir Bassoodev Ketwaroo et Vigeshwur Bholah, qui avaient été vus avec le quinquagénaire à Rochester Falls quelques jours avant la découverte du corps. Les deux amis avaient raconté à la police que, le jour de l’agression mortelle, soit le 19 juin 2012, ils avaient pris un verre avec la victime, qu’ils connaissaient depuis longtemps. Ils l’ont alors agressé en le frappant à la tête avec un gourdin afin de faire main basse sur Rs 150, somme qui se trouvait sur lui. Après avoir commis l’irréparable, ils ont caché son corps dans une grotte avant de prendre la fuite. Dans leur déposition à la police, tous deux ont avoué avoir planifié de le passer à tabac afin de lui voler son argent. Ils se sont toutefois renvoyés la balle concernant l'auteur du coup fatal porté à la tête de Mamade Issoof Elauhee. Une vingtaine de témoins avaient été appelés lors du procès, dont des policiers et le Chef Police Medical Officer, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, qui avait pratiqué l’autopsie sur le corps de la victime et attribué son décès à une fracture du crâne. Me Asha Ramano-Egan a commencé son réquisitoire après les auditions des témoins. Elle a rappelé notamment que les deux accusés avaient planifié leur coup, ajoutant qu’ils avaient l’intention de le tuer pour lui voler son argent. L’avocate de la poursuite a fait état de la gravité du délit et de la tournure des événements, qui ne jouait pas en faveur des accusés, ces derniers ayant traîné le corps de la victime, grièvement blessée à la tête, dans une grotte isolée pour ne pas éveiller les soupçons. Me Krishna Sawoo, avocat de Vigeshwur Bholal, a quant à lui demandé que son client, qui a plaidé non coupable, soit jugé pour coups et blessures sans intention de tuer à la place de l’accusation de meurtre sans préméditation. Bassoodev Ketwaroo a pour sa part plaidé coupable. Ce dernier est défendu par Me Kishore Pertab alors que Vigheshwur Bholal l'est par Me Krishna Sawoo, avocat commis d’office. La poursuite est représentée par Mes Asha Ramano-Egan, Muhummud Dzebhaan Bhatoo et Geetika Rampoortab-Purmamaund.